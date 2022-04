Quando le temperature si alzano e andiamo incontro ad un clima più sereno e caldo, ci sono allo stesso tempo dei problemini da affrontare quotidianamente.

Tra questi possiamo menzionare sicuramente la presenza degli insetti che iniziano ad invadere il nostro ambiente o il nostro giardino.

Ci sono le mosche, poi le zanzare, per non parlare delle formiche! La nostra casa diventa realmente un albergo per questi tipi di animali che bisogna sicuramente allontanare.

Oggi vedremo insieme come dire addio alle formiche con questi 7+1 rimedi fai da te!

Fondi di caffè

Gli usi alternativi dei fondi di caffè non smettono mai di sorprenderci!

Che sia per togliere delle macchie ostinate dalle padelle, per i cattivi odori nel frigo, per le piante e così via, questi ritornano sempre molto utili!

Un altro metodo per cui potete prediligerli è sicuramente per dire addio alle formiche che invadono le vostre piante o la casa!

Non dovrete far altro che spargere dei fondi asciutti lungo il percorso delle formiche o metterne una quantità più grande proprio dal buco di provenienza.

Aceto

Se pensiamo ai metodi naturali per pulire e prendersi cura della casa, è difficile trovare qualcosa che non comprenda l’utilizzo dell’aceto!

Infatti, oltre ad essere fantastico per far splendere le superfici, in lavatrice, in lavastoviglie e quant’altro, è anche un ottimo repellente per le formiche!

Gli insetti non ne sopportano l’odore e se mettete una tazzina d’aceto in prossimità della zona da cui provengono, vi renderete conto che faranno dietro front in un attimo!

Menta

Le formiche non arrivano solo in casa, ma invadono spesso anche il nostro giardino e si infiltrano nelle piante!

Sapevate che una bella pianta di menta può risolvere questo problemino in poco tempo?

Ebbene sì, pare che l’aroma forte emanato dalla menta non sia molto gradito agli insetti che non ci penseranno due volte a tornare indietro quando ne sentiranno l’odore.

Alloro

L’alloro in casa è uno di quei prodotti naturali di cui si scoprono sempre nuove funzionalità!

Oltre al suo magnifico uso alimentare in cucina che rende le pietanze più saporite e salutari, l’alloro è molto diffuso anche in bagno, in cucina, negli armadi e chi più ne ha più ne metta!

Se disponete delle foglie di alloro in casa, spezzettatele in una tazzina o in un piattino e posizionate in prossimità delle aree di provenienza delle formiche.

In alternativa potete fare un infuso d’alloro e spruzzarlo sempre nelle zone interessate.

Sale

Se volete un ingrediente semplice semplice per scacciare via le formiche dal vostro ambiente, il sale è quello che fa per voi!

Come fare? È più facile di quanto sembri! Dovrete spargere il sale lungo il percorso delle formiche e verificare giorno per giorno che si allontanino.

Come detto più volte, la cosa più opportuna da fare è capire la provenienza degli insetti in modo da bloccarli definitivamente.

Spezie varie

Altri elementi che troverete senza dubbio facilmente e che sono alla portata di ogni giorno per allontanare le formiche sono le spezie!

Potete scegliere qualsiasi spezia e posizionarla sui davanzali delle finestre, dei balconi o nelle zone specifiche da dove vedete che invadono casa.

Tuttavia, dal momento che sono per lo più in polvere, vi suggerirei di metterle all’interno di un piattino così che il vento non se ne sbarazzi subito.

Potete prediligere la cannella, il pepe, origano e via dicendo.

Borotalco

Un’altra polvere fantastica per dire addio alle formiche dal vostro ambiente è il borotalco!

Tante volte lo si vede nei rimedi naturali, in particolare se si parla di pulire e rendere di nuovo lucidi i vetri e gli specchi!

Per usarlo il procedimento è sempre lo stesso, ma raccomando anche questa volta di metterlo in modo tale da non essere spazzato via dal vento.

Amido di mais

Come ultimo trucchetto per far tornare indietro questi piccoli insetti vediamo l’amido di mais!

Ingredienti ormai rinomato e sempre più adoperato per i rimedi naturali, l’amido di mais riesce ad essere di supporto anche contro le formiche!

Dovrete semplicemente posizionarlo nel luogo di provenienza delle formiche ed essendo un alimento, potrete metterlo anche all’interno dei mobili o in giardino perché non provoca danni.

Avvertenze

Vi ricordo di non usare ingredienti che possano portare allergia o ai quali siete ipersensibili.

Inoltre, se usate i rimedi nel giardino, assicuratevi che le vostre piante non si danneggino a contatto con il rimedio che state usando.