Le terme a Contursi: benessere e relax

Ci troviamo a Contursi Terme, provincia di Salerno,una località rinomata per essere tra le migliori terme in Campania. dove le sorgenti producono acque sulfuree ed oligominerali. Secondo alcuni studi approfonditi è stato possibile classificare le acque in tre principali categorie: sulfuree-bicarbonato calciche; ; sulfuree-bicarbonato alcalino terrose; sulfuree-bicarbonato alcalino terrose-salse.

L’idrologia medica attribuisce a queste acque proprietà terapeutiche diverse. Contusi rappresenta uno straordinario bacino idrotermale, un tesoro da custodire e valorizzare nel tempo. Scopriamole insieme qualche struttura, immergendoci in un mondo fatto di benessere.

Le terme: proprietà e benefici

Le terme sono una meta molto ambita per chi ha bisogno di staccare la spina e riposare. Che sia un week end al mare, in montagna o un viaggio culturale, l’importante è che sia di totale relax. Via i cellulari, i computer e tutto ciò che vi tiene legati alla vita di tutti i giorni. In valigia mettete solo tanta spensieratezza, voglia di divertirsi e di stare bene, senza troppe preoccupazioni. Lasciare a casa l’ansia, gli impegni e le scadenze ogni tanto fa bene al corpo e all’anima. Si tornerà, poi, più carichi di prima e in grado di affrontare al meglio le eventuali difficoltà o, semplicemente, la routine.





Molte persone scelgono le terme come diversivo. Oltre ad essere distensive, offrono molti benefici al corpo. A Contursi ve ne sono diverse, tutte molto attrezzate e quotate. Tra ponte Oliveto e la confluenza con il Tanagro, il fiume Sele passa per una valle stretta, tra rocce e polle le cui acque hanno particolari caratteristiche fisiche e chimiche termali. Ecco le migliori terme di Contursi.

Terme Rosapepe

Terme Rosapepe: è una struttura moderna, di recente restaurazione. Propone anche un hotel di quattro stelle con 75 camere, fornite di ogni comodità per permettere alle persone che usufruiscono delle terme, di soggiornare qualche giorno in più o anche solo una notte.

È possibile inoltre mangiare in hotel grazie alla presenza di un ristorante che predilige cucina genuina e locale. Durante il soggiorno termale è possibile usufruire del servizio gratuito di visita medica. “La tua casa lontano da casa” è l’obiettivo delle terme Rosapepe. Offrire in uno stile classico, ma allo stesso tempo moderno, una esperienza intensa di qualità, di ospitalità, di benessere in una atmosfera rilassante per tutte le età, per grandi ma anche terme per bambini.

Puntano molto sulla correlazione salute-benessere-ambiente. Salvaguardare la flora e la fauna è un loro scopo principale: ecco perché la struttura sorge nel verde incontaminato. Esistono vari pacchetti benessere a seconda delle esigenze. Si possono trovare:

aerosol/o doccia micronizzata

bagni termali, fanghi, irrigazioni vaginali

irrigazioni vaginali con bagno termale

massaggio parziale

bagno con idromassaggio

politzer crenoterapico solfureo vibrato

doccia nasale micronizzata

inalazioni a getto

humages sulfurei

irrigazioni nasali

Per quanto riguarda l’aerosol è consigliabile un ciclo di 24 cure in 12 sedute e si possono curare: sinusite cronica, rinnovata vasomotoria, faringolaringite cronica, tonsillite recidivante, sindromi bronchiali croniche, sindromi rinosinusitiche. Per i bagni termali se ne consigliano 12, particolarmente utili per: acne, dermatite atopica o seborroica, dermatiti su base allergica, eczema, psoriasi.

Per i fanghi ne sono consigliati 12 e sono utili per: Discopatie, Osteoartrosi, Artrosi, Reumatismi infiammatori, Lombalgie di origine reumatica, Osteoporosi, Cervicoartrosi, Periartrite, Spondiloartrosi, Tendinite di origine reumatica. Le irrigazioni vaginali si possono ripetere 12 volte, due volte l’anno per: Leucorrea persistente da vaginiti, Vaginite, Cervicovaginite aspecifica/distrofica.

Per le irrigazioni vaginali con bagno 12 irrigazioni e 12 bagni in 12 sedute per: Sclerosi dolorosa del pavimento pelvico, Annessite, Esiti di interventi chirurgici dell’apparato genitale, etc..

Hotel terme Capasso

Hotel terme Capasso sorge nella Valle del Sele. È un paradiso per chi desidera prendersi cura del proprio corpo. È dotato di parco piscine molto ampio. La SPA dell’albergo promette di far ritrovare il giusto equilibrio grazie a piscine termali con idromassaggi, docce promo-cromatiche, percorsi vascolari e fittnes in acque benefiche.

È convenzionato con tutte le ASL d’Italia per quanto riguarda i fanghi, i bagni termali, le cure inalatorie. Si può accedere portando la semplice impegnativa del medico dove è indicata la patologia e le cure termali consigliate. Per chi ha problemi di otorinolaringoiatria e all’apparato respiratorio sono proposte varie nebulizzazioni, aerosol, humages, insufflazioni, docce nasali. Per tutta la durata del trattamento personale qualificato vi assisterà. Per la cura delle vasculopatie periferiche (vertici venose primitive) si consigliano bagni termali ozonizzati e idromassaggi in vasche calde e fredde.

Per chi è affetto da problemi all’apparato genitale si consigliano irrigazioni vaginali e balneoterapia in vasca termale. Le fonti delle sorgenti di Capasso sgorgano a 47 gradi centigradi e sono classificate chimicamente come acqua minerale sulfurea bicarbonato alcalina.

Sono un caso unico in tutta Italia grazie alla ricchezza di mineralizzazione e al grado di radioattività. Le 4 piscine sono distribuite su più livelli e ciascuno beneficia di una sorgente di acqua sulfurea diversa per composizione e temperatura. Si va dai 29 ai 60 gradi centigradi. D’Inverno ci si immerge nella Fonte Ercole, d’estate in quella di Venere.

Terme Cappetta

Le Terme Cappetta sorgono in un parco verde e rigoglioso di 40 mila mq. Dispongono di 40 camere, uno stabilimento termale, tre piscine di cui una coperta e una con idromassaggio termale. Sono presenti tecnologie moderne e all’avanguardia per la produzione e la distribuzione di fanghi e bagni. inoltre è possibile effettuare Percorsi vascolari, idromassaggi, inalazioni, aerosol, docce nasali, humages, massaggi e maschere termali completano l’offerta della struttura.

All’interno sono presenti anche una palestra, una sala convegni. All’esterno del complesso circondato dal verde dei giardini, vi è un campo da tennis. Qui è possibile usufruire di :

Aerosol

Inalazione

Humages

Bagno Termale

Fango Termale

Doccia Nasale

Idromassaggio

Percorso Kneipp

Doccia Emozionale

Maschera Termale

Massaggio

Sauna

Fangoterapia

Balneoterapia

Non vi resta che scegliere, buon relax!