Spesso, quando ci tuffiamo con il nostro viso negli asciugamani appena lavati, sentiamo quasi di toccare una nuvoletta soffice che ci dà una sensazione di carezza.

Ma non sempre è così! Soprattutto quando sono vecchi, infatti, tendono ad indurirsi e a perdere tutta la loro morbidezza iniziale.

E quindi, come fare? A tal proposito, oggi vedremo insieme come rendere soffici e morbidi gli asciugamani vecchi e ruvidi con questi trucchetti facili e veloci!

Bicarbonato di sodio

Partiamo dal primo ingrediente noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e smacchianti: il bicarbonato di sodio, il quale è in grado di ammorbidire anche i capi grazie alla sua leggera azione abrasiva!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 3 cucchiai di prodotto direttamente nel cestello della lavatrice o nella vaschetta del cassettino, aggiungere i vostri asciugamani e avviare, poi, il ciclo di lavaggio: e che morbidezza!

Aceto bianco

Un altro ingrediente che può venire in vostro soccorso in caso di asciugamani ruvidi e vecchi è l’aceto bianco, il quale non solo svolge un’azione emolliente in grado di separare le fibre attaccate dei capi rendendoli estremamente morbidi, ma aiuta anche a rendere i vostri asciugamani più bianchi senza utilizzare la candeggina!

Vi basterà, quindi, aggiungete 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e avviare, poi, il ciclo di lavaggio in lavatrice! In caso di lavaggio a mano, invece, versate la stessa quantità di aceto in un secchio contenente acqua e mettete, poi, in ammollo gli asciugamani.

Per rendere questo ammorbidente naturale anche profumato, vi consigliamo di aggiungere un cucchiaino di gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite: i vostri asciugamani saranno morbidi come appena comprati!

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto in lavatrice c’è un lungo dibattito circa il suo impatto sull’ambiente. Perciò, è sempre meglio prediligere l’acido citrico. Tuttavia, l’aceto è sempre preferibile rispetto ad altri detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

L’acido citrico è un’alternativa più ecologica dell’aceto, pur vantando la sua stessa efficacia. Vi ricordiamo, infatti, che è considerato un ammorbidente naturale in grado di sostituire quelli disponibili in commercio!

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in un litro di acqua, mescolate fino a farlo sciogliere, dopodiché travasate questa miscela nella vaschetta dell’ammorbidente o nel cestello. Aggiungete, poi, i vostri asciugamani e procedete con il lavaggio in lavatrice: sarà un piacere immergere il viso nei vostri asciugamani!

Sapone di Marsiglia

Dopo il bicarbonato e l’aceto, non poteva mancare all’appello il sapone di Marsiglia, considerato un ingrediente must have quando si tratta di sbiancare, profumare e ammorbidire il bucato! Vi ricordiamo, inoltre, che è utilizzato anche per pre-trattare le macchie più ostinate dai nostri indumenti!

Vi basterà, quindi, aggiungere 2 cucchiai di sapone in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello e il gioco è fatto!

Limone

Se c’è un ingrediente noto per le sue molteplici proprietà in grado di venire in nostro soccorso per gran parte dei problemi domestici questo è sicuramente il limone, l’agrume, in grado di ammorbidire, di sbiancare, di decalcificare, di pulire e, soprattutto, di portare un odore inebriante tutto naturale!

Non a caso, è utilizzato addirittura per profumare il bagno spesso tendente ai cattivi odori! Per ammorbidire i vostri asciugamani, quindi, dovrete versare il succo di 3 limoni in mezzo litro d’acqua e aggiungere, poi, 2 tappi dosatori di questo ammorbidente naturale fai da te durante il lavaggio in lavatrice: i vostri asciugamani saranno morbidi e bianchi come non mai!

Camomilla

Forse vi sembrerà un trucchetto piuttosto strambo, eppure è una manna dal cielo in caso di asciugamani ruvidi e vecchi. Di cosa parliamo? Della camomilla! Mettete, quindi, 2 bustine di camomilla in infusione in un litro di acqua calda, lasciatele per qualche minuto e fate, poi, raffreddare la miscela.

A questo punto, versatela in una bacinella contenente acqua e mettete gli asciugamani ruvidi in ammollo in questa miscela per circa 10 minuti. Infine, strizzateli e stendeteli in un luogo arieggiato, accertandovi sempre di non esporli alla luce diretta del sole.

N.B Vi consigliamo di mettere in ammollo asciugamani già precedentemente lavati e sciacquati; la camomilla, infatti, serve solo ad ammorbidire e non a lavare e igienizzare.

Avvertenze

I nostri rimedi sono delicati e innocui, tuttavia vi ricordiamo di leggere le etichette di lavaggio degli asciugamani prima di provarli.