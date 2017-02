Fungo sulla pelle

39 visite

La pelle è la parte del corpo più soggetta a infezioni e batteri. Sula cute si annidano infatti la maggior parte dei microrganismi (funghi) che spesso possono causare vere e proprie malattie e infezioni dell’epidermide e del derma. Non sempre è così.

Spesso questi microrganismi convivono tranquillamente con l’organismo umano, solo in alcuni casi degenerano in fungo della pelle (ovvero quando sfruttano un particolare abbassamento delle barriere immunitarie) e compaiono quelle classiche chiazze biancastre di forma irregolare. Vediamo cosa può causare il fungo della pelle, perchè si sviluppa, quali sintomi e come curarlo.

Cos’è il fungo della pelle

I funghi sono dei microrganismi saprofiti, che vivono tranquillamente sulla nostra pelle, ma che possono anche infettarla. Se le cellule infette sono unicellulari parliamo di lieviti, se sono pluricellulari e filamentose parliamo di muffe.

Le specie patogene per l’uomo possono provocare intossicazioni, micosi e allergie. Esistono tre tipologie di funghi, lieviti e muffe (visti precedentemente) e dermatofiti. Facciamo un po’ di chiarezza:

lieviti: microrganismi unicellulari che si manifestano senza particolari danni (solo chiazze, rossori e prurito) in alcune zone specifiche come ascelle, zone genitali- micosi inguinale e cavo orale. Uno dei lieviti più conosciuti è la Candida

muffe : la più comune è l'Aspergillus , sono responsabile di micosi profonde ma in genere non provocano infezioni

: la più comune è , sono responsabile di micosi profonde ma in genere non provocano infezioni dermatofiti: sono microrganismi patogeni che infettano capelli, unghie e cute. Diffuso è quello ai pedi (piede d’atleta) e unghie (tigna)

I dermatofiti sono vere e proprie infezioni funginee, il cosiddetto fungo della pelle che colpisce sia lo strato più superficiale della cute che quello più profondo. Esistono infatti due micosi cutanee:

superficiali (micosi unghie e mucose) sottocutanee (derma e tessuti connessi)

Cause del fungo sulla pelle

La micosi della pelle è un’infezione che può scaturire da diversi fattori che compromettono seriamente la fortezza delle difese immunitarie del nostro organismo. Da cosa dipendono quelle fastidiose chiazze che escono sulla pelle e che danno un prurito assurdo?. Fattori che scatenano il fungo sulla pelle possono essere:

stress emotivi eccessivi

emotivi eccessivi abitudini alimentari sbagliate

scarsa igiene

sbalzi repentini di temperatura (umidità e caldo)

sudorazione eccessiva

patologie serie (diabete, aids) che abbassano le difese immunitarie)

terapie prolungate con antibiotici e cotisonici