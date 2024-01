Bagno pulito e profumato in 10 mosse

Il bagno è l’ambiente della casa più soggetto allo sporco e, soprattutto, ai cattivi odori.

Pulirlo, quindi, potrebbe a volte risultarci faticoso, ma c’è un modo per farlo in maniera facile e veloce.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come avere il bagno pulito e profumato in sole 10 mosse!

Svuotare le superfici

Innanzitutto, vi suggerisco di svuotare eventuali mensole o cassetti contenenti flaconi di shampoo, bagnoschiuma, creme, spazzole e così via.

Approfittatene, quindi, di questa operazione per buttare eventuali flaconi vuoti in modo da fare ordine e rendere più veloce l’operazione di pulizia successiva.

Togliere la polvere

Una volta buttato quello che non ci serve più, io passo un panno inumidito in una miscela di acqua tiepida e aceto.

In questo modo, infatti, vado a rimuovere e a prevenire la polvere dalle superfici. Ricordatevi, inoltre, di passare anche un panno sul battiscopa o sulle finestre.

Pulire la cabina doccia e la vasca

Che abbiate la cabina doccia o la vasca, poco importa. L’importante è pulire a fondo queste superfici e rimuovere eventuali accumuli di detersivo o di calcare.

Preparate, quindi, una miscela composta da 150 di acido citrico e un litro di acqua tiepida e versatela in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzatela sul piatto doccia, sui vetri, sul soffione e sulle piastrelle e fate agire per un po’. Infine, passate una spugnetta per strofinare e risciacquate accuratamente.

Infine, asciugate accuratamente con un panno asciutto.

Sbiancare il wc

Una volta pulita la cabina doccia o la vasca, passata alla pulizia del wc, in cui spesso ritroviamo macchie gialle dovute al calcare e all’acido urico accumulato.

Anche in questo caso, vi suggerisco di usare il percarbonato di sodio, poiché è considerato uno sbiancante naturale.

Io, personalmente, aggiungo un misurino di percarbonato di sodio in una brocca contenente acqua calda, mescolo accuratamente e verso la miscela direttamente nel water.

Poi, per un effetto più efficace preferisco fare agire quante più ore possibili (spesso tutta la notte) e l’indomani strofino con uno scopino.

Noterete che il wc sarà bianco e lucido come non mai! Vi ricordo che potete utilizzare questa miscela anche per ravvivare il bianco delle ceramiche.

N.B Affinché la funzione sbiancante venga attivata, è importante utilizzare il percarbonato con acqua molto calda, ovvero con temperature superiore ai 40°.

Pulire il lavandino

Solo dopo aver pulito i sanitari e il wc, vi suggerisco di passare alla pulizia del lavandino in modo che non dobbiate più utilizzarlo per risciacquare eventuali panni per lavare le altre superfici.

In questo caso, quindi, potete “riciclare” la miscela di acido citrico già vista prima per pulire la cabina doccia.

Spruzzatela, quindi, sul lavandino e sui rubinetti, dopodiché fate agire per un po’, strofinate con una spugnetta e risciacquate.

Lucidare gli specchi

Ora che avete pulito tutte le superfici e siete certe di non aprire più l’acqua, dedicatevi alla pulizia e alla lucidatura degli specchi, concentrandovi soprattutto sulla rimozione degli aloni.

Per la loro pulizia, io tengo sempre pronto un detergente per vetri fai da te, ovvero una miscela composta da una parte di aceto bianco d’alcol con due parti di acqua.

Quindi, vaporizzo la soluzione sullo specchio e passo un panno di microfibra o semplicemente della carta assorbente per rimuovere le macchie e per asciugare.

Passare l’aspirapolvere

Una volta pulite tutte le superfici, non vi resta che passare al pavimento che, nel frattempo, avrà raccolto tutto lo sporco e la polvere.

Per evitare di spostarla da una parte all’altra della superficie o di indurirla con l’acqua, vi suggerisco di passare prima l’aspirapolvere così da rimuovere anche eventuali capelli che spesso troviamo sui pavimenti di questo ambiente.

Se volete approfittarne per profumare anche il vostro bagno, potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite su un dischetto di cotone o sull’ovatta.

Poi, mettetelo nel sacchetto e attivate l’aspirapolvere.

Lavare il pavimento

Avete passato l’aspirapolvere? Bene! Ora laviamo il pavimento per togliere le macchie e per averlo sempre pulito!

Riempite, quindi, un secchio contenente acqua tiepida con un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie, dopodiché immergete un panno nella miscela così ottenuta.

A questo punto, passatelo più volte sul pavimento e lasciate asciugare con la finestra aperta in modo da evitare la produzione di cattivi odori data dall’eccesso di umidità.

Mettere in ordine

Una volta che il pavimento è ben asciutto, iniziate con il chiudere le finestre (soprattutto se è inverno) in modo da non far disperdere il buon odore.

Dopodiché, passate un panno inumidito su tutti i flaconi precedentemente rimossi dagli scaffali e dalle mensole e rimetteteli a posto sulle superfici oramai pulite.

Profumare il bagno

Infine, vediamo come fare per mantenere profumato il bagno anche con il passare delle ore. Vi basterà realizzare un deodorante fai da te!

Ovviamente, ce ne sono vari, ma il più semplice e immediato che di solito prediligo prevede l’utilizzo del semplice bicarbonato di sodio, un ingrediente che quasi sicuramente ci ritroviamo in dispensa.

Versate, quindi, in un flacone con spray 2 bicchieri di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 10 gocce di oli essenziali a scelta (usate preferibilmente la stessa fragranza di olio essenziale usato nell’aspirapolvere).

Dopodiché, agitate bene il flacone per mescolare e vaporizzate la miscela in tutto il bagno ogni volta che vorrete rinnovare il buon odore!

