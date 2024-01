Quali rimedi naturali comprare se ti stai approcciando alle pulizie ecologiche

Se avete la dispensa dei detersivi piena di flaconi di prodotti commerciali, spesso molto inquinanti, e vorreste passare a qualcosa di più ecologico, sappiate che ci sono vari rimedi naturali a cui potete ricorrere.

E quali sono questi rimedi naturali da comprare se vi state approcciando alle pulizie ecologiche?

Vediamoli insieme!

Bicarbonato

Iniziamo dall’ingrediente più conosciuto a partire dalle nostre nonne: il bicarbonato di sodio, una polverina bianca che di solito abbiamo in dispensa per uso alimentare o per risolvere i nostri problemi di digestione.

Questo prodotto, infatti, vanta una leggera azione abrasiva in grado di disincrostare le macchie e le incrostazioni su alcune superfici, come il piano cottura, il forno, il wc e così via.

In questo caso, dovrete semplicemente mescolare una manciata di bicarbonato con acqua quanto basta fino ad ottenere una sorta di composto pastoso. Dopodiché, applicatelo su una spugnetta e passatela sulle incrostazioni.

Inoltre, grazie alla sua forte proprietà assorbente, può essere utilizzato per rimuovere i cattivi odori dal frigorifero o dagli armadi, mettendo all’interno di questi spazi una ciotolina con questo ingrediente.

Aceto

Esistono varie tipologie di aceto, tra cui l’aceto di mele, l’aceto di vino e l’aceto di alcol. In linea generale, tutte le tipologie di aceto vantano le stesse proprietà e si prestano a numerosi usi in casa.

Oltre ad essere molto versatile, è anche molto economico, pertanto potrete sostituirlo a molti detergenti chimici risparmiando notevolmente.

Circa l’utilizzo nella pulizia domestica ecologica, l’aceto è in grado di disincrostare il piano cottura, le pentole, la superficie del wc, lo scarico del lavello e di detergere a fondo. Inoltre, è considerato anche un lucidante naturale in grado di rendere brillante l’acciaio e l’argenteria.

Poiché ha anche delle proprietà anticalcare, è efficace anche se usato per la pulizia dei sanitari. Infine, può essere utilizzato sui capi, in quanto è in grado di rimuovere i cattivi odori, di ammorbidirli e di ravvivare i colori originari.

N.B Ricordate sempre di non utilizzare l’aceto su superfici di marmo o di pietra naturale, perché potrebbero corroderle.

Acido citrico

Oltre all’aceto, vi suggerisco anche un altro ingrediente altrettanto efficace ma più ecologico: l’acido citrico, un composto derivante dagli agrumi.

Questo è considerato un anticalcare naturale ed è una manna dal cielo se usato per pulire a fondo alcuni elettrodomestici quali la lavastoviglie e la lavatrice, spesso soggette alla formazione del calcare.

Potete acquistarlo online o in erboristeria, nei negozi di prodotti biologici e in alcuni supermercati più grandi e il suo costo è molto basso.

Per utilizzarlo come anticalcare, dovrete aggiungere 150 grammi di acido citrico in un litro di acqua, versare il tutto in uno spruzzino e spruzzare questa miscela sulle superfici che presentano calcare o nella lavatrice e lavastoviglie.

In caso siano superfici, dovrete lasciare agire per qualche minuto e risciacquare. Se, invece, volete utilizzarlo in lavatrice o lavastoviglie, vi basterà versare questa miscela e fare dei semplicissimi lavaggi a vuoto ad alta temperatura!

N.B Come l’aceto, anche l’acido citrico non deve essere utilizzato su alcune superfici quali marmo, pietra naturale, pavimenti in cotto e su tutte quelle superfici per le quali è sconsigliato l’impiego di sostanze acide.

Percarbonato di sodio

Simile al bicarbonato per consistenza, il percarbonato di sodio è un ingrediente considerato il componente base di molti sbiancanti ecocompatibili.

Considerato molto efficace per smacchiare, sbiancare, candeggiare e igienizzare il bucato, il percarbonato può essere acquistato nell’erboristeria, nei negozi di prodotti biologici, nei negozi di casalinghi per la pulizia della casa e così via.

Per usarlo come alternativa alla candeggina, dovrete aggiungere le quantità di percarbonato di sodio indicate sulla confezione in una bacinella contenente acqua molto calda.

Vi ricordo che l’acqua deve essere superiore ai 40° perché la funzione sbiancante del percarbonato si attiva solo ad alte temperature.

Dopodiché, mettete i capi nella miscela così ottenuta e lasciateli in ammollo per qualche ora o tutta la notte. Infine, procedete con il lavaggio comune. Se volete usarlo in lavatrice, invece, dovrete versare uno o due misurini di percarbonato direttamente nel cestello della lavatrice.

Oltre a questo utilizzo, il percarbonato è in grado anche di rimuovere le macchie gialle dai sanitari.

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un prodotto molto efficace per la pulizia domestica ecologica in quanto è versatile e molto delicato e può essere, quindi, utilizzato su gran parte delle superfici senza il rischio di danneggiarle.

Vi ricordo, infatti, che è l’ingrediente base dello sgrassatore universale fai da te!

È disponibile in commercio sotto-forma di panetto solido, in formato liquido e in polvere e potete acquistarlo online o in alcuni negozi di prodotti per la casa e i supermercati.

Questo prodotto può essere utilizzato per detergere, sgrassare e profumare il bucato ma anche le stoviglie, i sanitari, i pavimenti e varie superfici.

Per usarlo sul bucato, dovrete versare 4 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido in una bacinella contenente acqua bollente e mettere in ammollo i vostri panni. Dopodiché, lasciateli per circa un’ora prima di risciacquarli.

Sapone giallo

Oltre al sapone di Marsiglia, ricordo anche il sapone giallo, o anche sapone molle potassico, un panetto di colore giallo che contiene l’olio di cocco e perciò è particolarmente schiumogeno.

In commercio, potete acquistare il sapone Alga e il sapone Alba, i quali sono i più noti e hanno un approccio totalmente ecologico.

Questo sapone vanta una forte funzione sgrassante in grado di detergere il bucato, soprattutto in lavatrice. Inoltre, può essere usato per pre-trattare eventuali macchie sui capi. Infine, molto nota è la sua funzione lucidante sull’acciaio.

Se volete sapere come utilizzare questo sapone, ecco un video per voi!

Limone

Infine, vediamo un ultimo ingrediente, per la precisione un agrume che sicuramente tutte avrete in casa: il limone.

Questo frutto vanta numerose proprietà, in quanto svolge una forte azione anticalcare grazie alla sua acidità in grado di pulire le ceramiche del bagno e i sanitari.

Inoltre, è noto per la sua funzione sbiancante utilizzata a partire dalle nostre nonne per far tornare candido il bucato.

Per non parlare della sua proprietà lucidante sull’acciaio e, infine, il suo odore inebriante in grado di profumare la casa da cima a fondo!

Vi basterà tagliare un limone a metà e usarlo come spugnetta sulle superfici incrostate e piene di aloni.

N.B Come con l’aceto e l’acido citrico, anche in questo caso vi raccomandiamo di non usare il limone su superfici di marmo o pietra naturale perché potreste corroderle.