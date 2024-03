I rimedi naturali che uso sempre per profumare i vestiti nei cassetti

Nella cura della mia casa, per me mantenere i vestiti sempre profumati è davvero importante. Non solo perché amo quella sensazione di freschezza ogni volta che apro l’armadio, ma perché mi regala una bella sensazione indossare un abito che sembra sempre come appena lavato.

Ora, voglio condividere con te alcuni segreti che ho scoperto e perfezionato nel tempo. Per me, usare alternative naturali non è solo una scelta ecologica, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta di quanto siano efficaci e sorprendenti queste soluzioni. E credimi, una volta che inizi a sperimentare e vedere i risultati, è difficile tornare indietro ai classici detersivi.

Ecco perché ho deciso di lasciarti alcune piccole regole che potranno esserti utili in futuro.

Pulisco l’armadio periodicamente

Il primo segreto (che in realtà non è così segreto) che voglio svelarti è la pulizia periodica dell’armadio. Con l’arrivo di ogni nuova stagione, faccio spazio per una piccola cerimonia personale: svuoto tutto, passo delicatamente un panno umido e lascio che l’armadio respiri per un giorno intero.

Questo gesto semplice ma fondamentale aiuta a liberarsi di odori che non vuoi conservare e prepara il palcoscenico per i nostri protagonisti naturali. Se giustamente hai poco tempo, puoi pensare di utilizzare anche un vecchio collant che ti aiuterà a spolverare in modo molto efficace:

Cerco di non mettere vestiti già indossati

Un altro piccolo accorgimento che faccio è evitare di riporre vestiti già indossati nei cassetti. Se non è ancora tempo di lavarli, preferisco lasciarli prendere aria su una sedia o un’appendiabiti (hai mai sentito parlare del “servo-muto”?).

Questa abitudine evita che odori meno piacevoli si insinuino tra i capi puliti. È una piccola attenzione che fa una grande differenza. Se ho tenuto un capo tutto il giorno, ovvio che andrà a finire direttamente in lavatrice. Ma se l’ho indossato per poco tempo, preferisco rindossarlo il giorno dopo.

I miei rimedi preferiti per profumare i vestiti

E ora, la parte più entusiasmante: i miei amati rimedi naturali per fare in modo che ogni volta che aprirai l’armadio, un sorriso si disegnerà sul tuo viso.

Il profumo dei Fiori di lavanda secchi

La lavanda ha un posto tutto suo nel mio cuore. Cerco sempre di curare al meglio la Piantina che ho da qualche anno. Prelevo i fiori e aspetto che si secchino. Già il profumo che sento quando faccio questa piccola pratica è inebriante e mi dona tante sensazioni positive.

Poi li deposito con cura in piccoli sacchettini di stoffa e li distribuisco tra i capi per infondere una sensazione di freschezza e tranquillità. Quando il loro aroma inizia a svanire, è semplicissimo sostituirli.

Dischetto d’ovatta con oli essenziali

Quando non dispongo dei fiori di lavanda, è naturale che ho bisogno di trovare un’alternativa. E dopo qualche tentativo ho trovato che i dischetti d’ovatta imbevuti con oli essenziali sono perfetti per trasmettere fragranze personalizzate nell’armadio.

Immagina un tocco di lavanda combinato al vigore del limone. Posiziona il dischetto (messo sempre in un sacchetto) in un angolo del cassetto e lascia che faccia la sua magia. Ricordati di rinnovarli settimanalmente per mantenere l’effetto profumato.

Feltrino delle sedie con oli essenziali

Questa idea potrebbe sembrare inaspettata: aggiungere oli essenziali ai feltrini delle sedie. È un trucco semplice ma efficace che regala una fresca sorpresa ogni volta che la sedia viene mossa. Prova a vedere, sarà come trovare una piccola gioia nascosta nella routine quotidiana. Ho preparato un video con il Metodo:

Stecche di cannella e alloro

Per un’atmosfera più calda, niente supera l’aroma delle stecche di cannella combinate con le foglie di alloro. Questo mix, oltre a profumare, sembra racchiudere in sé il calore di un abbraccio. Avvolgi questi tesori naturali tra i tuoi maglioni e lasciati avvolgere dalla loro magia.

La cannella e l’alloro hanno anche delle proprietà fondamentali: tengono lontane le tarme dai tuoi vestiti.

Gessetti profumati senza gesso

Infine, i miei gessetti profumati, realizzati senza l’uso del gesso. Unire 150 ml acqua, 100 gr amido di mais e 200 gr bicarbonato e 20 gocce dei tuoi oli essenziali preferiti in una pasta modellabile ti consentirà di creare delle piccole opere d’arte aromatiche. Aspetta che si asciughino e collocali dove desideri. Sono ideali per personalizzare ogni angolo dei tuoi cassetti. Anzi, puoi anche regalarli!

Ho preparato il procedimento passo passo in questo video:

Spero che queste piccole pratiche possano rendere anche il tuo armadio un luogo più accogliente e profumato. Ricorda, i gesti quotidiani diventano la trama della nostra vita: renderli speciali con attenzioni come queste è una forma d’amore.