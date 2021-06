Come togliere il ruvido dagli asciugamani e farli tornare morbidissimi!

Tamponare il viso e il corpo con asciugamani morbidi lascia la sensazione di essere coccolate in un abbraccio delicato o in un avvolgente carezza.

La pecca, però, è che spesso gli asciugamani tendono a diventare ruvidi a causa dei lavaggi molto frequenti e dell’abuso di detersivi aggressivi.

Ma sapevate che esistono alcuni rimedi naturali per togliere il ruvido dai vostri asciugamani e renderli di nuovo morbidi? Vediamoli insieme!

Camomilla

Il primo rimedio che vogliamo proporvi per rendere morbidi di nuovo i vostri asciugamani ruvidi consiste nell’utilizzare la camomilla.

Ebbene sì, anche se può sembrare strano, questo ingrediente non ha solo effetti calmanti e rilassanti sulla nostra psiche, ma ha anche la capacità di “rilassare” le fibre dei nostri asciugamani.

Per provare questo rimedio tutto naturale, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

1 litro di acqua

2 bustine di camomilla.

Lasciate riscaldare il litro di acqua sul fuoco fino a farlo bollire. Una volta giunto ad ebollizione, spegnete la fiamma e mettete in infusione le bustine di camomilla-

Quando il contenuto della pentola si sarà completamente raffreddato, versatelo in una bacinella contenente acqua e immergete al suo interno gli asciugamani ruvidi da ammorbidire.

Lasciateli in ammollo per circa 10 minuti, dopodiché strizzateli e stendeteli in un luogo arieggiato, accertandovi sempre di non esporli alla luce diretta del sole.

Vi consigliamo di mettere in ammollo asciugamani già precedentemente lavati e sciacquati; la camomilla, infatti, serve solo ad ammorbidire e non a lavare e igienizzare.

Dopo questo lungo trattamento di “bellezza”, i vostri asciugamani saranno morbidi e avvolgenti come non mai!

Acido citrico

Un altro metodo molto efficace per ammorbidire i vostri asciugamani prevede, invece, l’utilizzo di un composto biodegradabile ed ecologico: l’acido citrico

Questo ingrediente si presenta come una valida alternativa più ecologica rispetto all’aceto pur avendo la sua stessa efficacia.

Vanta, infatti, proprietà pulenti e ammorbidenti ed è in grado di assorbire i cattivi odori.

Lasciate sciogliere, quindi, 150 grammi di acido citrico in una bacinella contenente un litro di acqua. A questo punto, immergete all’interno della bacinella gli asciugamani e lasciateli in ammollo per qualche ora.

Risciacquate, lasciate asciugare e sentirete i vostri asciugamani subito più morbidi al tatto!

Bicarbonato

Anche il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale in grado di ammorbidire gli asciugamani.

Vi basterà aggiungere, due cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e immergere al suo interno gli asciugamani da lavare e da ammorbidire. Lasciateli in ammollo per qualche ora o per tutta la notte, dopodiché risciacquateli.

In alternativa, potete anche procedere con il lavaggio in lavatrice. In questo caso, aggiungete un cucchiaio di bicarbonato direttamente nella vaschetta del detersivo e avviate il normale ciclo di lavaggio.

Ricordatevi, però, di impostare la centrifuga delicata. E voilà: i vostri asciugamani saranno morbidi come non mai!

Aceto

Ovviamente non poteva mancare il tanto amato aceto, il rimedio della nonna più utilizzato nelle pulizie domestiche ecologiche.

L’aceto, oltre ad avere proprietà pulenti e sgrassanti molto efficaci, svolge anche una funzione ammorbidente!

Aggiungete, quindi, un bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua fredda e immergete, poi, al suo interno gli asciugamani.

Lasciateli in ammollo per circa un’ora, dopodiché risciacquate e il gioco è fatto. Per un effetto più efficace, potete anche utilizzare l’aceto e il bicarbonato, che agiscono entrambi come ammorbidenti naturali.

In alternativa, potete anche aggiungere 2 cucchiai di aceto nella vaschetta del detersivo della lavatrice e avviare il ciclo di lavaggio ottimale.

L’aceto non solo renderà morbidi i vostri asciugamani ma rimuoverà anche i cattivi odori!

Sale, bicarbonato e aceto

Infine, potete combinare diversi rimedi naturali per ottenere un mix vincente e avere asciugamani morbidissimi anche senza ammorbidente.

Occorrerà sempre la famosa bacinella d’acqua tiepida, in cui verserete un bicchiere colmo di aceto, 50 grammi di sale fino e 30 grammi di bicarbonato.

Oltre alle proprietà ammorbidenti del bicarbonato e dell’aceto, il sale bilancia la durezza dell’acqua, spesso ricca di calcare e per questo responsabile dell’indurimento degli asciugamani.

Immergete gli asciugamani e lasciateli in ammollo per un po’. Dopo averli fatti asciugare per bene, c’è un piccolo trucchetto da poter seguire.

Per “rialzare” le fibre della spugna e ridonare un aspetto morbido al vostro asciugamano, molte persone passano una spazzola morbida sul tessuto, ristabilendo la funzione delle fibre rivitalizzandole.

In questo modo, sembreranno degli asciugamani nuovi!

Come prevenire

Una volta visto come rendere più morbidi asciugamani ruvidi, vediamo insieme altre piccole accortezze da ricordare così da prevenire il problema.

Innanzitutto, è consigliabile non sovraccaricare la lavatrice quando laviamo gli asciugamani, poiché, in questo modo, tendono a diventare ruvidi o a stropicciarsi.

Usate, poi, la temperatura giusta di lavaggio, ricordandovi che l’approccio ideale è quello di fare lavaggi di 60 per asciugamani bianche e 40° per asciugamani colorate.

Infine, vi consigliamo di non utilizzare troppo detersivo per non compromettere la morbidezza degli asciugamani.

I residui di detersivo, infatti, rappresentano insieme al calcare una delle cause di asciugamani ruvidi e bucato non ottimale.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere bene le etichette di lavaggio per non fare errori quando lavate i vostri asciugamani.

Evitate gli ingredienti suggeriti oppure munitevi di guanti e mascherina in caso di allergia o ipersensibilità.

Consigli per un bucato perfetto

Tutti vogliono un bucato semplicemente perfetto. Ecco i nostri consigli: