Come pulire e lucidare la graniglia di marmo!

I pavimenti in graniglia di marmo sono stati a lungo molto utilizzati nelle case italiane.

Questa tipologia di pavimento, infatti, conferisce un tocco ottocentesco alle case e le rende molto eleganti.

L’unico problema, però, è che per mantenere la bellezza di questi pavimenti e averli sempre così belli ed eleganti potrebbe non essere facile.

Spesso, infatti, questi pavimenti tendono a opacizzarsi e non essere molto lucenti se non curati bene.

Per questo, oggi, vi vogliamo consigliare alcuni rimedi naturali per pulire e lucidare il vostro pavimento in graniglia di marmo.

Scopriamoli insieme!

N.B Consultate sempre le istruzioni del produttore circa la pulizia prima di provare i rimedi suggeriti.

Come spolverare

Prima di procedere alla pulizia del pavimento, è necessario rimuovere i detriti e la polvere in eccesso con una scopa dalle setole morbide.

La polvere e i detriti, infatti, causano i graffi sul pavimento e lo rendono opaco. Inoltre, è consigliabile passare la scopa ogni giorno così da evitarne l’accumulo.

In alternativa alla scopa con setole morbide, potete utilizzare anche l’aspirapolvere, ma vi consigliamo di utilizzare una di buona qualità che non lasci graffi sul vostro bel pavimento.

Se come me ami i rimediucci naturali e vuoi averli sempre a portata di mano, puoi acquistare Il mio libro 200+1 Rimedi naturali per la tua casa!

Come pulire

Passiamo ora alla pulizia del vostro pavimento in graniglia di marmo. Per una pulizia efficace e delicata, ecco alcuni consigli che potranno esservi utili!

Vediamoli insieme!

Detersivo fai da te

Iniziamo da un detersivo fai da te molto delicato in grado di rendere il vostro pavimento estremamente pulito e lucente.

Per realizzare questo detersivo, tutto ciò che vi occorre sarà:

3 cucchiai di bicarbonato

10 cucchiai di alcol

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

Prendete, quindi, tutti gli ingredienti e versateli in una bacinella. Mescolateli con la mano per far ben amalgamare il tutto.

A questo punto, immergete il panno e passatelo su tutto il pavimento.

Dopodiché, lasciate agire per circa 5 minuti e risciacquate il pavimento utilizzando uno straccio immerso solo in acqua tiepida.

Procedete fino a quando l’acqua non risulterà trasparente.

Alcool denaturato

In alternativa al rimedio precedente, potete anche utilizzare un altro rimedio per lucidare il vostro pavimento: l’alcool denaturato.

Prendete, quindi, un secchio di acqua tiepida e aggiungete 4 cucchiai di alcol denaturato.

A questo punto, utilizzate uno straccio ed immergetelo nella soluzione così ottenuta.

Passatelo, quindi, sul pavimento e lasciate agire per un po’. Dopodiché, risciacquate con acqua tiepida.

Il vostro pavimento in graniglia di marmo sarà lucido come il primo giorno!

Altri consigli utili

Una volta visto come spolverare, pulire e lucidare il pavimento in graniglia, vediamo insieme altre regole da seguire per averlo sempre al top.

Oltre, infatti, alla pulizia, sembra davvero importante una buona manutenzione quotidiana. Quindi, vediamo insieme cosa fare e cosa evitare!

Sì all’ acqua

Le nostre nonne hanno per tanto tempo pulito i loro pavimenti in graniglia utilizzando solo questo ingrediente: l’acqua.

L’acqua, infatti, serve per spolverare ma anche per rimuovere ed eliminare tutti i detriti che possono avere un effetto abrasivo sulla superficie del pavimento.

Quindi, è bene passare quotidianamente uno straccio immerso semplicemente in acqua tiepida, così da evitare l’accumulo di sporco e l’effetto opaco.

Inoltre il solo utilizzo dell’acqua avrà un approccio delicato senza rischiare di rovinare il pavimento.

No alle sostanze acide

Un’altra cosa da tenere bene in mente è quella di evitare sempre l’utilizzo di sostanze acide quali limone e aceto.

Il pavimento in graniglia, infatti, è molto delicato e potrebbe corrodersi a contatto con queste sostanze.

Quindi, evitate l’utilizzo di questi ingredienti per la pulizia del vostro pavimento e scegliete sempre ingredienti delicati o detergenti con ph neutro.

Ma non solo: come per il marmo, meglio evitare anche detergenti a base di candeggina o anticalcare, che rischieranno di rovinare la qualità della vostra graniglia!

No a detriti e polvere

Come abbiamo già detto, prima di pulire è necessario procedere rimuovendo la polvere e i detriti.

Ricordatevi, infatti, che lavare il pavimento senza aver rimosso alcuni detriti potrebbe graffiarlo.

I detriti, infatti, potrebbero avere un’azione abrasiva a contatto con l’acqua.

Se seguite questi accorgimenti, potete avere una graniglia lucida e brillante come se fosse sempre nuova!

Avvertenze

Consultate sempre le istruzioni del produttore per una giusta manutenzione della graniglia in marmo.

Prestate attenzione all’utilizzo del bicarbonato e diluitelo sempre in acqua perché potrebbe avere un effetto abrasivo.

Pavimenti sempre brillanti

Se siete in vena di conoscere altri trucchetti per avere i vostri pavimenti sempre brillanti, ecco alcuni post interessanti: