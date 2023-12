Sentire un buon profumo appena si entra in casa, rende l’ambiente accogliente e confortevole al primo colpo!

Una casa profumata, infatti, ha il grande vantaggio di piacere subito e scatena delle sensazioni così belle da poter aggiustare anche una giornata storta.

Forse non sai che alcuni metodi per profumare la casa li puoi trovare a portata di mano: nei mobili, in giardino, in cucina. Sei curioso di sapere quali sono questi trucchetti? Beh, non ti resta che scoprire insieme a me come avere un profumo caldo e accogliente in casa in pochi e semplici passaggi!

Prima regola: pulizia e aria fresca

Partiamo con tutti i buoni presupposti mettendo la prima regola come assoluta: una casa non profuma se non c’è una costante pulizia e se non passa aria fresca ogni giorno in ogni stanza.

Non bisogna mai sottovalutare questo fattore che, altrimenti potrebbe solo peggiorare la situazione e accumulare un agglomerato di odori che, dopo un poco, disturbano.

Per pulire le superfici di casa e i pavimenti, puoi scegliere il Sapone di Marsiglia, ovvero un prodotto non solo estremamente efficace, ma anche profumato.

In merito alla ventilazione, invece, stabilisci un orario che oscilli tra i 20 e i 50 minuti al giorno.

Oli essenziali

Niente può eguagliare il potere degli oli essenziali quando si tratta di diffondere un profumo avvolgente in casa!

Parliamo di una delle soluzioni più usate, nonché immediate, per cui non posso fare a meno di menzionarli! Sono tante le fragranze che puoi scegliere, ma le più gradite da sentire in casa sono sicuramente la lavanda, l’arancia o il legno di cedro.

Per usarli, puoi preparare un diffusore fai da te riempiendo un piccolo contenitore in vetro con l’olio e mettendo i bastoncini di legno che rilasceranno l’odore.

In alternativa riempi uno spruzzino con dell’acqua; versa 5 gocce di olio essenziale e vaporizza la soluzione nell’ambiente all’occorrenza.

Potpourri fatto in casa

Il potpourri è un classico del profumo in casa e ci riporta anche indietro nel tempo perché risale ai metodi che si usavano nei centrotavola anticamente.

Ancora oggi questa soluzione goda di un grande fascino e puoi prepararla anche da solo! Tutto quello che dovrai fare è scegliere i petali dei fiori più profumati e da te preferiti; dopodiché sciacquali e asciugali accuratamente; lasciali essiccare all’aria aperta per qualche giorno.

Quando sono ben essiccati, metti tutto in una ciotola e versa 4 gocce di olio essenziale a tuo piacimento; mescola e lascia in casa in un punto dove il profumo si sente di più!

Candele profumate fai da te

Se ami il bricolage e ti piace l’idea di creare delle candele profumate fai da te, sei nel posto giusto!

Per prepararle basta poco tempo e ingredienti facilmente reperibili, vediamoli insieme:

1 arancia

5 g di olio di cocco

45 g di cera d’api

10 gocce di olio essenziale di cannella

30 gocce di olio essenziale di arancia

Dividi a metà e incidi la buccia intorno stando molto attento, però, a non rompere la polpa.

Con l’aiuto di un cucchiaio, estrai la polpa e stacca la buccia. Questa deve restare integra poiché è la base della candela.

A questo punto, sciogli a bagnomaria la cera e l’olio di cocco, fino ad avere un composto liquido; aggiungi poi il composto ottenuto agli oli essenziali.

Mescola per 1 minuto, versa tutto nella buccia d’arancia e metti lo stoppino che fisserai con un po’ di cera.

A questo punto la tua candela è pronta: accendila e goditi il profumo!

Infusi

Allo stesso mood del pot-pourri, anche gli infusi fanno parte dei metodi per profumare la casa che si tramandano di generazione in generazione.

Sono altre vie molto semplici quando c’è bisogno non solo di avere un buon odore, ma anche di mandare via qualche puzza più persistente.

Prepararli è semplicissimo! Scegli una fragranza che preferisci tra gli agrumi; le bucce di una mela con un pizzico di cannella; erbe aromatiche (rosmarino, menta, lavanda ecc…) e quant’altro.

Fatto questo passaggio, metti una manciata dell’ingrediente scelto in un pentolino e poi riempilo a metà con dell’acqua, accendi il fuoco e porta ad ebollizione.

Successivamente spegni la fiamma e porta il pentolino in una zona della casa che desideri profumare, ricordando di trasferire prima il composto in una ciotola.

Anche a me è stato tramandato questo trucco da mia Nonna e in questo video ti spiego tutti i passaggi che faccio:

Profumo sulle tende

Per un profumo che resiste a lungo, serviti delle tende e di tutta la loro capacità di assorbire gli odori.

Spruzza un mix di acqua e oli essenziali sulle tende o appendi sacchetti di erbe profumate sui bastoni per assicurarti una fragranza continua. Questi piccoli dettagli possono fare una grande differenza nell’ambiente profumato della tua casa.

Puoi fare la stessa cosa anche con le lenzuola, con il divano o con le federe del cuscino.