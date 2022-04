Quando facciamo i cicli di lavaggio in lavatrice ci aspettiamo sempre di ottenere dei capi puliti e super profumati, ma quando questo non accade?

Tante volte, infatti, può succedere che dopo tutti i passaggi corretti, apriamo il cestello della lavatrice e sentiamo una puzza quasi insostenibile!

Le ragioni possono essere tante e non preoccupatevi perché basterà controllare alcuni fattori per capire da dove proviene il problema.

Vediamo insieme perché i panni non sono profumati dopo la lavatrice!

Quantità di detersivo

Molto spesso la puzza può dipendere dalla quantità di detersivo che si mette nella vaschetta della lavatrice.

Infatti, mettere una quantità eccessiva di prodotto per effettuare un lavaggio non è per nulla indicato, sebbene potrebbe sembrare strano!

Il detersivo in eccesso non viene risciacquato bene dell’acqua e per questo resterà tra le fibre provocando i cattivi odori.

Analogamente anche poco detersivo non laverà bene i vestiti e li lascerà ancora puzzolenti.

La soluzione? Calibrare bene il detersivo in base al carico che mettete all’interno del cestello.

Muffa

Un altro problema che può attanagliare la lavatrice è la muffa!

Questa si accumula in posti quasi invisibili come la guarnizione, il cassettino della lavatrice, oblò e quant’altro.

Nel momento in cui si deposita, il detersivo o l’acqua la trascinano nel cestello e quindi la puzza resta per tanto tempo impregnata tra le fibre.

Dunque controllate periodicamente la lavatrice con tutti i suoi pezzi e puliteli all’occorrenza.

Calcare

Oltre alla muffa, anche il calcare si deposita spesso nell’elettrodomestico provocando i cattivi odori sui vestiti.

Purtroppo l’acqua che proviene dai tubi è carica di sali e calcare e per questo li lascia inevitabilmente nel cestello.

A tal proposito è necessario decalcificarla almeno una volta al mese ed effettuate dei lavaggi a vuoto con aceto o acido citrico.

Macchie non trattate

A volte il carico di bucato è eccessivamente sporco e molti indumenti hanno delle macchie ostinate che stentano ad andar via.

Quando le macchie non sono trattate prima di mettere i capi in lavatrice, un solo lavaggio non basta né per togliere completamente la macchia né per mandare via definitivamente i cattivi odori.

Se, quindi, avete uno sporco eccessivo come macchie di sugo, di vino, di grasso e così via, vi consiglio di pretrattare con bicarbonato, aceto o sapone di Marsiglia.

Pulizia della lavatrice

La pulizia della lavatrice è probabilmente è la ragione focale per cui spesso i panni non profumano.

Effettuarla una volta al mese è importante per contrastare tanti problemi legati anche al calcare, alla muffa e al corretto funzionamento dell’elettrodomestico.

Fate dei lavaggi a vuoto con 2 bicchieri d’aceto oppure 1 tazza di sale grosso, potete usare anche una miscela di 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro d’acqua.

Insomma, ci sono tanti metodi diversi!

Consigli per profumare

Ora vediamo insieme dei consigli per profumare i panni in lavatrice!

Usare un ammorbidente naturale : rinunciare agli ammorbidenti industriali e prediligere ingredienti naturali è una delle soluzioni principali per avere un profumo fresco senza rischiare la puzza. Potete preparare un composto sciogliendo 150 grammi di acido citrico con 1 litro d’acqua e aggiungere 10 gocce di olio essenziale.

: rinunciare agli ammorbidenti industriali e prediligere ingredienti naturali è una delle soluzioni principali per avere un profumo fresco senza rischiare la puzza. Potete preparare un composto sciogliendo 150 grammi di acido citrico con 1 litro d’acqua e aggiungere 10 gocce di olio essenziale. Aprire il cestello subito dopo il bucato : lasciare i panni nel cestello quando termina il ciclo di lavaggio provoca sempre la puzza sui vestiti, quindi programmate la lavatrice quando sapete di poterli stendere subito.

: lasciare i panni nel cestello quando termina il ciclo di lavaggio provoca sempre la puzza sui vestiti, quindi programmate la lavatrice quando sapete di poterli stendere subito. Non posate i panni quando sono ancora umidi: è importantissimo aspettare che i panni si asciughino benissimo prima di metterli nel mobile altrimenti l’umidità provocherà cattivi odori.

Avvertenze

Vi ricordo di controllare meticolosamente le varie ragioni descritte. Se non trovate nessun problema tra quelli indicati, potreste aver bisogno del parere di un esperto.