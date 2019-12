come-fare-burrocacao-fai-da-te

Anche se le vacanze invernali si avvicinano, con sé portano anche tanto freddo e vento! Due termini off limits e i più grandi nemici delle labbra.

Infatti, inizia a comparire il primo rossore, poi si screpolano, poi bruciano e non sappiamo come fare.

I burrocacao tradizionali sono di solito la soluzione più semplice e comune, ma anche nei nostri alleati da borsa si nascondono delle insidie! In alcuni tipologie di burrocacao sono presenti sostanze nocive, come la paraffina.

Perciò, se vuoi proteggere e idratare le tue labbra in modo naturale, ti proponiamo qualche ricetta facile per prepararlo a casa tua, in modo semplice ed economico.

Burrocacao alla menta

Ingredienti:

20 grammi di oleoito di alloro

20 grammi di burro di cacao

5 gocce di olio essenziale di menta

vasetto piccolo sterilizzato

Procedimento:

Si tratta di una ricetta molto semplice e veloce. Ci occorre un piccolo vasetto (per esempio della grandezza per le creme per i contorno occhi). Una volta sterilizzato, possiamo inserire l’oleolito di alloro e il burro di cacao.

Facendolo sciogliere a fuoco lento a bagnomaria, una volta che il composto sarà completamente sciolto, allontanarlo dal fuoco e, mescolando delicatamente, aggiungere l’olio essenziale di menta. Può essere conservato in frigorifero per qualche mese.

La fragranza fresca e le proprietà antisettiche della menta contribuiranno a mantenere le labbra morbide.

Ricetta per burrocacao classico

Occorrente:

1 cucchiaio di burro di cacao bianco (reperibile anche in pasticceria)

1 cucchiaio di burro di Karité

una goccia di olio di mandorle (o in alternativa di olio di oliva)

vasetto sterilizzato

Come realizzarlo:

Il procedimento è molto simile per la ricetta precedente. Bisogna far sciogliere i due burri a bagnomaria su fuoco molto lento. Quando si sono sciolti, toglierli dal fuoco e lasciarli raffreddare un pochino, mescolando. Aggiungere le gocce di olio di mandorle.

Prima dell’utilizzo, è opportuno farlo riposare prima in frigo per 24 ore.

Burrocacao al miele

Cosa ci serve:

1 cucchiaio di burro di Karité

Burro di cacao, 1 cucchiaio

Miele, 1 cucchiaio

Olio di jojoba, un cucchiaio

vasetto in vetro

Procedimento:

Dopo che abbiamo fatto sciogliere a bagnomaria il burro di cacao e quello di Karité (nel vasetto), facciamoli raffreddare e aggiungiamo il miele e l’olio di jojoba. Mescoliamo finché non sarà tutto omogeneo.

Anche in questo caso bisogna lasciarlo riposare in frigo per una giornata intera. Se vogliamo, possiamo aggiungere giusto 1 goccia dell’olio essenziale che preferiamo.

Questo burrocacao non solo idrata, ma protegge. In una giornata fatta di freddo e vento, il miele ha proprietà antinfiammatori e lenitivi, che attenuano i rossori e preserva la salute delle labbra.

L’olio di jojoba è un vero alleato di bellezza. Svolge un’azione antiossidante ed emolliente che rende le labbra morbide e brillanti.

Cotroindicazioni

Si consiglia di evitare l’utilizzo di tali prodotti in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti.

Si consiglia di fare attenzione durante il procedimento: il vasetto può scottare dopo averlo messo in acqua. Quindi attenzione se ci sono bambini.

Se ci sono delle infezioni o patologie alle labbra, o se in stato di gravidanza o allattamento, consultare sempre prima il proprio medico.