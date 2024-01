Camera da Letto pulita e profumata in 10 mosse

C’è chi ama dedicarsi nel weekend alla pulizia di tutta la casa e chi, invece, preferisce dedicarsi ogni giorno ad una stanza in modo da procedere in maniera più schematica.

Qualsiasi sia il vostro caso, poco importa, in quanto oggi vedremo insieme come avere la camera da letto pulita e profumata in sole 10 mosse!

Mettere in ordine

Innanzitutto, vi consiglio di fare ordine e di portare fuori tutte le cose che non appartengono a questa stanza, come per esempio i vestiti sporchi magari appoggiati sulle poltrone o le varie cose messe sui comodini.

In questo modo, infatti, vi sarà più semplice la pulizia dal momento che le superfici saranno più sgombre. Ricordatevi, infatti, che una casa ordinata è una casa che si pulisce più velocemente!

Togliere la polvere dai lampadari

A questo punto, ricordatevi di spolverare prima le superfici più alte in modo da evitare poi di risporcarle. Tra queste vi ricordiamo i lampadari che per la loro posizione accumulano molta polvere.

Passate, quindi, un piumino o un panno in microfibra in modo da spostare tutta la polvere in eccesso, poi passate anche un panno immerso in una bacinella contenente 2 L d’acqua calda e qualche scaglia di sapone di Marsiglia.

Infine, ricordatevi di asciugare accuratamente con un panno in microfibra e il vostro lampadario sarà come nuovo.

N.B Ricordate sempre di spegnere le luci o, ancora meglio, di staccare la corrente. Se vi è possibile, sarebbe bene smontare il lampadario, così da poter procedere con la pulizia in maniera più comoda.

Lavare la biancheria da letto

A questo punto, “spogliate” il letto e mettete la biancheria da letto in lavatrice, ovvero le lenzuola, le federe e così via.

Per una pulizia ancora più completa, rinfrescate anche il materasso cospargendo il bicarbonato su tutta la superficie e lasciando agire per circa mezz’ora.

Dopodiché, passate l’aspirapolvere in modo da rimuovere tutto il bicarbonato. Per un effetto ancora più efficace, versate anche alcune gocce di Tea Tree Oil, il quale vanta anche proprietà antibatteriche.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Pulire sugli armadi

Una volta puliti i lampadari, dedicatevi sempre alle superfici in alto, ovvero alla parte alta dell’armadio e dei mobili. Per farlo, potete passare un panno inumidito in una miscela di acqua tiepida e un bicchiere di aceto, in modo da prevenire la formazione della polvere.

Vi suggerisco, inoltre, di passare questa miscela anche nella parte interna dell’armadio così da tenerlo pulito e da rimuovere anche la puzza di chiuso!

Mentre siete “così in alto”, potreste anche approfittarne per rimuovere eventuali ragnatele che si sono formate negli angoli delle pareti.

Spolverare tutte le superfici

Oltre alla parte alta degli armadi e ai lampadari, dovrete pulire anche altre superfici che sono soggette alla formazione della polvere, come per esempio il comò, i comodini, la parte superiore degli specchi ed eventuali quadri.

Inoltre, spolverate anche tutti gli accessori presenti nella stanza, come i soprammobili. Anche in questo caso, potete semplicemente passare prima un panno in microfibra morbido asciutto.

Dopodiché, per una pulizia più accurata, inumiditelo in una miscela composta da acqua e un bicchiere di aceto e ripassatelo su queste superfici.

Pulire le porte e gli infissi

A questo punto, passate alla pulizia delle porte e dagli infissi che spesso presentano macchie per niente belle da vedere.

Versate, quindi, un cucchiaio di scaglie di sapone in un secchio contenente 2 litri di acqua tiepida, immergete un panno in microfibra nella miscela così ottenuta e passatelo più volte sull’infisso o sulla porta.

Dopodiché, risciacquate con un panno imbevuto con acqua tiepida e ben strizzato.

Pulire gli specchi e i vetri

A questo punto, passate alla pulizia dei vetri e degli specchi. Per farlo, vi suggerisco di utilizzare una miscela con il succo di limone adatto per far brillare i vetri!

Ricavate, quindi, il succo di 2 limoni grandi ed unitelo a 300 ml d’acqua e trasferite la miscela in un flacone spray.

Vaporizzatela, poi, sul vetro o sullo specchio e asciugate accuratamente, passando un panno in cotone facendo dei movimenti circolari.

Questa miscela può essere utilizzata anche per pulire e sbiancare gli infissi delle porte.

Passare l’aspirapolvere

Ora che tutta la stanza è pulita, non vi resta che rimuovere la polvere dal pavimento passando semplicemente l’aspirapolvere o, in alternativa, una scopa.

In questo modo, quindi, potrete raccogliere tutto lo sporco e la polvere ed evitare di farla spostare da una parte all’altra della casa quando lavate il pavimento.

Inoltre, potete anche aspirare i capelli che tendono ad attaccarsi sul pavimento una volta a contatto con l’acqua.

In caso vogliate già iniziare a profumare la vostra camera da letto, allora potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite su un dischetto di cotone o sull’ovatta e metterlo nel sacchetto dell’aspirapolvere.

Dopodiché, attivate questo elettrodomestico e…che profumo!

Lavare il pavimento

E ora non vi resta che lavare il pavimento in modo da rimuovere eventuali macchie! Per la sua pulizia, vi suggeriamo il sapone di Marsiglia, il quale è noto per le sue proprietà pulenti e delicate che lo rendono adatto a ogni superficie.

Versate, quindi, un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in un secchio contenente acqua tiepida, dopodiché immergete un panno nella miscela così ottenuta e passatelo più volte sul pavimento.

Infine, lasciate asciugare con la finestra aperta in modo da evitare la produzione di cattivi odori data dall’eccesso di umidità. Se poi volete sapere come realizzare dei detersivi per pavimenti fai da te in base al materiale, ecco un video pensato per voi!

Profumare la stanza

Infine, vediamo come profumarla in modo da essere inondate da un buon odore quando aprite la porta!

Potete realizzare un deodorante fai da te, versando circa 10 gocce di olio essenziale di lavanda in un flacone contenente 400 ml d’acqua e trasferendo tutto in un flacone spray.

Dopodiché, agitate e vaporizzate la miscela sulle tende, sulle lenzuola o direttamente nell’ambiente.