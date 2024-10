Come ammorbidire gli asciugamani vecchi e ruvidi

Non c’è niente di più bello che immergere il proprio volto in asciugamani morbidi che sembrano farci avvolgere la pelle in una dolce carezza. Non sempre, però, ritroviamo questa morbidezza perché con il passare del tempo questi tendono a diventare ruvidi e secchi a causa di lavaggi e modalità di asciugatura sbagliati.

Se pensate di dover ricorrere agli ammorbidenti disponibili in commercio vi sbagliate di grosso: è possibile, infatti, utilizzare alcuni ingredienti naturali per averli morbidissimi. Oggi, infatti, vedremo insieme come far tornare morbidi e profumati gli asciugamani anche quelli più vecchi!

Come effettuare il lavaggio

Spesso sono delle cattive abitudini nelle modalità di lavaggio che ci fanno ottenere asciugamani duri, per cui vediamo come effettuare per bene il lavaggio.

Mettete solo gli asciugamani nel cestello : dedicare un lavaggio esclusivo ai capi sui quali si vuole agire specificamente è il primo passo per raggiungere l’obiettivo atteso. Per cui se volete asciugamani morbidi, mettete questi e nient’altro in lavatrice.

: dedicare un lavaggio esclusivo ai capi sui quali si vuole agire specificamente è il primo passo per raggiungere l’obiettivo atteso. Per cui se volete asciugamani morbidi, mettete questi e nient’altro in lavatrice. Fate asciugare all’aria aperta : è di fondamentale importanza cercare di lavare gli asciugamani in un periodo del giorno favorevole all’asciugatura all’aperto. Se usate l’asciugatrice, impostati programmi con temperature basse.

: è di fondamentale importanza cercare di all’asciugatura all’aperto. Se usate l’asciugatrice, impostati programmi con temperature basse. Aprite il cestello subito dopo il lavaggio : è importante aprire lo sportello della lavatrice al termine di un ciclo di lavaggio in modo che l’acqua non resti impregnata nelle fibre del tessuto, ma possa evaporare per bene.

: è importante aprire lo sportello della lavatrice al termine di un ciclo di lavaggio in modo che l’acqua non resti impregnata nelle fibre del tessuto, ma possa evaporare per bene. Asciugare per bene : oltre a prediligere l’asciugatura all’aperto, è necessario far asciugare fino all’ultima goccia d’acqua sugli asciugamani. A volte, per la fretta di riutilizzarli, si rimettono umidi nell’armadio: questo provoca indurimento e soprattutto cattivi odori.

: oltre a prediligere l’asciugatura all’aperto, è necessario far asciugare fino all’ultima goccia d’acqua sugli asciugamani. A volte, per la fretta di riutilizzarli, si rimettono umidi nell’armadio: questo provoca indurimento e Non usare troppo detersivo: ultimo e comune problema è l’uso troppo diffuso ed esagerato di detersivo, la quantità di prodotto non smaltita dall’acqua resta tra le fibre degli asciugamani e le rende dure.

Camomilla

Il primo rimedio che vogliamo proporvi per rendere morbidi di nuovo i vostri asciugamani ruvidi consiste nell’utilizzare la camomilla. Ebbene sì, anche se può sembrare strano, questo ingrediente non ha solo effetti calmanti e rilassanti sulla nostra psiche, ma ha anche la capacità di “rilassare” le fibre dei nostri asciugamani.

Per provare questo rimedio tutto naturale, tutto ciò di cui avrete bisogno è:

1 litro di acqua

2 bustine di camomilla.

Lasciate riscaldare il litro di acqua sul fuoco fino a farlo bollire. Una volta giunto ad ebollizione, spegnete la fiamma e mettete in infusione le bustine di camomilla. Quando il contenuto della pentola si sarà completamente raffreddato, versatelo in una bacinella contenente acqua e immergete al suo interno gli asciugamani ruvidi da ammorbidire.

Lasciateli in ammollo per circa 10 minuti, dopodiché strizzateli e stendeteli in un luogo arieggiato, accertandovi sempre di non esporli alla luce diretta del sole. Vi consigliamo di mettere in ammollo asciugamani già precedentemente lavati e sciacquati; la camomilla, infatti, serve solo ad ammorbidire e non a lavare e igienizzare.

Acido citrico

Un altro metodo molto efficace per ammorbidire i vostri asciugamani prevede, invece, l’utilizzo di un composto biodegradabile ed ecologico: l’acido citrico. Questo ingrediente si presenta come una valida alternativa più ecologica rispetto all’aceto pur avendo la sua stessa efficacia. Vanta, infatti, proprietà pulenti e ammorbidenti ed è in grado di assorbire i cattivi odori.

Lasciate sciogliere, quindi, 150 grammi di acido citrico in una bacinella contenente un litro di acqua. A questo punto, immergete all’interno della bacinella gli asciugamani e lasciateli in ammollo per qualche ora. Risciacquate, lasciate asciugare e sentirete i vostri asciugamani subito più morbidi al tatto!

Bicarbonato

Anche il bicarbonato di sodio è un ingrediente naturale in grado di ammorbidire gli asciugamani. Vi basterà aggiungere, due cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua fredda e immergere al suo interno gli asciugamani da lavare e da ammorbidire. Lasciateli in ammollo per qualche ora o per tutta la notte, dopodiché risciacquateli.

In alternativa, potete anche procedere con il lavaggio in lavatrice. In questo caso, aggiungete un cucchiaio di bicarbonato direttamente nella vaschetta del detersivo e avviate il normale ciclo di lavaggio. Ricordatevi, però, di impostare la centrifuga delicata.

Aceto bianco

Un altro ingrediente da dispensa che può venire in vostro soccorso per rendere morbidi gli asciugamani che graffiano è l’aceto bianco, il quale svolge un’azione emolliente in grado di separare le fibre attaccate dei capi rendendoli estremamente morbidi!

Inoltre, come se non bastasse, è una manna dal cielo per rimuovere eventuali cattivi odori impregnati, come per esempio la puzza di umidità!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 4 cucchiai di aceto nella vaschetta dell’ammorbidente e avviare, poi, il ciclo di lavaggio in lavatrice! Se volete, poi, portare anche un buon profumo, allora potete aggiungere alla miscela un cucchiaino di gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite.

In caso vogliate procedere con il lavaggio a mano, invece, potete aggiungere la stessa quantità di aceto in un secchio contenente acqua e mettere, poi, in ammollo gli asciugamani: saranno morbidi come non mai!

Limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e l’acido citrico, come poteva mancare all’appello il limone, l’agrume dalle proprietà sbiancanti, anticalcare, pulenti, sgrassanti e anti-odore. Vi ricordiamo, infatti, che è una manna dal cielo per rendere il bucato pulito, fresco e profumato!

Versate, quindi, il succo di 3 limoni con mezzo litro d’acqua e aggiungete, poi, 2 tappi dosatori di questo ammorbidente naturale fai da te nella vaschetta della lavatrice. Dopodiché, avviate il ciclo di lavaggio e il gioco è fatto!

Sapone di Marsiglia

Ovviamente, non si poteva non menzionare il sapone di Marsiglia, noto a partire dalle nostre nonne per le sue proprietà pulenti molto delicate. E poi, è il migliore prodotto ecologico per ottenere un bucato profumato! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere 2 cucchiai in scaglie o liquido nella vaschetta della lavatrice o direttamente nel cestello e il gioco è fatto! Se, poi, volete intensificare l’odore, potete provare il trucchetto dell’asciugamano !

Sale, bicarbonato e aceto

Infine, potete combinare diversi rimedi naturali per ottenere un mix vincente e avere asciugamani morbidissimi anche senza ammorbidente. Occorrerà sempre la famosa bacinella d’acqua tiepida, in cui verserete un bicchiere colmo di aceto, 50 grammi di sale fino e 30 grammi di bicarbonato. Oltre alle proprietà ammorbidenti del bicarbonato e dell’aceto, il sale bilancia la durezza dell’acqua, spesso ricca di calcare e per questo responsabile dell’indurimento degli asciugamani.

Immergete gli asciugamani e lasciateli in ammollo per un po’. Dopo averli fatti asciugare per bene, c’è un piccolo trucchetto da poter seguire. Per “rialzare” le fibre della spugna e ridonare un aspetto morbido al vostro asciugamano, molte persone passano una spazzola morbida sul tessuto, ristabilendo la funzione delle fibre rivitalizzandole. In questo modo, sembreranno degli asciugamani nuovi!

Fogli di alluminio

Sapevate che i fogli di alluminio in lavatrice sono un ottimo metodo per evitare panni durissimi? Ebbene sì, l’alluminio, grazie alle sue proprietà, manterrà morbide le fibre del cotone rendendo morbido il vostro bucato. Accartocciate un foglio di alluminio e mettetelo nel cestello della lavatrice, dopodiché avviate il lavaggio normale.

Come prevenire

Una volta visto come rendere più morbidi asciugamani ruvidi, vediamo insieme altre piccole accortezze da ricordare così da prevenire il problema. Innanzitutto, è consigliabile non sovraccaricare la lavatrice quando laviamo gli asciugamani, poiché, in questo modo, tendono a diventare ruvidi o a stropicciarsi. Usate, poi, la temperatura giusta di lavaggio, ricordandovi che l’approccio ideale è quello di fare lavaggi di 60 per asciugamani bianche e 40° per asciugamani colorate.

Infine, vi consigliamo di non utilizzare troppo detersivo per non compromettere la morbidezza degli asciugamani. I residui di detersivo, infatti, rappresentano insieme al calcare una delle cause di asciugamani ruvidi e bucato non ottimale.