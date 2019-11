Come le fasi lunari influenzano i capelli?

Tra superstizione e realtà, tra scienza e mito, la Luna ha suscitato fin dall’antichità un forte interesse nell’uomo. Infatti l’uomo si serviva delle fasi lunari per poter trarre il meglio dai terreni e dal raccolto. Le fasi lunari, inoltre, influenzano particolarmente le maree.

Che sia vero oppure no, sono molti coloro che credono fermamente a un certo legame tra fase lunare e universo femminile. Basti pensare che il ciclo delle fasi lunari ha la stessa durata del ciclo mestruale.

Anche se non è stato dimostrato scientificamente, questo legame tra luna e donna è molto noto: si pensa infatti che le fasi lunari influenzino vigore di pelle e unghie, che ci siano dei giorni favorevoli per effettuare un intervento…

Ma la credenza più diffusa è quella secondo cui le fasi lunari influenzino particolarmente la forza e la vitalità dei capelli.

C’è da dire che sono presenti sul web numerose pagine dedicate all’argomento, ed è possibile consultare il celebre calendario lunare che, attraverso l’analisi delle diverse fasi del nostro satellite, ci indica i giorni migliori per tagliare, tingere, lavare i nostri capelli.

Occorre seguire attentamente il calendario lunare, in modo da poter godere del tempo migliore per modificare il nostro look.

Le diverse fase lunari si ripetono in un intervallo di tempo di 29 giorni, definito come mese sinodico.

Tutto ciò dipende da ciò che desideriamo per i nostri capelli. Conoscere le diverse fasi lunari può aiutarci scegliere il momento giusto per prenderci cura della nostra chioma.

Ricorda questo antico detto:

“Gobba a ponente Luna crescente, gobba a levante Luna calante“

In fase di “Luna calante”

Nella fase definita “calante”, ultima fase prima della “Luna nuova”, secondo gli astrologi il corpo ha esaurito le sue energie. Durante questa fase, quindi, i capelli cresceranno più lentamente e meno vigorosi. Tagliare i capelli in questo periodo può essere utile quando si fa un taglio particolare e lo si vuole mantenere nel tempo.

Durante la fase di “Luna nuova”

In questa fase, secondo la credenza popolare, è sconsigliato effettuare qualsiasi tipo di trattamento ai capelli.. In alcuni casi, sembra invece più opportuna la depilazione, in quanto si pensa che depilarsi in questo periodo renda più lenta la ricrescita.

In fase di “Luna crescente”

Durante questa fase, la famosa “energia” è molto più audace e vigorosa, quindi è ritenuto molto vantaggioso tagliare o lavare i capelli in questo periodo. I capelli cresceranno più folti e forti. Se li laviamo, saranno splendidi e lucenti!

Nella fase di “Luna piena”

Nel “ciclo di lunazione” il periodo migliore per tagliarsi i capelli è proprio la fase di Luna piena.

Prendersi cura dei capelli è importante

Al di là delle credenze e delle testimonianze, prendersi cura dei propri capelli è molto importante. Bisogna trattarli con cura, sia nelle calde giornate d’estate che nelle cupe e fredde settimane d’inverno.

Con tanto amore, rimedi naturali e piccole attenzioni, è possibile ridonare vigore, vitalità e bellezza ai propri capelli.