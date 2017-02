Fodmap: la dieta per il colon irritabile

232 visite

La sindrome del colon irritabile, più comunemente conosciuta con il termine colite, è un disturbo che interessa 1 persona su 3. Tra le cause principali: stress, patologia genetica, problemi intestinali più seri, meteorismo e un errato regime alimentare.

Chi soffre di colite sa che non può assumere alcune categorie di alimenti e deve evitare alcuni cibi considerati nocivi per la salute del proprio colon. E’ proprio in relazione a questo che viene messa a punto una dieta per aiutare il colon a stare in salute.

E’ su quest’ultimo punto che vogliamo concentrare l’attenzione. Il colon irritabile spesso è una diretta conseguenza di una dieta scorretta, squilibrata e ricca di alimenti dannosi per l’intestino. Il cibo è un fattore imprescindibile per lo stato di salute e benessere del nostro corpo. Una soluzione? La dieta Fodmap, un regime dietetico pensato per coloro che soffrono di colite (leggi le 5 regole da seguire).

Cos’è la dieta Fodmap?

Fodmap, acronimo di Fermentable Oligo-di and Mono-saccharides, And Polyols, è un termine coniato da alcuni ricercatori del Monash University a Melbourne in Australia in merito all’incidenza negativa di determinate sostanze sull’intestino. I cibi contenenti queste sostanze (carboidrati) possono peggiorare i sintomi del colon irritabile e di patologie infiammatorie intestinali:

F- fermentabile

fermentabile O -olisaccaridi (fruttani e galattani)

-olisaccaridi (fruttani e galattani) D -disaccaridi (lattosio)

-disaccaridi (lattosio) M -monosaccaridi (fruttosio)

-monosaccaridi (fruttosio) P-polioli (xilitolo, mannitolo, sorbitolo)

La dieta Fodmap prevede l’esclusione contemporanea di questi carboidrati dalla nostra tavola perchè sono causa scatenante di disturbi al colon e l’intestino come meteorismo, flatulenza, crampi e dolori addominali, nausea e diarrea. Non è una dieta dimagrante-specificano gli esperti-ma un approccio che aiuta i pazienti a sgonfiarsi e avere la pancia piatta. Ma in quali alimenti sono contenuti questi carboidrati?.

I cibi che contengono questi carboidrati

Cosa sono i cibi Fodmap? Per tenere sotto controllo e preservare il nostro intestino dal fastidioso disturbo del colon irritabile, secondo il regime Fodmap, bisogna eliminare (o limitare di gran lunga) il consumo dei carboidrati precedentemente descritti nell’acronimo del termine.

Per farlo bisogna conoscere i cibi ricchi di questi carboidrati e quelli poveri (da preferire).

Fruttosio

Il fruttosio è presente in notevoli quantità i questi alimenti: mele, pesche, ciliegie, mango, pere, cocomero, cocco, frutta in scatola ed essiccata, asparagi, carciofi, sciroppo d’agave, miele, bibite gassate, alcol e dolcificanti.

I cibi che ne contengono in piccole quantità sono invece: ananas, mirtilli, uva, limoni, lime, fragole, lamponi e sciroppo d’acero

Lattosio

Il lattosio lo troviamo in ingenti quantità in latte (vaccino, capra, pecora), gelati, formaggi freschi e panna. Gli alimenti favoriti per il minor contenuto di lattosio sono invece: formaggio parmigiano, formaggi stagionati, latte povero di lattosio (ok il latte di mandorla) e sorbetti di frutta. Leggi le bevande alternative al latte.

Fruttani e galattani

Gli alimenti ricchi di fruttani sono: barbabietole, carciofi, cavoli, radicchio, cicoria, aglio, piselli, porro, cipolla pistacchio etc. I cibi poveri di fruttani sono invece: soia, pasta e pane senza glutine, riso, pasta di mais, patate e melanzane. I galattani sono presenti in ceci e lenticchie, broccoli. I cibi poveri invece sono gli stessi del lattosio.