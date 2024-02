Pieghe che restano sui maglioni dopo il lavaggio: segui queste regole

In queste giornate fredde e umide, non c’è nulla di meglio che farsi coccolare dal calore del maglione o del pullover preferito. Per mantenerli sempre come nuovi, abbiamo bisogno di dare loro le giuste cure.

Ma, diciamoci la verità, con la vita frenetica che facciamo, non possiamo di certo lavarli sempre e tutti a mano. Primo, perderemmo un sacco di tempo. Secondo, ci metterebbero una vita ad asciugarsi. Per questo li mettiamo di fretta nel cestello della lavatrice.

Ti sarà capitato che, una volta asciutti, i maglioni presentino delle pieghe che non vanno via nemmeno col ferro da stiro. Ho cercato di capire da cosa dipende e come risolvere per non avere più questo problema.

Perché i maglioni formano le pieghe

Visto che si tratta di un problema che mi è capitato spesso, ho avuto modo di comprendere cosa ha causato delle pieghe “resistenti” sui maglioni dopo il lavaggio.

Tutto parte dalla lavatrice: li laviamo da soli? Oppure li mettiamo insieme ad altro bucato con una differente tipologia di tessuto?

Sbagliare la tipologia di lavaggio

Il primo errore che si fa con i maglioni o i pullover è proprio avviare un lavaggio sbagliato. L’ideale sarebbe riservare un lavaggio a parte per maglioni e pullover. Sono prettamente di lana? Allora meglio lavarli in questo modo.

Sono in misto lana? Sintetici? Cotone? Per evitare di commettere errori, scegliamo un lavaggio per delicati, che in genere non supera una temperatura di 30/40 gradi. Leggere le etichette ci permetterà di fare bene la nostra selezione prelavaggio!

Fare attenzione alla centrifuga

Ti può sembrare abbastanza ovvio, ma l’impostazione della centrifuga può fare davvero la differenza. Nel caso della mia lavatrice, il massimo dei giri è 1200, decisamente troppi per un pullover delicato.

D’inverno abbiamo il problema dell’asciugatura e non ci sono dubbi, ma cerca di scendere i giri di centrifuga almeno ad 800, in questo modo non saranno zuppi, ma saranno meno stropicciati quando li stenderai.

L’errore comune a fine lavaggio

Il lavaggio termina, e i nostri vestiti sono lì che ci aspettano per essere stesi. Mi rendo conto (ed è una cosa che riguarda anche me) che quando si lavora o o si gestisce una famiglia le lavatrici si programmano, ed è la soluzione per cercare di ottimizzare il nostro tempo.

Dobbiamo avere un po’ di pazienza con i nostri maglioni e dedicare il lavaggio quando siamo sicuri di poterli stendere subito.

Lasciarli nel cestello anche quella mezz’ora in più, genera quelle pieghe orribili che non vanno più via. Siamo costretti a rilavarli.

Ora passiamo a una serie di piccole accortezze che mi hanno aiutato a non avere più pieghe sui maglioni.

In che modo lavarli per evitare le pieghe

Abbiamo detto che tutto parte dalla lavatrice. Quindi possiamo risolvere pianificando nel modo giusto il lavaggio “unico” dei maglioni.

Mettili a rovescio, così scongiuri la possibilità di trovare dei pelucchi antiestetici. Metti un detersivo ecologico per capi delicati e imposta un lavaggio a 30 gradi con centrifuga bassa. Ricorda che la temperatura è importante: se è troppo alta non solo il maglione potrebbe rimpicciolirsi, ma andrai a fissare le pieghe dovute al movimento del maglione nel cestello.

Per rendere i tuoi maglioni più morbidi, puoi mettere nello scomparto dell’ammorbidente 100 ml di aceto o 100 ml di soluzione all’acido citrico, un ottimo sostituto del detersivo industriale:

Se pensi di non poter stendere i maglioni subito dopo che il programma per delicati è terminato, dai priorità a cose che non importa che siano più stropicciate. Un esempio sono gli asciugamani o i vestiti dai tessuti resistenti: in questo caso, quando la lavatrice finisce, puoi pensare di aspettare un po’ prima di stenderli (badando a non procrastinare troppo perché potrebbero assorbire cattivo odore).

Per quanto riguarda i maglioni e i pullover, al massimo cerca di avere il lavaggio finito al mattino, così puoi stenderli subito (magari prima di andare a lavoro) e avere tutta la mattina e il pomeriggio disponibile per farli asciugare bene.

Come stenderli e farli asciugare

Una volta che abbiamo tirato fuori i maglioni dal cestello, arriva il momento di stenderli. Cerchiamo di farli asciugare sempre a rovescio, così ne preserviamo il colore.

Mettiamoli non al sole diretto, in modo che il tessuto non sbiadisca né possa indurirsi. “Stiriamoli” un po’ con le mani, in modo da eliminare le pieghe superficiali.

Lasciamo che i maglioni siano ben asciutti, ma non troppo! Quando senti che sono “quasi pronti” toglili dallo stendibiancheria. Ora abbiamo due opzioni:

se ti sembrano pronti per essere riposti nell’armadio, piegali con cura , sempre con il gesto delle mani che stendono il tessuto.

, sempre con il gesto delle mani che stendono il tessuto. se credi che abbiano bisogno di una leggera stiratura, cerca di tenerli il più dritti possibile, se li pieghi male o li riponi in modo sbagliato troverai delle pieghe inutili.

Quando userai il ferro da stiro, metti il pullover sempre a rovescio, e impostando la temperatura massima richiesta dalle etichette. Una volta terminato il tutto, siamo pronti per riporre i nostri maglioni nell’armadio! Questi rimedi naturali ti aiuteranno a profumarli e allo stesso tempo proteggerli dalle tarme: