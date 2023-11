Uno degli elettrodomestici che più viene in nostro soccorso quotidianamente per rimuovere tutta la polvere in eccesso sui pavimenti è di sicuro l’aspirapolvere.

L’accumulo di polvere al suo interno, però, potrebbe provocare odori non proprio piacevoli che, di conseguenza, potrebbero essere diffusi per la casa.

Per questo, oggi vedremo insieme come profumare l’aspirapolvere che puzza con questi trucchetti casalinghi e naturali!

Prima di iniziare

Prima ancora di vedere i trucchetti da provare, è bene sempre controllare il sacchetto per accertarvi che non ci sia troppa polvere o troppi residui che non lo fanno “respirare”.

In questo caso, i cattivi odori tenderanno ad accumularsi e a diffondersi per tutta la casa. Perciò, fareste bene a sostituirlo direttamente con uno nuovo.

Ma se così non è, allora vediamo gli ingredienti casalinghi da usare!

Bicarbonato

Iniziamo dal primo ingrediente che sicuramente avrete già in dispensa o, in ogni caso, facile da reperire: il bicarbonato, il quale vanta proprietà anti-odore e pulenti.

Aggiungete, quindi, 2 cucchiai di bicarbonato nel sacchetto e lasciate agire per tutta la notte. L’indomani, passate poi normalmente l’aspirapolvere sul pavimento e noterete che non ci sarà più la puzza all’interno di questo elettrodomestico!

Amido di mais

Come il bicarbonato, anche l’amido di mais è in grado di eliminare la puzza e l’umidità.

Dovrete aggiungere 1 cucchiaio e mezzo di amido direttamente nel sacchetto, dopodiché, lasciate così per qualche ora in modo che possa agire e passate l’aspirapolvere sul pavimento.

Borotalco

Quando si parla di polverine profumate, non si può non menzionare il borotalco, il quale è in grado di portare un buon odore in tutta la casa!

Aggiungete, quindi, un po’ di borotalco direttamente nel sacchetto, dopodiché fate agire per qualche ora e azionate l’aspirapolvere.

In alternativa, potete anche versarlo sul pavimento e farlo aspirare direttamente dall’elettrodomestico.

Agrumi

Ah gli agrumi! Questi frutti sono tra quelli più noti per il loro profumo inebriante tutto naturale in grado di portare un buon odore in tutte le stanze della casa!

Per usarli, quindi, dovrete ricavare delle bucce, farle essiccare mettendole all’esterno o magari sul termosifone e sminuzzandole. Dopodiché, versatele nel sacchetto e lasciatele agire.

Ovviamente, ricordatevi di rimuovere la parte bianca callosa quando tagliate le bucce, perché potreste favorire la formazione di muffa e non ottenere il profumo desiderato.

Come se non bastasse, queste bucce aiuteranno anche ad assorbire l’umidità che si forma nel sacchetto! Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzate per rimuovere l’umidità nelle scarpe!

Alloro

Se c’è una pianta nota per la sua capacità di rinfrescare e di rimuovere i cattivi odori, questa è l’alloro, la quale viene usata in casa per portare un profumo di fresco e per rimuovere l’aria viziata!

Vi basterà, quindi, spezzettare 5 o 6 foglie d’alloro e metterle nel sacchetto. Dopodiché, fate agire per qualche ora prima di azionare l’elettrodomestico.

Lavanda

Come l’alloro anche la lavanda è considerata una pianta dal profumo avvolgente che ci fa tanto sognare.

Per usarla nell’aspirapolvere, quindi, dovrete prendere qualche fiorellino di lavanda essiccato o direttamente un rametto e metterli nel sacchetto dell’aspirapolvere. Dopodiché, aspirate e il gioco è fatto!

Oli essenziali

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo degli oli essenziali, noti proprio per il loro profumo tutto naturale!

In questo caso, dovrete versare le gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite su un dischetto di cotone o su un batuffolo d’ovatta e lasciare agire per qualche ora.

Quando azionerete l’aspirapolvere noterete che profumerà tutta la casa!

E se volete vedere un video con tutti questi trucchetti, ecco a voi!