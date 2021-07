Le formiche sono insetti piccolissimi e innocui, che però sanno essere molto fastidiosi in quanto tendono ad invadere la nostra abitazione.

Solitamente, le ritroviamo nella cucina, perché vengono attratte dai residui di cibo fondamentali per il loro sostentamento. Ma per allontanarle non avete bisogno di utilizzare prodotti chimici, perché abbiamo qui la soluzione che fa per voi!

Vi vogliamo suggerire, infatti, 3 trucchetti in grado di allontanare le formiche dalla vostra casa in modo facile e veloce. Vediamoli insieme!

Menta

Il primo trucchetto che vogliamo consigliarvi consiste nell’utilizzare la menta, una spezia dall’odore fresco e forte, che agisce come un repellente naturale contro le formiche.

Può essere utilizzata in diversi modi. Potete, infatti, semplicemente mettere delle foglie nei punti di accesso alla casa, potete anche sminuzzarle per sprigionare l’odore.

Oppure mescolare alcune gocce di olio essenziale di menta piperita in un bicchiere di acqua e spruzzare, poi, la miscela così ottenuta negli stessi punti.

Infine, potete preparare anche un macerato alla menta. Il procedimento è molto semplice, in quanto dovete munirvi di 100 grammi di foglie di menta essiccata e 1 litro di acqua. Lasciate, quindi, le foglie in ammollo nell’acqua per circa 15 giorni e mescolate ogni 2 giorni il tutto.

Ricordatevi, però, di utilizzare un contenitore in ceramica o vetro e di non tapparlo affinché sia facilitato il ricambio di aria. Dopodiché, noterete che il macerato avrà un odore molto forte e persistente, per questo vi consigliamo di non utilizzarlo in casa, ma solo all’esterno.

Spruzzate un po’ di questo composto sul balcone o laddove avete individuato la “traiettoria” delle formiche e noterete che faranno subito retromarcia!

Video trucchetti

Abbiamo preparato per voi un video con tanti trucchetti utili contro le formiche!

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Cannella e chiodi di garofano

Anche se vi può sembrare una combinazione di ingredienti super profumati, in realtà questo mix costituisce un ottimo repellente contro le formiche. Spesso, infatti, gli odori che piacciono tanto a noi, sono mal tollerati da questi insetti.

Per provare questo rimedio, vi basterà semplicemente preparare dei mazzetti con la cannella e i chiodi di garofano e posizionarli poi nei luoghi in cui transitano maggiormente le formiche.

In alternativa, potete anche preparare un infuso di cannella e spruzzarlo poi nei punti di accesso alla casa. Addio formiche!

Aglio

Un ulteriore rimedio naturale che vogliamo consigliarvi per allontanare le formiche dalle vostre case consiste nell’utilizzare un ingrediente che sicuramente tutte avrete già in casa: l’aglio.

L’aglio, infatti, funziona come un vero e proprio antiparassitario naturale e con il suo odore forte riesce a tenere lontano non solo le formiche ma molti altri insetti.

Mettete, quindi, a bollire due spicchi di aglio in mezzo litro di acqua. Lasciate, poi, raffreddare la soluzione e travasatela in uno spruzzino. A questo punto, spruzzate la miscela così ottenuta sulle finestre di casa vostra.

In alternativa, potete anche lasciare un mazzo d’aglio appeso sul balcone. L’odore forte scoraggerà le formiche e non le farà entrare in casa!

N.B Vi ricordiamo, però, che l’odore potrebbe disturbare pure voi; è consigliabile, perciò, non spruzzare la soluzione nelle stanze o negli ambienti interni della vostra casa.

Importante

Se la presenza di insetti in casa e fuori casa è notevole, valutate l’intervento di uno specialista.

Insetti addio!

Possiamo incontrare diversi insetti fastidiosi in casa, vediamo insieme come allontanarli!