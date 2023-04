Asciugamani Ruvidi come renderli più morbidi?

Sfregare un asciugamano ruvido vicino alla pelle può portare più fastidio che benefici, pertanto si cerca sempre di predisporre un lavaggio che li faccia avere morbidi e soffici.

Non sempre, tuttavia, quest’obiettivo è semplice da raggiungere, soprattutto quando si sbaglia qualcosa nel programma che si sceglie in lavatrice o con le temperature.

Ci sono alcuni rimedi naturali che possiamo affermare essere dei degni sostituti degli ammorbidenti industriali, vediamo quali sono e come far tornare morbidi gli asciugamani ruvidi!

Ammorbidente naturale con acido citrico

Perché non iniziare vedendo la vera e propria preparazione di un ammorbidente naturale?

L’ingrediente principale è l’acido citrico e questo composto vi farà risparmiare soldi e avrà un buon impatto sull’ambiente, oltre ad essere particolarmente efficace.

Per farlo avrete bisogno di 150 grammi di acido citrico da sciogliere poi in 1 litro d’acqua, dopodiché aggiungete 10 gocce di olio essenziale della fragranza che preferite.

Trasferite il composto in un flacone e versatene quanto basta nella vaschetta dell’ammorbidente quando lavate gli asciugamani, vedrete che fantastico risultato!

Succo di limone

Il succo di limone, anche se non tutti lo sanno, ha delle ottime proprietà emollienti!

Usarlo in lavatrice per gli asciugamani è una soluzione economica, veloce e profumata per dare al tessuto la morbidezza di cui ha bisogno.

Per fare l’ammorbidente dovrete filtrare il succo di 2 limoni e mescolarli ad 1 litro d’acqua, per intensificare il profumo aggiungete anche 4 gocce di olio essenziale al limone.

Usate la soluzione ottenuta quando lavate gli asciugamani mettendo nella vaschetta apposita e torneranno soffici come non mai!

Aceto bianco d’alcol

Proseguiamo i rimedi per far tornare morbidi gli asciugamani ruvidi con l’aceto bianco d’alcol, ovvero la tipologia d’aceto che viene impiegata solo per le pulizie domestiche!

Quando dovete fare il lavaggio, basterà mettere 1 tazza di prodotto al posto dell’ammorbidente. Naturalmente è consigliabile aggiungere anche 1 cucchiaino di essenza che preferite così da dare anche un buon odore ai tessuti.

L’aceto distende per bene le fibre, per tale ragione è una delle alternative, insieme all’acido citrico, più amate e diffuse per sostituirle agli ammorbidenti industriali.

Sale fino

L’uso del sale fino non è da ridurre soltanto in cucina, perché quest’ingrediente ha tante proprietà che si possono impiegare nelle faccende domestiche e in lavatrice.

Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il sale non ha in sé proprietà ammorbidenti come quelli visti precedentemente, ma aiuta l’acqua ad essere più leggera, privandola della pesantezza data dal calcare.

Dunque sarà perfetto al fine di ottenere asciugamani più morbidi, ma in che modo?

Non dovrete far altro che mettere 1 misurino di sale direttamente nel cestello della lavatrice e avviare il lavaggio, subito noterete la differenza post lavaggio!

Bicarbonato di sodio

Ultimo della lista, ma non per importante è l’intramontabile bicarbonato di sodio!

Se lo usate per gli asciugamani bianchi, questi saranno non solo più morbidi, ma acquisteranno anche la lucentezza ed il candore caratteristici della biancheria da letto e da bagno.

Un misurino di bicarbonato di sodio basterà a conferire una morbidezza unica! Anche in questo caso, se preferite, potete aggiungere 4 o 5 gocce d’olio essenziale ed ecco fatto!

Avvertenze

Se volete avere sempre asciugamani perfetti, evitando di farli diventare ruvidi, dovrete seguire le istruzioni date dalle etichette di lavaggio.