Si possono recuperare i vestiti scoloriti dalla candeggina?

Mi è capitato più volte di trovarmi davanti a quella sgradevole scoperta: vestiti preferiti compromessi da fastidiose macchie di candeggina o addirittura completamente scoloriti. Vi sarete di sicuro posti la domanda: “Posso recuperare un capo sbiadito dalla candeggina”.

Essendomi trovata nella medesima situazione, ho cercato di capire perché succedeva, se era possibile porvi rimedio e le eventuali alternative naturali che vorrei oggi condividere con voi.

Come agisce la candeggina sui tessuti?

Anche se utilizziamo da tempo i rimedi naturali, abbiamo avuto le nostre occasioni per utilizzare o conoscere meglio questo prodotto industriale. Viene ancora oggi utilizzata un po’ per tutto: dal bucato fino a disinfettare sanitari, e anche per rimuovere la muffa da alcune superfici. Ma come agisce la candeggina?

La candeggina è composta principalmente da ipoclorito di sodio, una sostanza che ha la capacità di ossidare le macchie sui tessuti, rendendoli più chiari. Tuttavia, se usata impropriamente, può danneggiare irreparabilmente i nostri abiti, alterandone il colore originario o lasciando antiestetiche macchie.

Capita di fare errori durante il lavaggio, come un’eccessiva concentrazione di candeggina o il suo utilizzo su tessuti non adatti. E quando mi è successo mi sono chiesta: è possibile riportare i vestiti al loro splendore originale dopo tali incidenti?

Si possono recuperare i vestiti?

Sarò sincera con voi. Purtroppo, una volta che il tessuto è stato scolorito dalla candeggina, è quasi impossibile riportarlo esattamente alla sua tonalità originale. Quando ogni tanto mi è capitato di usarla (e quando non mi ero ancora affacciata ai rimedi naturali), mi è bastato un minimo di distrazione mentre pulivo il bagno o altre superfici per sbiadire un capo che indossavo e a cui ero particolarmente affezionata.

Dopo aver constatato che non è sempre possibile recuperare i tessuti scoloriti dall’uso incauto della candeggina, mi sono dedicata alla ricerca e alla sperimentazione di metodi di tintura naturali per dare una nuova vita ai miei vestiti. Condivido qui alcune delle mie esperienze preferite, utilizzando prodotti che ognuno di noi può facilmente trovare in cucina.

I rimedi naturali che tingono i vestiti

Le Spezie

Ho scoperto che le spezie non solo aggiungono sapore ai nostri piatti, ma possono anche donare colori vivaci ai nostri tessuti. Ad esempio, la curcuma offre una splendida tonalità di giallo, mentre con la paprika si può ottenere un caldo arancione.

Per utilizzarle, in genere basta versare due cucchiai di spezie in due litri di acqua calda e lasciare in infusione i capi per circa un’ora. Più tempo i tessuti rimangono immersi, più il colore sarà intenso. Dopo, è necessario risciacquarli con acqua fredda fino a quando l’acqua non risulta più colorata.

Con alcuni scarti della verdura

Mai avrei immaginato di fare qualcosa di creativo con gli scarti della cucina fino a quando non ho cominciato a esplorare il mondo della tintura naturale. La buccia delle cipolle rosse regala un bellissimo colore arancio-rosato, mentre le bucce di avocado lasciano una sorprendente tonalità di rosa chiaro sui tessuti.

È sufficiente far bollire gli scarti in una pentola d’acqua per un’ora, poi filtrare il liquido e utilizzarlo per tingere i tessuti, in modo simile al metodo delle spezie. Anche in questo caso, l’intensità del colore dipenderà dal tempo di permanenza nel bagno di tintura.

L’Alloro

Per ottenere una tinta verde tenue, ho experimentato l’utilizzo dell’alloro. Ho semplicemente raccolto alcune foglie fresche dal mio giardino, le ho bollite in acqua per circa 45 minuti e dopo ho inserito il tessuto, lasciandolo in infusione fino a raggiungere la tonalità desiderata.

L’alloro è uno dei rimedi naturali che preferisco di più, aiuta anche a ravvivare il colore dei vestiti più scuri, che si sbiadiscono lavaggio dopo lavaggio.

In questo video ho raccolto per voi tutti gli altri utilizzi dell’alloro per la casa:

Questi metodi, oltre ad essere ecologici ed economici, mi hanno permesso di trasformare gli incidenti con i miei vestiti in progetti creativi e personali.

Un’alternativa alla candeggina: il Percarbonato di Sodio

Adottando un approccio più gentile e rispettoso degli abiti e dell’ambiente, ho scoperto che il percarbonato di sodio è un’eccellente alternativa alla candeggina. Ormai lo uso per tutto e non manca mai in casa!

Cos’è il percarbonato di sodio?

Se non avete ancora avuto l’opportunità di provarlo, il percarbonato di sodio è un composto ecologico che, a contatto con l’acqua calda, rilascia ossigeno attivo. Quest’ultimo elemento ha proprietà sbiancanti potenti ma delicate sul tessuto, rendendolo ideale per chi cerca soluzioni meno aggressive.

Come usarlo in lavatrice o a mano

Anche in commercio, se leggete le etichette, noterete che anche molti detersivi industriali sono a base di Percarbonato di Sodio. Ricordate che va usato come additivo al vostro detersivo abituale, ed è meglio usarlo per tessuti resistenti (come cotone o lino) e non usarlo sui capi colorati o scuri: il percarbonato puro potrebbe sbiadire i colori.

Vediamo subito come lo utilizzo io:

In Lavatrice : in base al carico, metto un misurino (o due) colmo di percarbonato direttamente nel cestello della lavatrice. Poi attivo un lavaggio dai 5o gradi in poi.

: in base al carico, metto un misurino (o due) colmo di percarbonato direttamente nel cestello della lavatrice. Poi attivo un lavaggio dai 5o gradi in poi. Per il lavaggio a mano: sciogliere 50 grammi di percarbonato in 5 litri di acqua tiepida, immergere i vestiti e lasciarli in ammollo per qualche ora prima di risciacquarli accuratamente. Poi passate al lavaggio classico.

Come usarlo per la Casa

Ma il percarbonato di sodio non è limitato solo al bucato. Con le sue proprietà sbiancanti e igienizzanti, è perfetto anche per pulizie ecologiche in casa. Per esempio, lo uso per igienizzare superfici e sanitari, sciogliendo semplicemente una piccola quantità in acqua. Oppure lo sciolgo in acqua molto caldo e lo uso per igienizzare lo scopino del Wc:

Come potete vedere, ci sono alternative efficaci e amiche dell’ambiente ai prodotti chimici aggressivi. Da quando ho scoperto il percarbonato di sodio, è diventato un alleato indispensabile nelle mie pulizie di casa e per il trattamento del bucato, mostrandosi efficace e rispettoso sia dei tessuti che della nostra salute.