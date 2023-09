Le mele non sono solo deliziose da gustare, ma possono anche svolgere un ruolo sorprendente nell’aggiungere un profumo fresco e accogliente all’ambiente domestico.

Pensate di entrare in casa ed essere accolti da quest’aroma inebriante che invade tutta la casa, sarebbe un buon rientro, no?

Se poi unissimo l’odore della mela con altre fragranze meravigliose quali quella della cannella o dell’arancia, allora avremmo proprio un profumatore naturale per tutte le stanze.

Scopriamo insieme come usare questi rimedi con piccoli e semplici trucchetti!

Sacchetti profumati

Fare dei sacchetti profumati con una mela è la prima idea che vedremo insieme per profumare le stanze.

I passaggi sono semplicissimi e avrete un trucchetto da mettere anche all’interno dei cassetti o dell’armadio, quindi vediamo insieme come si fa!

Tutto quello che dovrete fare è far essiccare in forno o al sole le bucce di 1 mela, mescolarle con 3 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento e inserire in un sacchetto traspirante a maglie larghe.

Candele alla mela

Una delle modalità più comuni per utilizzare le mele come profumatori per la casa è creare delle candele profumate.

Potete prepararle in pochissimo tempo, vi basterà tagliare le mele a metà, scavando leggermente la polpa e inserendo una candela delle giuste dimensioni al suo interno.

Nel momento in cui accenderete la candela, il calore farà evaporare gli oli naturali della mela, diffondendo un profumo meraviglioso in ogni stanza.

Potete prepararne anche più di una, così da posizionarle sul comodino o sul mobile di ogni stanza della casa, senza rinunciare al profumo!

Pot-pourri di mele essiccate

Oltre alle candele profumate, per sfruttare il profumo delle mele c’è anche il rimedio del pot-pourri, un classico che viene tramandato di generazione in generazione.

Per farlo, dovrete tagliare le mele a fette sottili e disporle su una teglia ricoperta da carta da forno. A questo punto lasciatele asciugale al sole o in un forno a bassa temperatura.

Una volta essiccate, puoi mescolarle con spezie come cannella e chiodi di garofano per creare un pot-pourri autunnale perfetto per profumare i tuoi ambienti.

Spray profumato alla mela

Se desideri una soluzione veloce ed immediata per profumare la tua casa, puoi preparare uno spray profumato alla mela!

Si tratta di un trucchetto imperdibile quando non avete tempo a disposizione per fare un pot-pourri o la candela, quindi prendete carta e penna e segnate tutti i passaggi!

Per prima cosa, mescolate acqua (meglio se demineralizzata) con alcune gocce di olio essenziale di mela (disponibile in negozi di prodotti naturali) e spruzza questa miscela in giro per la casa.

È un modo fresco e leggero per diffondere l’aroma delle mele.

In alternativa, se non avete l’olio essenziale, dovete fare un infuso con bucce di mela in acqua e 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio.

Decorazioni con mele

In ultimo vedremo insieme un’idea creativa per profumare la tua casa: utilizzare le mele come decorazioni profumate!

Puoi infilzare fette di mela con chiodi di garofano e posizionarle in ciotole o cestini in varie stanze; l’aroma sarà dolce e fresco allo stesso tempo.

Un altro metodo è tagliare accuratamente le bucce di mela e tagliare delle formine che più vi piacciono, successivamente dovrete farle essiccare e posizionarle in un piattino per profumare l’ambiente.

Queste decorazioni non solo aggiungeranno un tocco rustico alla tua decorazione d’interni, ma diffonderanno anche un piacevole aroma di mela.

Anche in forno (VIDEO)

Vediamo ora come poter sfruttare anche il forno al fine di diffondere un buon odore in casa, tra questi ci sarà anche la mela!