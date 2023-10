Con un Rimedio naturale le Scarpe di Pelle sembreranno come lucidate dal Lustrascarpe

Quando le temperature iniziano a calare, tutte noi ricorriamo alle scarpe di pelle, le quali sono utili anche in caso di pioggia perché non ci fanno scivolare.

Purtroppo, però, tendono spesso ad opacizzarsi e perdere la loro lucentezza iniziale.

Ma non dovrete temere! Esiste, infatti, un rimedio naturale in grado di lucidare le scarpe di pelle quasi come se fossero uscite dal lustrascarpe!

Panno di lana

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare un panno di lana per la lucidatura quotidiana, in quanto questo materiale è in grado di rimuovere la patina opaca.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è rimuovere la polvere in eccesso e passare, poi, energicamente un panno in lana sulle scarpe prima di indossarle. E che lucentezza!

Aceto

Un altro ingrediente molto efficace è l’aceto, il quale vanta proprietà lucidanti tali da essere una manna dal cielo anche per rendere brillante l’acciaio in cucina!

Inumidite, quindi, un panno in microfibra con un po’ di acqua, dopodiché versateci sopra 1 cucchiaio d’aceto e passatelo sulle scarpe in pelle. Infine, asciugate con un panno in lana e noterete che le vostre scarpe saranno come nuove!

Limone

Efficace come l’aceto è il limone, il quale non solo è in grado di lucidare ma anche di profumare. Vi ricordiamo, infatti, che questo agrume vanta un odore inebriante efficace anche per togliere i cattivi odori dal bagno!

Per l’utilizzo, dovrete semplicemente versare un po’ di succo di limone su una spugnetta morbida prima di strofinarla delicatamente sulle scarpe. Dopodiché, risciacquate con un panno in microfibra ben strizzato e lasciate asciugare accuratamente.

Olio d’oliva

L’olio d’oliva, si sa, è in grado di nutrire ed idratare la nostra pelle. Ma sapevate che in realtà è utile anche per idratare la pelle delle vostre scarpe? Ebbene sì!

In questo caso, vi basterà semplicemente versare mezzo cucchiaino d’olio di oliva su un batuffolo d’ovatta (andrà bene anche un disco di cotone, quelli che si usano per togliere il make-up) e passarlo sulle scarpe di pelle un po’ sbiadite.

Dopodiché, lasciate agire per circa 5 o 10 minuti prima di passare più volte un panno asciutto in modo da assorbire l’olio in eccesso. Noterete che le vostre scarpe saranno come nuove!

Come se non bastasse, l’olio di oliva è in grado anche di “idratare” le superfici in legno, perciò potete utilizzarlo per renderle lucide come non mai!

Lucidante per scarpe fai da te

Infine, vediamo come fare per realizzare un prodotto che prevede la combinazione di più ingredienti e che potete avere sempre a portata di mano ogni volta che avete bisogno di lucidare le vostre scarpe. Stiamo parlando del lucidante per scarpe fai da te. Tutto ciò di cui dovrete munirvi, quindi, è:

200 ml d’acqua

100 ml d’aceto

Succo di 1 limone

Iniziate con il ricavare il succo di limone e versatelo, poi, in un flacone con spray. Dopodiché, aggiungete anche l’acqua e l’aceto e agitate il flacone energicamente in modo da mescolare tutti gli ingredienti. Per l’utilizzo, non vi resta che spruzzare la miscela così ottenuta su un panno prima di strofinarlo, poi, sulle scarpe.

Crema solare avanzata

Anche la crema solare avanzata può essere utilizzata per lucidare le vostre scarpe in pelle. A tal proposito, ecco un video per vedere come fare!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti prima in un angolo non visibile in modo da assicurarvi di non macchiare o danneggiare le scarpe.