Come sgonfiare la pancia

Addome gonfio e pancetta sono problemi che assillano donne e uomini, che si distruggono nelle palestre o seguono diete drastiche per eliminarli. Non c’è nulla di più sbagliato che seguire una dieta fai-da-te, o peggio ancora non mangiare e consumare solo energie in palestra senza sostegno alimentare/energetico.

Spesso una pancia gonfia può portare anche a problemi di stitichezza, oppure la stipsi può aumentare il gonfiore addominali. Bisogna intervenire subito con un corretto stile di vita, un’alimentazione equilibrata e…dei piccoli trucchi, dei sani consigli per sgonfiare la pancia e avere un addome piatto in breve tempo (uniti ad una corretta e sana alimentazione). Scopriamoli insieme. Leggi anche 15 piccoli cambiamenti al tuo stile di vita.

Bere acqua

Non c’è cosa più semplice e banale per sgonfiare la pancia di bere molta acqua. Questo liquido è indispensabile per il nostro organismo che ha bisogno di un quantitativo giornaliero di almeno 2 litri. L’acqua (alla quale potete abbinare il consumo di tisane depuranti):

idrata

depura dalle scorie

purifica

combatte la cellulite

sgonfia l’addome

Cibi da consumare

La causa principale di gas addominale e addome gonfio sono alcuni cibi considerati dannosi per l’organismo. Per evitare che si formi la fastidiosa aria e avere un addome piatto e snello è importante eliminare (o ridurre) dal regime alimentare i seguenti cibi e bevande:

bibite zuccherate

bibite gassate

spezie

cibi grassi

lievito

farine raffinate

latte e derivati (consigliati solo parmigiano reggiano e yogurt)

(consigliati solo parmigiano reggiano e yogurt) zuccheri artificiali

gomme da masticare

legumi

A questi alimenti va aggiunto un moderato e limitato consumo di sale. Il consiglio quindi è preferire, acqua, tisane (anche al mattino al posto de caffè), frutta e verdura con moderazione (ad eccezione di cavoli, broccoli, cavolfiori, cipolle e cetrioli che causano gonfiore se assunti con esagerazione), pesce azzurro, carni bianche, yogurt ( come usare quello scaduto?), parmigiano e consumare pasti regolari (ovvero mangiare poco e spesso).