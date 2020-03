Le migliori ricette di bellezza con lo yogurt

Lo yogurt è un alimento indispensabile. Possiamo dire che si trova in tutti i frigoriferi del mondo ed è il migliore alleato per spuntini salutari ma anche poco calorici.

È infatti ricco di vitamine, calcio e proteine e può essere tranquillamente consumato anche da chi ha intolleranze al lattosio, poiché esso nella sua lavorazione si scinde in glucosio e galattosio (due zuccheri), diventando di facile assorbimento per l’organismo.

Ma forse non tutte sapete che può essere adoperato anche per molte ricette di bellezza, a basso costo e facili da fare! Scopriamole insieme.

Scrub

Una delle fasi più importanti per la cura del corpo è sicuramente lo scrub! L’esfoliazione è fondamentale, perché aiuta a eliminare le cellule morte ma allo stesso tempo a lasciare la pelle idratata.

Viso

Per lo scrub per il viso allo yogurt, possiamo utilizzare quello greco, poiché risulta più denso. In una ciotola, aggiungiamo 1 cucchiaio di yogurt greco unito a un cucchiaino di succo di limone e a 1 cucchiaino di zucchero di canna (gli scrub con lo zucchero di canna sono fantastici!)

Se volete un gommage ancora più delicato, potete utilizzare lo zucchero raffinato. L’azione purificante ma allo stesso tempo idratante dello yogurt lascerà la pelle morbidissima.

Inoltre, grazie all’azione astringente del limone, questo scrub è ottimo per purificare la pelle del viso. Infatti va applicato sulla pelle pulita e massaggiato con movimenti molto delicati. Risciacquare con acqua tiepida, tamponare il viso e mettere la crema idratante.

Corpo

Se invece volete utilizzare lo yogurt per preparare uno scrub per il corpo, vi basteranno:

Mezzo vasetto di yogurt bianco

3 cucchiai di olio vegetale (di oliva o di mandorle dolci)

1 cucchiaio di zucchero (di canna o bianco)

1 cucchiaino di miele

Mescolate il tutto in modo che si formi un composto omogeneo. Potete applicarlo sotto la doccia quando la pelle è umida e massaggiare con movimenti circolari.

Grazie alla presenza dell’olio vegetale, come per esempio l’olio di mandorle dolci, questo scrub contribuirà non solo a esfoliare ma anche a rendere la pelle più elastica!

Detergente struccante

Siete tornate a casa la sera tardi e vi siete accorte di aver finito lo struccante? Niente paura! Vi basta avere un po’ di yogurt in casa e il gioco è fatto!

Se unite 2 cucchiai di yogurt bianco con 2-3 gocce di olio di mandorle dolci avrete realizzato un ottimo latte detergente fatto in casa e con pochissimi ingredienti.

Vi basta amalgamare il tutto, spalmarlo sul viso in modo che il trucco si sciolga, eliminare l’eccesso con un dischetto di cotone e risciacquare e… Voilà! Tutto risolto!

Poi se siete appassionate del fai da te, ci sono anche altri modi per realizzare del latte detergente fatto in casa!

Maschera viso

Con lo yogurt si può fare davvero di tutto… anche le maschere!

Grazie alle sue proprietà idratanti, ma allo stesso tempo purificanti e lenitive, lo yogurt si presta a differenti usi e in moltissime occasioni.

N.B. Di solito è meglio scegliere lo yogurt bianco intero per queste ricette fai da te, poiché più ricco di nutrienti. Ma in caso contrario potete scegliere quello che avete in casa (meglio se bianco però).

Per pelli grasse

Per avete pelli grasse o impure potete preparare una maschera anti-impurità con lo yogurt.

Basta mescolare con un cucchiaino di legno (mi raccomando!) 2 cucchiai di argilla verde, 1 cucchiaino di yogurt, 1 di miele e 2 gocce di olio di tea tree.

Dopo aver raggiunto l’omogeneità, applicate sul viso e lasciate in posa per circa 15 minuti. Risciacquare con acqua tiepida e applicare un tonico e in seguito la crema idratante.

Per idratare

Se invece volete idratare il viso, potete anche scegliere di applicare solo lo yogurt e lasciarlo in posa per 10-12 minuti. Anche se idrata, questa maschera fatta di un solo ingrediente va bene anche per chi ha la pelle grassa.

D’altra parte, se ritenete che la vostra pelle sia secca, potete provare una maschera con:

1 cucchiaino di yogurt bianco

1 cucchiaino olio di oliva

miele, 1 cucchiaino

Applicate la maschera e lasciate agire per una decina di minuti, dopodiché risciacquate. Data la semplicità ma anche l’efficacia di questi ingredienti, può essere utile anche per un impacco alle mani o ai piedi (per idratarli profondamente).

Per i capelli

Lo yogurt è ottimo anche per preparare degli impacchi nutrienti per i capelli.

Per esempio, potete fare un impacco con:

100 ml di yogurt bianco intero

1 cucchiaio di olio di oliva

1 cucchiaio di olio di cocco

3 gocce di olio essenziale di rosmarino

Dopo aver mescolato il tutto, applicate il composto sui capelli e lasciate agire per 30/40 minuti. Dopodiché procedete con il solito lavaggio.

L’olio di oliva e lo yogurt idratano delicatamente la cute e le lunghezze, riparando le punte. L‘olio di cocco ha un effetto ricostituente e favorisce la crescita dei capelli. L’olio essenziale di rosmarino li rinforza!

In caso di cellulite

Ahimè, la cellulite è l’inestetismo più odiato dalle donne! Per contrastare tale inestetismo, possiamo effettuare di tanto in tanto degli scrub anti-cellulite con i fondi di caffè. L’azione esfoliante della caffeina stimola la circolazione e tonifica la pelle.

Se lo desiderate, potete aggiungere anche 1 cucchiaino di olio di oliva e 1 cucchiaio di sale fino, che svolgerà un’azione drenante e sgonfiante.

Abbiamo visto come lo yogurt sia un alimento super-versatile, da utilizzare in molte occasioni e in combinazione con altri ingredienti.

E se scade, niente paura, ci sono molti modi per riutilizzare lo yogurt scaduto!

Controindicazioni

Lo yogurt è un alimento che fa bene all’organismo e alla pelle! Però è opportuno evitarne l’uso in caso di allergie o ipersensibilità, sia da solo che in combinazione con altri elementi.

In caso di pelli molto delicate o problematiche, è sempre meglio chiedere prima un parere al proprio dermatologo. Chiedere un parere del medico anche in stato di gravidanza o allattamento.