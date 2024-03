Pulizia settimanale del Divano in tessuto: perché la faccio sempre e che rimedi uso

Non potrei mai pensare di rinunciare al mio devoto e amato divano. Complice di tanti momenti belli, rilassanti e semplici, è il posto dove mi piace fare un po’ di tutto: guardare la Tv, leggere, mangiucchiare qualcosa e persino dormire!

Ecco perché, ogni settimana, gli dedico una bella pulizia approfondita, così ho modo di tenerlo sempre bello anche dopo tanti anni! Ho pensato di raccontarvi come faccio, elencando tutti i passaggi passo dopo passo.

Perché cerco di pulire il Divano ogni settimana

Ho iniziato col dirvi che la pulizia settimanale del mio divano in tessuto è una parte fondamentale della mia routine. Questa piccola attenzione non solo mantiene il divano fresco e pulito, ma allunga anche la sua vita utile.

Pensiamo a tutto quello che facciamo ogni giorno sul nostro divano: subito penso alla polvere, alle briciole e agli acari. Possono accumularsi facilmente, e una pulizia settimanale aiuta a prevenire questi problemi prima che diventino più gravi.

Poi ho come l’impressione che il divano assorba anche gli odori che tutta la casa accumula durante il trascorrere dei giorni. Quindi sento proprio la necessità di sentirlo più fresco, oltre che pulito.

Inizio dal lavaggio dei cuscini decorativi

Quando devo pulire bene il divano, parto spesso dai cuscini decorativi: io tendo a lavarli una volta al mese. Questo perché, sebbene non vengano utilizzati con la stessa frequenza della seduta principale del divano, accumulano comunque polvere e possono assorbire odori dalla stanza o sudore. Un lavaggio mensile assicura che restino freschi e invitanti.

Se non devo lavarli, li metto semplicemente all’aria per qualche ora (e al mattino, così non accumulano umidità). Poiché i miei cuscini sono sintetici, quando devo lavarli li metto tranquillamente in lavatrice: basta un lavaggio per delicati con ridotti giri di centrifuga.

Li faccio asciugare in orizzontale, distribuendo con le mani l’imbottitura, in modo da non deformarli.

Come elimino la polvere dal divano facilmente

Eliminare la polvere dal divano è un passo essenziale, e lo faccio utilizzando semplicemente l’aspirapolvere con un accessorio specifico per gli imbottiti.

Questo mi permette di raggiungere anche gli angoli più difficili, assicurandomi che tutto venga aspirato senza danneggiare il tessuto. Se non puoi usare l’aspirapolvere, puoi passare anche un panno cattura polvere o un vecchio collant.

Ho pensato di lasciarti questo video con la pulizia completa del divano:

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Come uso il Sapone di Marsiglia come detergente per lavare il divano

Il Sapone di Marsiglia è stato per me un eroe inaspettato quando si tratta di pulire il divano. In genere prendo il classico panetto, lo riduco in scaglie, poi lo sciolgo in una soluzione di acqua calda (non bollente, ti basta riempire il secchio) e utilizzo una spugna morbida o uno straccio per tamponare delicatamente le zone del divano che necessitano di pulizia.

Un piccolo consiglio: mi raccomando di non inzuppare il tessuto e di lasciarlo asciugare completamente all’aria. Se hai bisogno di un’azione igienizzante, puoi diluire anche mezzo bicchiere di alcol denaturato.

Cosa faccio in caso di macchie

Mi è capitato di far cadere un dolce o di sporcare il mio divano. Di solito agisco così:

Preparo una miscela di acqua e bicarbonato di sodio e la applico sulla zona. Lascio agire per qualche ora prima di rimuovere con un panno umido.

e la applico sulla zona. Lascio agire per qualche ora prima di rimuovere con un panno umido. Se la macchia è di cibo o bevanda, spesso l’aceto bianco è il mio alleato. Tampono con una soluzione di acqua e aceto e poi passo delicatamente sulla macchia fino alla sua scomparsa.

Ovviamente questi rimedi li uso per il mio divano in tessuto, che ha anche un colore abbastanza chiaro. Il discorso è diverso se il divano è in pelle.

Rimedi per profumare il divano

Oltre che tenerlo ben pulito, per me è davvero fondamentale riuscire ad avere un profumo fresco quando mi sto riposando sul divano.

Per mantenere il mio divano sempre profumato, faccio spesso ricorso a una soluzione naturale: miscelo 250 ml di acqua distillata con poche gocce del mio olio essenziale preferito in uno spruzzino e vaporizzo a debita distanza sui tessuti.

Questo non solo lascia un piacevole profumo, ma aiuta anche a creare un ambiente più accogliente.

Avvertenze

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto, anche naturale, sul vostro divano, testatelo sempre su un’area nascosta per verificare eventuali reazioni. Ricordate che l’efficacia di un rimedio naturale può variare a seconda del tessuto del divano, perciò è sempre meglio procedere con cautela.