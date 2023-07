Durante il periodo estivo, i piedi tendono a sudare particolarmente e a produrre cattivi odori.

E che imbarazzo, poi, quando togliamo le scarpe in presenza di altri e le nostre narici vengono investite da quella puzza tanto fastidiosa.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme come evitare di far puzzare i piedi con il caldo con questi trucchetti!

Le scarpe giuste

Innanzitutto, è bene scegliere la tipologia di scarpe giuste, ovvero calzature traspiranti che possano permettere al piede di “respirare” e non farlo sudare troppo.

Altrettanto da evitare, poi, è l’indossare scarpe ancora umide o bagnate di sudore che potrebbero trasferire la puzza sui vostri piedi. In caso, quindi, di scarpe maleodoranti, vi suggeriamo di spargere un po’ di amido di mais nelle scarpe, lasciarlo agire per un po’ prima di scuotere le scarpe per rimuovere questa polverina.

L’amido di mais, infatti, è noto per la sua capacità di assorbire i cattivi odori e l’umidità. Se il cattivo odore nelle scarpe è particolarmente ostinato, allora sarebbe meglio lavarle direttamente!

E se volete sapere come togliere i cattivi odori dalle scarpe, ecco un video per voi!

Piedi puliti

Una delle cause primarie per cui i piedi tendono a produrre cattivi odori è perché necessitano di un lavaggio in grado di rinfrescarli e togliere la puzza che si è accumulata. Pertanto, vi suggeriamo sempre di procedere con il lavaggio regolare dei vostri piedi almeno una volta al giorno in modo da prevenire la formazione di cattivi odori.

Inoltre, è importante anche utilizzare saponi delicati e non quelli troppo aggressivi che potrebbero peggiorare il problema del sudore. Dopo averli lavati, poi, ricordatevi di asciugarli accuratamente in modo da non permettere all’umidità di produrre una puzza spiacevole. Infine, sarebbe bene anche mantenere sempre le unghie dei piedi corte e pulite.

Pediluvio rinfrescante

Per una pulizia più profonda dei vostri piedi, potreste fare un bel pediluvio, il quale non solo ammorbidisce e deodora i vostri piedi ma vi permetterà anche di rilassarvi! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è aggiungere qualche cucchiaio di bicarbonato e sale in una bacinella contenente acqua e aggiungere, poi, qualche goccia di olio essenziale di Tea tree per un effetto più efficace.

Quindi, immergete i piedi nella miscela così ottenuta e lasciateli in ammollo per circa 15 minuti. Noterete che i vostri piedi saranno deodorati e rinfrescati!

Aria ai piedi

Date aria ai vostri piedi! Può sembrare banale e scontato, eppure è ciò che bisogna fare quando indossate le scarpe per troppo tempo. Lasciarli arieggiare, infatti, vi consente di non far accumulare cattivi odori. Per questo, vi suggeriamo di togliere subito le scarpe una volta tornati a casa e di indossare delle comode pantofole aperte così da farli “respirare”.

Chi, ovviamente, non ha la possibilità di togliersi le scarpe durante la giornata, dovrebbe indossare calzini di cotone o di lana ed evitare i tessuti sintetici. Inoltre, come abbiamo già detto, dovrebbe ricorrere a scarpe con solette di fibre naturali e di evitare quelle sintetiche artificiali perché non assorbono il sudore e isolano.

Deodoranti profumati naturali

Dopo aver visto come evitare di far puzzare i piedi, vediamo insieme come realizzare un deodorante fai da te in grado di profumarli! Dovrete munirvi, quindi, di:

90 ml di acqua distillata

50 ml di vodka a 40%

10 gocce di olio essenziale di menta

10 gocce di olio essenziale di lavanda

10 gocce di olio essenziale di timo

In una brocca, quindi, aggiungete la vodka e le gocce di oli essenziale e mescolate. Da parte, invece, versate l’acqua distillata in un flacone con spray e aggiungete circa 10 ml della soluzione preparata con oli essenziale e vodka. Infine, agitate il flacone, vaporizzate questo deodorante direttamente sui piedi e il gioco è fatto! Come se non bastasse, questo deodorante può essere spruzzato anche direttamente nelle scarpe per togliere i cattivi odori!

Avvertenze

Quanto ai metodi suggeriti da utilizzare per i piedi, è sempre meglio provarli in una piccola zona del corpo per verificarne la tollerabilità. In generale vanno evitati in caso di allergie o ipersensibilità.