Come nutrire la fertilità?

La fertilità è uno dei temi più scottanti negli ultimi tempi. Una ricerca dell’Oms ha stimato che nei Paesi industrializzati c’è una difficoltà notevole e preoccupante nel concepire un figlio.

Sappiamo che in alcuni casi la fertilità è un fattore genetico, ma in tanti altri può dipendere da numerosi fattori come uno stile di vita errato, uno squilibrio ormonale, problemi di ovulazione, cure mediche prolungate nel tempo, anticoncezionali o una cattiva alimentazione.

E’ proprio su quest’ultimo punto che vogliamo concentrare la nostra analisi. In questo articolo cercheremo di capire se ci sono cibi che favoriscono la fertilità e se si quali sono. Ovviamente questo non vuole in alcun modo sostituire il parere specialistico nei casi più seri.

Quando si parla di infertilità?

La fertilità è una questione molto soggettiva e tanti medici hanno pareri discordanti sulla questione. In generale si può parlare di infertilità quando una coppia non riesce a concepire nell’arco di un anno di rapporti “non protetti”.

Ovviamente questa conclusione è puramente teorica, perchè in pratica i fattori in gioco sono tantissimi (tra cui il momento ancora non giusto). Le cause dell’infertilità sono diverse da uomo e donna. Tra le più diffuse, come anticipato nell’introduzione, ci sono:

disfunzioni ormonali

disfunzioni ovulatorie

disfunzioni erettili

sindrome da ovaio policistico

fattori peritoneali

fattori tubarici (chiusura delle Tube di Falloppio)

disturbi della cervice

endometriosi

stress e tensioni emotive

Prima di preoccuparsi è bene valutare con cura le cause della difficoltà di concepire. Un consulto specialistico e consigliabile per scongiurare fattori di carattere medico. Una volta archiviato questo è possibile porre l’attenzione sullo stile di vita e alimentare cercando di indirizzarli nel giusto verso. E’ importante prendersi cura di se stessi e nutrire la fertilità.

Tutta colpa dello stress

Spesso l’infertilità è legata all’amenorrea (assenza di ciclo mestruale) o blocco delle mestruazioni temporaneo. Questa condizione non è ovviamente favorevole al concepimento e quindi alla possibilità di avere un bebè.

In questo caso l’infertilità è legata allo stress e a picchi di cortisolo (un ormone che ricordiamo raggiungere il massimo tra le 6 e le 8 del mattino provocando energia) e calando la sera per riposare serenamente.

Il cortisolo, aumentando, provoca l’aumento di ormoni androgeni maschili, che a loro volta alterano il rilascio di ormoni dall’ipofisi (la ghiandola del cervello che stimola la selezione e la crescita mensile del follicolo nelle ovaia con conseguente mancanza dell’ovulazione).

L’importanza della dieta

Oltre a l fattore stress ed emotivo, una delle cause principali dell’infertilità può essere una cattiva alimentazione e una carenza di nutrienti utili al sostegno e all’attività degli ormoni sessuali.

Secondo gli esperti una dieta sana e bilanciata aiuta la fertilità e quindi il concepimento. Le diete ipocaloriche, ad esempio, potrebbero causare eccessiva magrezza e irregolarità nel ciclo mestruale.