Se hai mai indossato degli stivali che sembrano stringere e costringere i tuoi piedi, avrai sicuramente sperimentato quanto possa essere sgradevole camminare con una sensazione di disagio costante.

Fortunatamente, ci sono soluzioni pratiche e ingenue per liberarti da questo fastidio e rendere così gli stivali più comodi e indossabili anche più volte.

Oggi, infatti, vedremo insieme diverse strategie su come allargare gli stivali stretti, consentendoti di godere di calzature che non solo rispecchiano il tuo stile, ma si adattano perfettamente al comfort dei tuoi piedi!

Metodo dell’imbottitura

Se hai bisogno di allargare gli stivali senza troppa complicazione, il vecchio metodo dell’imbottitura con fogli di giornale potrebbe essere la soluzione perfetta!

Questo è un trucco che usavano anticamente le nostre Nonne e funzionava sempre, quindi non resta che imparare tutti i passaggi per sfruttarlo a tuo vantaggio.

Basta semplicemente riempire gli stivali con fogli di giornale, facendo attenzione a pressarli bene nelle zone più strette e lasciarli per almeno due giorni così.

Ciò non solo crea una pressione uniforme, ma assorbe anche l’umidità all’interno degli stivali, mantenendoli freschi e profumati.

Phon

Se gli stivali sono fatti di un materiale che può essere plasmato dal calore senza alcun tipo di problema, puoi provare a utilizzare il phon.

Tutti quello che devi fare è riscaldare delicatamente gli stivali con il phon per qualche minuto a temperatura e velocità media, assicurandoti di mantenere una distanza sicura per evitare danni.

Dopo il riscaldamento, indossa gli stivali per permettere loro di adattarsi alla forma del tuo piede. Questo metodo è particolarmente efficace per stivali in pelle o materiali simili.

Ghiaccio

Il problema di stivali troppo stretti si può risolvere anche con il trucco del ghiaccio. Ti sembrerà strano, e invece parliamo di un rimedio molto comune e anche particolarmente efficace.

Riempi 2 buste di plastica resistente (andranno benissimo le buste degli alimenti) con acqua e inseriscile all’interno degli stivali. Dopodiché riponi tutto all’interno del freezer lasciale tutta la notte.

Il volume dell’acqua raddoppia durante la solidificazione, per questo allargherai facilmente i tuoi stivali in una sola notte e avrai tanto spazio per indossarli!

Trucco del calzino doppio

Sicuramente una volta vi avranno consigliato di camminare per casa con i tacchi, indossando i calzini doppi così da allargarli e renderli più comodi.

Ebbene, anche in riferimento agli stivali un trucco rapido è quello di indossare un calzino spesso o due calzini sottili prima di infilarli.

Con questo metodo non solo aggiungerai uno strato extra di comfort, ma contribuirai anche a occupare un po’ più di spazio all’interno degli stivali, rendendoli più adattabili alla forma del tuo piede.

Consigli pratici per allargare

Oltre ai metodi specifici visti fino ad ora, ecco alcuni consigli pratici per allargare gli stivali in modo efficace: