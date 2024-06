4 Rimedi per togliere le macchie di sudore dai tessuti

Se c’è un problema ricorrente in estate è la questione delle macchie di sudore sui tessuti dei nostri vestiti.

Magari sono le classiche maglie e camicie bianche, oppure le t-shirt nere o gli abitini colorati… Quando ci sono queste macchie a volte è difficile riuscire ad ottenere un risultato decente.

Ma, forse, grazie a questi rimedi naturali, potremmo risolvere definitivamente il problema. Scopriamo insieme come.

Acqua ossigenata sui tessuti bianchi

L’acqua ossigenata è la mia prima scelta quando si tratta di eliminare macchie dai tessuti bianchi. Prima di tutto prendo un panno bianco pulito e lo impregno con un po’ di acqua ossigenata. Io preferisco una soluzione al 3%, facile da trovare nelle farmacie e nei supermercati.

Poi, con delicatezza, tampono la macchia di sudore con il panno. Cerco di non strofinare troppo per evitare di danneggiare il tessuto. Lascio che l’acqua ossigenata faccia il suo dovere per circa 15 minuti. In questo tempo, solitamente mi dedico a qualche altra piccola faccenda domestica.

Dopo l’attesa, lavo il capo come al solito, preferibilmente con un programma delicato se il tessuto lo richiede.

Il risultato finale spesso è già soddisfacente: le macchie giallastre dovute al sudore svaniscono, e i miei capi bianchi tornano splendenti come nuovi. Inoltre, l’acqua ossigenata è anche utile per rimuovere altri tipi di macchie ostinate.

Bicarbonato e acqua per i bianchi

Un altro rimedio utile per i capi bianchi è il bicarbonato di sodio. Questo ingrediente si potrebbe usare in mille modi nelle pulizie di casa. Ecco lo come utilizzo io per rimuovere le macchie di sudore:

Innanzitutto, in una ciotola, mischio 4 cucchiai di bicarbonato di sodio con un po’ d’acqua per formare una pasta morbida. La consistenza deve essere simile a quella di un dentifricio. Applico la pasta direttamente sulla macchia, assicurandomi di coprirla interamente. Stendo la pasta usando un vecchio spazzolino da denti che tengo appositamente per questo scopo. Lascio agire la miscela per circa un’ora. Successivamente, metto il capo in lavatrice e lo lavo con il mio solito detersivo. Se la macchia è particolarmente ostinata, ripeto il processo.

Il bicarbonato non solo rimuove le macchie, ma è anche ottimo per eliminare i cattivi odori che il sudore può lasciare sui vestiti.

Sapone di Marsiglia per tutti i tessuti

Il sapone di Marsiglia è un altro classico intramontabile che non può mancare per pulire tutta la casa. È perfetto per una vasta gamma di tessuti, sia bianchi che colorati.

Come forse già farete, in genere bagno leggermente la macchia da trattare con un po’ d’acqua tiepida. Poi strofino il sapone di Marsiglia direttamente sulla macchia, lasciando agire il sapone per circa 15-20 minuti. A volte ne approfitto per trattare più macchie insieme.

Dopo l’attesa, risciacquo il capo con acqua fredda e poi lo lavo a mano o in lavatrice, a seconda della delicatezza del tessuto.

La delicatezza del sapone di Marsiglia lo rende adatto anche ai capi più raffinati e sensibili, quindi potrete usarlo senza troppi pensieri.

Cosa usare per i capi neri o colorati

I capi neri e colorati hanno bisogno di attenzione speciale, ma non dobbiamo preoccuparci. Escludiamo subito l’acqua ossigenata per evitare di scolorire i colori vivaci. Per questi indumenti, invece, mi affido spesso a una soluzione di succo di limone e sale. Ecco la mia procedura passo passo:

Prima di tutto, mescolo una parte di succo di limone con una parte di acqua in una ciotolina . Il succo di limone è noto per le sue proprietà sbiancanti e anti-odoranti, ma diluirlo è essenziale per evitare che aggredisca i colori.

. Il succo di limone è noto per le sue proprietà e anti-odoranti, ma diluirlo è essenziale per evitare che aggredisca i colori. Aggiungo un cucchiaino di sale , che aiuta a esfoliare delicatamente la macchia senza danneggiare il tessuto.

, che aiuta a esfoliare delicatamente la macchia senza danneggiare il tessuto. Con un panno pulito, applico questa soluzione direttamente sulla macchia e la lascio agire per circa 30 minuti. A volte, se la macchia è molto ostinata, ripeto l’applicazione.

Dopo l’attesa, risciacquo bene il capo con acqua fredda per assicurarmi che non restino residui di limone o sale e poi lavo con il mio detersivo abituale.

Se il capo è particolarmente delicato, meglio leggere prima le etichette di lavaggio, in modo da non fare errori!