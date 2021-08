Come fare in casa la crema doposole fai da te?

In estate, tutte noi amiamo stare ore al sole per ottenere quella tintarella tanto desiderata che ci fa sembrare più belle e solari.

Non tutte, però, si prendono cura della propria pelle dopo una giornata di mare e non tutte provvedono, quindi, a idratarla e a nutrirla dopo lo “stress” dovuto all’esposizione solare.

Ciò che è davvero importante, infatti, è usare un buon doposole, ma spesso quelli in commercio sono molto cari. Perciò, oggi vedremo insieme come realizzare a casa un doposole fai da te con ingredienti naturali e molto efficaci!

Preparazione

Per preparare questo doposole fai da te, avrete bisogno di pochi ingredienti e il procedimento è davvero molto semplice.

Insomma…più a dirlo che a farlo!

Prendete, quindi:

50 grammi di aloe vera

15 grammi di olio di cocco

30 grammi di glicerina

50 gr di alcool da liquore

30 gocce di olio essenziale di lavanda

Iniziate, quindi, con il mescolare in una ciotola l’aloe con la glicerina fino ad ottenere una consistenza cremosa, dopodiché aggiungete l’olio di cocco e frullate il tutto.

In alternativa all’olio di cocco, sarebbe ideale utilizzare il Monoi di Tahiti, ovvero l’olio di cocco in sui sono macerate le gardenie di Tahiti; quest’olio, infatti, possiede proprietà nutrienti e ristrutturanti per la pelle.

A questo punto, non vi resta che versare anche l’alcool e gli oli essenziali e mescolare fino a quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

In alternativa alle 30 gocce di olio essenziale alla lavanda, è possibile anche combinare 15 gocce di olio essenziale alla lavanda con altre 15 gocce di olio essenziale elicriso: entrambi gli oli, infatti, sono perfetti per la pelle rovinata dal sole.

Travasate, quindi, il composto così ottenuto in un recipiente dotato di chiusura ermetica o in un qualsiasi altro vasetto di crema da riciclare e il gioco è fatto!

Modalità di utilizzo

Questa crema doposole è efficace sia per lenire l’arrossamento e il pizzicore dovuto alla scottatura, sia per prolungare l’effetto dell’abbronzatura.

Dopo l’esposizione al sole, quindi, applicate sulla pelle questa crema ed effettuate movimenti circolari per favorire l’assorbimento.

L’ideale è lasciarla asciugare per un po’ prima di coprirla con gli indumenti; in questo modo, infatti, lasciate al gel il tempo di agire senza essere rimosso.

Applicatela pure più volte al giorno nei giorni immediatamente successivi all’esposizione solare e all’eventuale scottatura.

Sentirete la vostra pelle subito più idratata e rinfrescata!

Benefici e proprietà

L’efficacia di questo doposole fai da te è data dagli ingredienti naturali che lo compongono.

Il potere lenitivo e l’azione rigenerante e idratante dell’aloe vera vengono, infatti, combinati con l’intensa idratazione fornita dalla glicerina.

Inoltre, l’olio di cocco contiene molta vitamina E, e si pone, quindi, come un ingrediente antiossidante e idratante, utile per contrastare l’invecchiamento cutaneo dovuto all’esposizione solare.

Oltre ai benefici cicatrizzanti e lenitivi dell’aloe, si sommano poi le proprietà cicatrizzanti, antinfiammatorie e decongestionanti dell’olio essenziale lavanda, che oltre a conferire un buon profumo alla crema, porta una serie di benefici alla pelle.

Insomma, l’insieme degli ingredienti suggeriti renderanno questo doposole un vero toccasana per i danni da scottatura e vi regalerà, quindi, un sollievo immediato!

Conservazione

Vi consigliamo di conservare la crema in un luogo asciutto, a temperatura ambiente, lontano dai raggi solari per un massimo di due mesi. Se lo preferite, potete anche conservarla nel frigorifero così da renderla ancora più rinfrescante.

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo della crema doposole fai da te in caso di allergia o ipersensibilità. Provarla sempre su una parte piccola del vostro corpo per accertarvi che non vi siano reazioni allergiche.

Consultare il medico in caso di gravidanza o allattamento.

Altri consigli di bellezza!

Se volete altri consigli per una pelle sempre al top, vi consigliamo altri post interessanti: