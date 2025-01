Come far assorbire l’umidità in casa?

Uno dei fattori che si scatena maggiormente durante l’inverno è senza alcun dubbio l’accumulo di umidità in casa. Questa invade ogni angolo ed ogni stanza, rischiando di rovinare sia muri, sia altri ambienti come la doccia o le piastrelle. Poiché le motivazioni alla base della sua formazione sono molteplici, non sempre è facile evitarla. Oltre, infatti, a favorire la formazione delle muffe, che si accumulano sulle varie superfici di casa, potrebbe anche provocare problemi quali allergie o maggiore vulnerabilità alle infezioni. Per fortuna, però, esistono dei rimedi naturali in grado di assorbire l’umidità in casa in maniera facile e veloce!

Finestre aperte

Innanzitutto, vi suggerisco di lasciare arieggiare quotidianamente la casa anche durante il periodo invernale in modo da favorire il ricambio di aria e far uscire fuori l’eccesso di umidità. Anche se fa molto freddo, quindi, aprite spesso porte e finestre anche solo per 5 minuti, magari durante le ore più calde della giornata. In particolare, sarebbe bene lasciare le finestre aperte dopo che avete cucinato o fatto la doccia. Personalmente, sfrutto molto le giornate di sole per avere le porte aperte quanto più tempo possibile!

Cappa da cucina

Un’altra pratica molto efficace per evitare l’eccesso di umidità in casa consiste nell’azionare la cappa durante la preparazione dei pasti. Durante quest’attività, infatti, si tende a produrre molto vapore che si diffonde nella casa e aumenta il tasso di umidità. Dal momento che lo scopo della cappa è proprio quello di assorbire tutto il vapore prodotto, ricordate di accenderla quando state cucinando! E se volete sapere come averla sempre pulita, ecco un articolo per voi!

Asciugatura dei capi in casa

Questa abitudine che molte di noi abbiamo durante il periodo invernale è uno di quegli errori che comporta una formazione eccessiva dell’umidità in casa. Di cosa stiamo parlando? Del far asciugare il bucato nelle nostre stanze! I panni bagnati, infatti, favoriscono la formazione dell’umidità nell’ambiente domestico. Se non avete altre possibilità e siete costrette a portare i capi lavati in casa, vi suggerisco di metterli almeno ad asciugare in una stanza inutilizzata o ben arieggiata. Inoltre, sarebbe bene posizionare lo stendino sempre vicino alle finestre aperte così da garantire un buon ricambio dell’aria.

Assorbi-umidità fai da te

Il rimedio che vi proponiamo consiste nel realizzare degli assorbi-umidità fai da te, utilizzando dei barattolini, delle ciotole o dei semplici contenitori di vetro riempiti con ingredienti in grado di assorbire l’umidità. Tra questi, vi ricordiamo il sale, il riso e il bicarbonato, i quali vantano una forte azione assorbente. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è riempire un barattolino o una ciotola di vetro con uno di questi ingredienti e collocarla, poi, negli angoli delle stanze o degli armadi. Ovviamente, però, ricordatevi di sostituire l’ingrediente quando vi risulterà troppo umido.

Metodo del sacchetto

Un altro metodo molto efficace, invece, è quello del sacchetto. Munitevi, quindi, di un sacchetto traspirante di medie dimensioni e, anche in questo caso, riempitelo con ingredienti come il riso, il sale grosso e il bicarbonato i quali hanno la capacità di assorbire l’acqua naturalmente.

Dopodiché, collocate questi sacchetti negli angoli della casa più soggetti all’umidità e… il tasso di umidità si abbasserà notevolmente! Vi consigliamo, però, di sostituire gli ingredienti ogni paio di giorni, ovvero quando notate che avranno assorbito tutta l’umidità. Potete, in alternativa, anche tostarli nel forno e riutilizzarli, così da evitare gli sprechi.

Deumidificatore profumato

Se oltre a ridurre il tasso di umidità, volete anche profumare la vostra casa in maniera naturale, allora vi consigliamo di realizzare un deumidificatore fai da te profumato! Munitevi, quindi, di:

250 grammi di sale grosso

1 bustina di tè

5 gocce di olio essenziale

1 busta di plastica

1 vasetto di vetro

Iniziate con il ritagliare dalla busta di plastica un quadrato tanto grande in grado di ricoprire l’orlo del barattolo, dopodiché versate nel vasetto di vetro circa 250 grammi di sale e il contenuto di una bustina di tè.

A questo punto, mescolate il tutto, aggiungete anche le gocce di olio essenziale dalla fragranza che più preferite e ricoprite il barattolo con il quadratino di plastica prima di chiudere il coperchio. Infine, non vi resta che lasciare il barattolo chiuso per 3 giorni, ricordandovi di agitarlo di tanto in tanto per amalgamare gli ingredienti, svitare il tappo e collocarlo nelle zone più umide della casa.

Non solo la vostra casa sarà libera dall’umidità, ma sarete investite anche da un profumo inebriante!

Trucchetto della bottiglia

Infine, vediamo il trucchetto della bottiglia, il quale consiste nel realizzare un deumidificatore naturale molto simile a quelli disponibili in commercio! Tagliate, quindi, una bottiglia di plastica a metà, ricordandovi di lasciare la parte del fondo più alta rispetto alla parte alta, in quanto dovrà essere la base, dopodiché aggiungete 150 grammi di sale grosso nella parte alta della bottiglia (per intenderci, dove c’è il tappo).

A questo punto, lasciate questa parte della bottiglia nel congelatore per una notte e, una volta congelato il sale al suo interno, fate dei buchi sul tappo e collocate questa parte della bottiglia sopra l’altra metà della bottiglia (il fondo) rivolgendo il tappo verso il basso.

Infine, non vi resta che posizionare questa bottiglia negli angoli della casa e noterete che il sale assorbirà l’umidità e la trasformerà in acqua che finirà nel fondo della bottiglia.

N.B Vi ricordiamo di cambiare le bottiglie ogni 3-4 giorni e di fare asciugare il sale in forno per circa 15 minuti.

Bicarbonato nei mobili

Non solo nelle stanze e negli ambienti più grandi, ma anche gli spazi piccoli come i mobili tendono ad accumulare l’umidità. Qui bisogna stare molto attenti perché l’eccessiva umidità potrebbe portare alla formazione di muffa all’interno di mobili e cassetti che tenderanno a rovinarsi. Al fine di evitare tutta questa catena di eventi, consiglio di spargere del bicarbonato sul fondo dei mobili o di mettere delle ciotole negli angoli delle mensole. Fate la stessa cosa anche nei cassetti e ogni 3 o 4 giorni cambiatelo riutilizzando quello nelle ciotole per fare dei detergenti naturali per la casa!

Amido di mais

L’amido di mais assume la stessa identica funzionalità del bicarbonato di sodio. Viene usato, infatti, anche per togliere l’umidità dalle scarpe e dagli stivaletti quando si impregnano d’acqua nelle giornate piovose o a causa del sudore. Dovrete fare lo stesso procedimento descritto per il bicarbonato. Tuttavia vi consiglio quest’ingrediente in particolare nei mobili della cucina.