Come evitare le farfalline della farina in dispensa e nella pasta?

Le farfalline della pasta, o le farfalline della farina, farfalline da dispensa, o anche tignole e tarme della pasta, come sono comunemente chiamate, trovano nei nostri pacchi di pasta o sacchetti di farina l’habitat ideale per prosperare.

Questi insetti sono particolarmente attratti dai prodotti secchi perché rappresentano il sito perfetto per depositare le loro uova. È comprensibile che il problema non si origina necessariamente nei nostri armadi o nella dispensa in cucina, ma può aver inizio nei magazzini di stoccaggio o negli scaffali dei negozi da cui acquistiamo i nostri prodotti.

Quando poi arriva il caldo, il problema si acuisce e diventa un vero sconforto che chiunque gestisce una casa!. Perciò vediamo tutti i rimedi per evitare il loro arrivo, e anche cosa fare se le troviamo svolazzare in dispensa!

Il mio primo consiglio è semplice e diretto: prendetevi un momento per ispezionare ogni confezione prima di riporla nella vostra dispensa. A volte, le apparenze ingannano. Anche se a un primo sguardo tali prodotti possono sembrare perfettamente intatti, non significa che all’interno non possano esserci uova o piccoli insetti nascosti. Prestare attenzione a segni evidenti come buchi o pacchi già aperti può risparmiarvi futuri grattacapi. Questo consiglio vale soprattutto al momento dell’acquisto.

Sia come misura preventiva sia per assicurarsi della loro presenza, occorre ispezionare con cura tute le confezioni che abbiamo nella dispensa. Abbiamo detto che le farfalline da dispensa amano la farina, la pasta ma anche zucchero e biscotti. Perciò armiamoci di pazienza e ispezioniamo con cura tutte le confezioni.

Dobbiamo dire innanzitutto che se trovate uno di questi insetti, le confezioni vanno buttate immediatamente.

Può capitare di non vedere farfalline, ma piccole “ragnatele” o piccole larve con una testolina nera: anche in questo caso buttate tutto il cibo contaminato. Ciò che vi sembra integro, sigillatelo per bene e riponetelo in frigorifero.

Altrettanto importante è la pulizia regolare, che dovrebbe essere eseguita almeno una volta al mese, svuotando interamente la dispensa: iniziate, quindi, con il rimuovere tutte le confezioni dei vostri alimenti, dopodiché mescolate parti uguali di acqua e aceto, travasate il tutto in un flacone spray e vaporizzate la miscela così ottenuta su un panno o direttamente sulla superficie del mobile. Infine, lasciate asciugare completamente prima di riporre nuovamente gli alimenti e il gioco è fatto!

In alternativa, potete anche utilizzare il bicarbonato, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e funge da repellente naturale. In questo caso, dovrete quindi, versare 2 cucchiai di bicarbonato in uno spray o in secchio contenente acqua e usare, poi, un panno per pulire la dispensa. Vi consigliamo di procedere con questa pulizia almeno una volta al mese per mantenere gli effetti nel tempo.

Cosa fare se trovi le farfalline della farina?

Tuttavia, se nonostante la vostra attenzione dovreste scoprire la presenza di questi indesiderati ospiti, il mio consiglio è di agire rapidamente e gettare qualsiasi prodotto contaminato. Non fate l’errore di ignorare qualche confezione… perché il problema si verificherà di nuovo!

Aceto contro le farfalline della farina

Il primo rimedio che vi consigliamo consiste nell’utilizzare l’aceto, il quale ha un odore così pungente, tale da essere mal tollerato da questi insetti. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare parti uguali di acqua e aceto e usare la miscela così ottenuta per pulire a fondo la dispensa.

Per un effetto più efficace e per conferire una maggiore azione repellente, poi, potete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale di eucalipto a questa soluzione.

Infine, asciugate accuratamente la dispensa, prima di riporre nuovamente le farine. Vi consigliamo di procedere con questa pulizia almeno una volta al mese.

L’aceto è un potente alleato perché, grazie alle sue proprietà, non solo elimina gli odori che potrebbero attirare ulteriori insetti, ma pulisce anche in maniera efficace le superfici.

Alloro contro le farfalline della farina

Oltre alla pulizia, sarebbe bene mettere in dispensa alcuni ingredienti in grado di tenere lontane le farfalline in modo naturale. Tra questi vi consigliamo l’alloro, una pianta aromatica molto utilizzata anche per dire addio alle blatte in casa!

Vi basterà, quindi, mettere alcune foglie di alloro in dispensa e sostituirle quando inizieranno a seccare per beneficiare sempre degli oli essenziali contenuti nella pianta.

Arancia e chiodi di garofano contro le farfalline della farina

In alternativa all’alloro, è possibile ricorrere anche all’arancia e ai chiodi di garofano, il cui odore forte è amato da noi, ma poco tollerato da questi insetti. Gli odori forti di questi due ingredienti, infatti, faranno fare retromarcia a questi insetti ghiotti di cibo.

Prendete, quindi, la buccia di un’arancia (ma anche di un limone) e inserite al suo interno i chiodi di garofano. Dopodiché, mettetela nella dispensa e noterete che il profumo rilasciato da questi due ingredienti terrà lontani questi insetti fastidiosi e ghiotti di cibo. Anche in questo caso, vi ricordiamo di sostituire periodicamente la scorza senza farla marcire. Inoltre, questo rimedio aiuterà anche a profumare la vostra casa!

Sostituitelo, poi, periodicamente la scorza senza farla marcire. L’arancia o il limone con i chiodi di garofano sono assai celebri perché aiutano anche a tenere lontane le mosche.

Oli essenziali contro le farfalline della farina

Gli oli essenziali sono noti proprio per la loro capacità di profumare gli ambienti grazie al loro odore inebriante. Alcune fragranze particolari, però, svolgono un’azione repellente e antisettica. Oltre all’olio essenziale di eucalipto, anche altri oli essenziali sono considerati una manna dal cielo in caso di insetti: tra quelli più efficaci, ricorrono l’olio essenziale di lavanda, l’olio essenziale di citronella, e l’olio essenziale di menta.

Per beneficiare delle loro proprietà, quindi, dovrete aggiungere qualche goccia di questi oli su un batuffolo di cotone e riporlo, poi, in dispensa: le farfalline da dispensa saranno solo un brutto ricordo!

Potete scegliere di utilizzare una sola tipologia di olio essenziale o di combinarne tutti. Valutate sempre, però, le giuste combinazioni per essere certe che l’odore finale non sia spiacevole.

Bicarbonato contro le farfalline della farina

Quando si parla di rimedi naturali, come si può non menzionare il bicarbonato, le cui molteplici proprietà sono note a tutti?

Considerato, infatti, un antico rimedio della nonna, questo ingrediente ha proprietà pulenti, sgrassanti e disincrostanti. Inoltre, funge da repellente naturale.

Sciogliete, quindi, 2 cucchiai di bicarbonato in uno spray o in secchio contenente acqua e usate, poi, un panno per pulire la dispensa.

Ricordatevi, durante questa fase, di eliminare ogni residui di cibo e di provvedere ad asciugare bene il mobile: le farfalline, infatti, amano l’umidità e, quindi, deve risultare tutto ben asciutto!

Limone contro le farfalline della dispensa

Infine, ecco a voi il limone, l’agrume dal profumo inebriante tanto amato da noi, ma poco tollerato dagli insetti in generale. Le sue proprietà disinfettanti, quindi, si combinano con la sua azione repellente e danno vita a un prodotto in grado di mantenere a debita distanza le farfalline dalle vostre dispense. Miscelate il succo di un limone con l’acqua e procedete con la pulizia accurata della dispensa. La dispensa sarà, così, pulita, disinfettata, profumata e libera dalle farfalline!

Nastro biadesivo contro le farfalline della farina

Non è proprio un rimedio naturale, ma si tratta di un metodo casalingo molto efficace per catturare le farfalline da dispensa.

Questo rimedio si sostituisce ai celebri foglietti industriali, che spesso hanno additivi chimici e sono molto costosi.

Vi basta attaccarne un paio di pezzetti sulla superficie interna dell’anta e il gioco è fatto!

Come conservare pasta e farina

Anche se potrà essere noioso, la soluzione migliore per evitare contaminazioni è usare contenitori in vetro per conservare pasta, farina e altri prodotti secchi. A differenza degli imballaggi originali o dei contenitori in plastica, il vetro con coperchio ermetico offre una barriera infrangibile per qualsiasi insetto.

Questo non solo previene l’ingresso di nuovi ospiti indesiderati ma mantiene anche i prodotti lontani dall’umidità. E, non da ultimo, darà alla vostra dispensa un aspetto più organizzato e visivamente piacevole.

Ecco alcuni consigli molto importanti:

Almeno una volta al mese, svuotate la dispensa e pulitela con la soluzione di acqua e aceto. Controllate periodicamente le confezioni, in modo da non ricevere brutte sorprese. Se potete, conservate la farina o la pasta in barattoli di vetro con chiusura ermetica. Non solo garantirete maggiore durata, ma anche maggiore protezione. Ancora meglio se riuscite a conservare le farine in frigorifero.

Inoltre, ricordatevi sempre di controllare la vostra dispensa e di procedere con un’accurata ispezione di zucchero, farine, pasta, pacchi di biscotti e così via. In caso, infatti, ci sia del cibo contaminato, gettatelo subito così da non aver alcun ritorno delle farfalline.