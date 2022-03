Scopri la praticità di un set di pennelli per trucco

Si fa presto a parlare di trucco viso: molte e molti pensano che basti una passata di eyeliner, un goccio di fondotinta, per chi vuole il rossetto o un lucidalabbra ed è fatta. E invece, come le nostre lettrici ben sanno, non è affatto una questione così semplice.

Già, perché non si tratta soltanto di scegliere (dopo averne provati chissà quanti!) i prodotti giusti, quelli che meglio valorizzano la nostra pelle, gli occhi e in generale il nostro viso, ma anche (se non soprattutto) di saperli usare, questi prodotti, a partire dall’applicazione, che non è affatto un gioco da ragazzi come sulle prime potrebbe sembrare.

Nelle prossime righe, parleremo dunque di uno strumento che forse troppe e troppi tendono a trascurare, ma che invece è di fondamentale importanza per l’applicazione corretta e davvero efficace dei prodotti, ovvero dell’utilizzo di un set pennelli trucco.

L’importanza dei Pennelli per il Trucco

Partiamo dalle basi: basta utilizzare le mani e rischiare così un poco piacevole effetto-arlecchino sul nostro volto, oltre ovviamente a impiastricciarci ovunque. I pennelli per il trucco sono uno strumento fondamentale, prima di tutto per una stesura corretta dei prodotti per il make-up, che vada a intervenire in modo omogeneo sulla pelle del nostro viso.

Usare le mani non è proibito, ci mancherebbe: ma di sicuro, anche se si è cinture nere nel campo, l’effetto sarà inferiore a quello ottenuto con un pennello. Non solo, il prodotto, che si tratti dell’ombretto, del fard o di un fondotinta, se applicato correttamente lavorerà ovviamente anche molto meglio a livello di performance.

Considerando che i prodotti di bellezza di qualità non sono sempre a buon mercato, vale dunque la pena metterli nelle migliori condizioni di “lavoro” possibili, non trovate?

Attenzione: i Pennelli non sono tutti uguali

Non pensate che un pennello valga l’altro e se ne possa usare uno per ogni prodotto o uno solo per tutto il viso. A seconda della conformazione (zigomi alti, mento un po’ sfuggente) potremmo essere comodi con un solo pennello o al contrario avere la necessità di usarne di differenti.

Esistono diversi tipi di pennelli per il trucco. Per quanto riguarda i fondotinta, sono tre quelli più utili: quello a lingua di gatto in fibra sintetica (più rigido e per mani esperte), quello duo, dall’effetto quasi aerografato, quello a setole piatte, ottimo per i visi che necessitano di un fondo più presente.

Abbiamo poi i pennelli per il correttore, quelli da cipria (sono quelli più riconoscibili: grandi, morbidi e di forma tondeggiante, appunto per stendere meglio la cipria), quelli per la terra o il bronzer e quello per il cosiddetto contouring, o blush, come dicono gli esperti. Perfetti per questa operazione sono i pennelli con la punta angolata, leggermente piatti.

Abbiamo poi i pennelli per gli illuminanti (divisi in pennelli a ventaglio o affusolati, con setole sintetiche e morbide perfette per le sfumature). E gli occhi? E le labbra? Ci arriviamo!

Capitolo occhi: qui la scelta va fatta tra pennelli da sfumatura (ampi e morbidi, ma anche a penna per le sfumature più decise) e in setole compatte, adatti per l’applicazione degli shimmer. Ci sono poi i pennelli specifici per l’eyeliner e quelli per le sopracciglia.

Per le labbra, invece, ci riferiamo soprattutto ai pennelli per applicare il rossetto, piccoli e solitamente piatti.