Smalto semipermanente e colata fanno male?

Le appassionate di estetica curano particolarmente l’aspetto delle proprie unghie, considerate da sempre il biglietto da visita per esprimere al meglio la propria personalità e femminilità. C’è chi predilige lo smalto seipermanente e chi invece opta per la colata in gel (più duratura e resistente).

Le appassionate di unghie, inoltre, sono sempre attente a mode e tendenze dell’anno, sui colori più in voga, il must della forma dell’unghia e tutte le news più originali per essere sempre glamour anche nella scelta dello smalto. Per il giorno di San Valentino hai già scelto la nail per te? Scegli tra le proposte 2017.

Il semipermanente e la colata per quanto tempo possono essere fatti sulle unghie? Possono dare qualche problema? Fanno male? Vediamo insieme le differenze e i rischi delle due tecniche nail art più diffuse nei centri estetici e più amate dalle appassionate di unghie perfette.

I rischi dello smalto semipermanente

Lo smalto semipermanente è un particolare tipo di smalto dalla consistenza più gelatinosa rispetto a quello classico, si applica direttamente sulle unghie naturali, si asciuga con la lampada UV e dopo circa 2 settimane si rimuove con un solvente specifico (no acetone), cotone idrofilo e lima.

Fin qui niente di strano, lo smalto semipermanente sembrerebbe non avere svantaggi e non comportare rischi per la cliente che decide di farlo. Innanzitutto dobbiamo precisare che è fondamentale rivolgersi a centri specializzati e professionale esperto. Per chi lo fa in casa? Informarsi sulla bravura dell’estetista e su quali prodotti usa.

In ogni caso lo smalto semipermanente non è completamente innocuo e può comportare dei rischi:

unghie indebolite

unghie sfaldate

unghie meno resistenti

Per questi motivi il semipermanente non è una tecnica da fare sempre, si consiglia di applicarla per un massimo di tre volte di seguito e non più di una volta al mese. Lasciar riposare le unghie per un po’ di tempo prima di rifarlo.

Alcuni dermatologi sostengono che le sostanze usate nei solventi per la rimozione del semipermanente possono intaccare la lamina ungueale (rendendola più debole e fragile). Un altro pericolo sono le lampade ultraviolette ad alto voltaggio per asciugare lo smalto semipermanente.