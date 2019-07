Come e quando esporsi al sole se hai carenza di Vitamina D?

Sentiamo parlare spessissimo, soprattutto in questo periodo, di vitamina D. Ma cos’è esattamente e come va assimilata? Scopriamo insieme.

Innanzitutto è bene chiarire che con Vitamina D si intende un gruppo di ben cinque molecole, chiamate appunto D1, D2, D3, D4, D5, di cui per noi sono fondamentali quelle del gruppo D2 e D3.

La carenza di vitamina D

La vitamina D è importante per la crescita e il mantenimento delle ossa, quindi è assolutamente da tenere sotto controllo, soprattutto andando avanti con l’età.

La carenza di vitamina D è molto più comune di quello che si possa pensare. Si stima infatti che 8 persone su 10 soffrano di carenza di vitamina D, e questa comporta:

Tendenza ad ammalarsi spesso Rischio di malattie cardiovascolari Continuo senso di stanchezza e spossatezza Psoriasi Dolori alle ossa o osteoporosi Dolori muscolari Depressione Ipertensione

Come e quando esporsi al sole?

La vitamina D è conosciuta come “vitamina del sole” e non è un caso perché, oltre a essere contenuta in determinati alimenti, il sole è fondamentale per sintetizzarla, poiché essa, più che una vitamina, è un ormone a tutti gli effetti.

Il problema è che esporsi al sole, in primis, non è sempre salutare senza le dovute precauzioni: si rischia infatti di scottarsi o di procurarsi un brutto eritema solare.

In secundis, sapevi che il tempo e l’orario di esposizione necessaria varia da zona a zona in Italia?

Proprio così! E quindi come fare quindi a fare il pieno di Vitamina D sfruttando il sole estivo?

La regola generale

La regola base dice: 20 minuti di esposizione al sole, con le braccia scoperte. Ma a che ora esporsi? Basterà seguire questa tabella:

Se vivi al Nord Italia

aprile: dalle 11:00 alle 15:20

dalle 11:00 alle 15:20 maggio/giugno/luglio: dalle 10:20 alle 16:00

dalle 10:20 alle 16:00 agosto: dalle 10:50 alle 15:50

dalle 10:50 alle 15:50 settembre: dalle 12:00 alle 14:00

dalle 12:00 alle 14:00 da ottobre a marzo: ‘inverno’ della vitamina D

Se vivi al centro Italia

marzo: dalle 12:40 alle 14:00

dalle 12:40 alle 14:00 aprile: dalle 10:50 alle 15:30

dalle 10:50 alle 15:30 maggio/giugno/luglio: dalle 10:10 alle 16:10

dalle 10:10 alle 16:10 agosto: dalle 10:40 alle 15:40

dalle 10:40 alle 15:40 settembre: dalle 11:30 alle 14:40

dalle 11:30 alle 14:40 da ottobre a febbraio: ‘inverno’ della vitamina D

Se vivi al Sud Italia

marzo: dalle 11:40 alle 14:20

dalle 11:40 alle 14:20 aprile: dalle 10:20 alle 15:20

dalle 10:20 alle 15:20 maggio/giugno/luglio: dalle 10:00 alle 16:00

dalle 10:00 alle 16:00 agosto: dalle 10:10 alle 15:40

dalle 10:10 alle 15:40 settembre: dalle 10:50 alle 14:40

dalle 10:50 alle 14:40 da ottobre a febbraio: ‘inverno’ della vitamina D