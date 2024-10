Come fare l’anticalcare fai da te con l’acido citrico

Oltre alle ceramiche, tra le cose che si cerca di pulire sempre al meglio in bagno ci sono anche gli elementi in acciaio. Su questi si insinua sempre il calcare, responsabile dell’opacizzazione dei rubinetti e della doccia a causa del continuo passaggio d’acqua. Possiamo vederlo che si instaura davvero ovunque e, anche se cerca di sfuggirci, lo scoviamo sempre negli angoli più disparati.

Togliere il calcare non è troppo difficile, ma si deve stare attenti e costanti con la pulizia del bagno in modo da non formare dei veri e propri insediamenti. Proprio per questo motivo è necessario averne cura al fine di farli sempre splendere e dare al bagno un tocco di lucentezza come fossero sempre nuovi!

Un trucchetto per mandarlo via facilmente è lo spray anticalcare fai da te che si prepara in pochissimo tempo e il bagno torna a brillare! Oggi infatti vedremo insieme come fare l’anticalcare per il bagno che fa tornare rubinetti e doccia come nuovi!

Ingredienti

Scopriamo anzitutto quali sono gli ingredienti necessari per realizzare questo detergente naturale ed efficace! Nel dettagli saranno necessari:

150 grammi di acido citrico

1 litro d’acqua

1 bicchiere di aceto bianco d’alcol

Succo di 2 limoni

Saprete bene che l’acido citrico è noto per avere una proprietà anticalcare molto forte e performante che è applicabile a tutte le superfici molto colpite dal calcare. Stessa cosa vale anche per l’aceto bianco d’alcol (se non avete quello, potete usare qualsiasi altro aceto) e per il succo di limone che saranno ottimi per dare un tocco di lucentezza, non a caso vengono usati anche per l’acciaio della cucina.

Attenzione! Gli ingredienti descritti sono tutti a base acida, per cui se avete le piastrelle del bagno in marmo o pietra naturale, state attenti a non far andare sopra il detergente, altrimenti si macchieranno.

Procedimento

Per prima cosa dovrete sciogliere l’acido citrico nell’acqua finché non diventeranno un’unica soluzione. Successivamente filtrate il succo dei due limoni, unitelo all’aceto bianco e poi mettete il composto insieme all’acido citrico. A questo punto avrete ottenuto il vostro potente anticalcare! Vi consiglio di trasferirlo all’interno di un flacone spray, in modo tale da rendere il tutto più pratico.

Come usarlo?

Potete spruzzare l’anticalcare direttamente sulla spugna e passare alla pulizia di rubinetti e doccia, oppure velocizzare il tutto con un trucchetto efficace! Per attuare questo trucchetto, però, è necessario che non ci siano elementi in marmo o pietra naturale della doccia.

Dunque, vi basterà vaporizzare abbondantemente il prodotto in tutta la doccia e su tutti i rubinetti del bagno. Lasciate agire per circa 20 minuti in modo tale che tutto il calcare si possa sciogliere per bene, successivamente andate a strofinare il tutto con una spugna e risciacquate con acqua calda. Asciugate poi per bene in modo da non lasciare delle gocce in eccesso ed ecco fatto, il bagno sarà come nuovo!

Per i rubinetti

Iniziamo proprio dai rubinetti che sono sicuramente l’elemento su cui le macchie d’acqua hanno più visibilità. Per tale ragione ogni giorno si cerca di mantenerli sempre puliti e brillanti e con il nostro anticalcare naturale questo procedimento sarà davvero semplicissimo! Spruzzate il prodotto sui rubinetti e passate una spugnetta non abrasiva (altrimenti si formeranno dei graffi), dopodiché dovrete aspettare circa 5 minuti per farlo agire nel modo giusto. Risciacquate con un panno in microfibra, asciugate benissimo e non ci vorrà molto prima di vedere i rubinetti di nuovo brillanti!

Nella Doccia

Il calcare trova il suo posto migliore proprio all’interno della doccia a causa del continuo passaggio d’acqua e dell’umidità. Bisogna fare molta attenzione a togliere costantemente gli insediamenti di calcare, altrimenti si faciliterà anche la venuta della muffa. Dunque spruzzate una quantità abbondante di prodotto sul miscelatore, sulle piastrelle, sul soffione, vetri e così via fino a ricoprire tutto con l’anticalcare. Ora aspettate una decina di minuti per dare la possibilità allo sporco di sciogliersi per bene, poi strofinate e risciacquate accuratamente.

Sulle Piastrelle

Dovrete inumidire e strizzare un panno in microfibra e vaporizzare il prodotto su tutta la superficie, poi legate il panno ad una scopa o ad un tira-acqua fissandolo con un elastico. A questo punto non dovrete far altro che capovolgere la scopa e strofinare su tutte le piastrelle, poi risciacquate e asciugate assicurandovi che non vi siano aloni.

Sulle Ceramiche

Concludiamo le modalità d’uso dell’anticalcare naturale con i pezzi più importanti del bagno: le ceramiche! Ci sono dei periodi potete notare che si sono ingiallite o annerite, quelle macchie non sono altro che accumuli di calcare che vanno via in poco tempo.

Spruzzate il prodotto prima uniformemente su tutte le ceramiche e poi in quantità più abbondante sulle macchie, dopodiché dovrete attendere un paio d’ore. Passate la spugnetta o lo scopino nel caso del WC e sciacquate. Facendo tale procedimento ogni giorno noterete che le ceramiche saranno di nuovo super bianche.