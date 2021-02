3 ricette di primer per un trucco senza imperfezioni!

Se volete mantenere il vostro trucco perfetto, è molto importante che utilizziate il primer.

Il primer, infatti, è un prodotto che si applica prima del make up e che ha, quindi, il ruolo di preparare la pelle.

Si applica prima del fondotinta e dopo la crema idratante e può avere la funzione di riempire le rughe d’espressione o i pori dilatati così da far apparire la pelle più liscia ed omogenea.

Inoltre, può anche illuminare il viso e renderlo meno opaco. In commercio, questo prodotto è assai diffuso e, talvolta, molto costoso.

Ma per fortuna è possibile preparare un primer trucco per viso fai da te a casa con ingredienti semplici.

Per questo, oggi scopriremo insieme 3 ricette fai da te per la preparazione di primer per trucco che potete realizzare da sole a casa!

Vediamole insieme!

Con crema viso

Per realizzare questo primer per il trucco fai da te avete bisogno di pochi ingredienti che sicuramente già avete in casa o, in ogni caso, facili da reperire.

Infatti, tutto ciò che vi occorre è:

30 grammi di crema viso

1 cucchiaino di cipria in polvere

amido di riso

1 goccia di olio essenziale di Tea tree

Innanzitutto, vi ricordiamo sempre di utilizzare una cipria biologica, che utilizzi ingredienti naturali che non inquinino l’ambiente.

Prendete, quindi, l’amido di riso e la cipria in polvere e versateli in una ciotola. Aggiungete, poi, la vostra crema per il viso e mescolate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Infine, se lo preferite, potete aggiungere la goccia di olio essenziale per dare un odore gradevole al vostro primer.

Poiché, però, gli oli essenziali sono oli, possono tendere a separarsi nel composto, perciò mescolateli sempre prima di ogni applicazione.

A questo punto, applicate il composto sul vostro viso. Fatelo asciugare qualche minuto e applicate, poi, il fondotinta.

Siete pronte per il vostro trucco perfetto!

Questo primer renderà la pelle del vostro viso più vellutata e luminosa e permetterà al vostro fondotinta di aderire meglio.

Inoltre, il Tea Tree oil ha un forte potere antibatterico, per cui aiuterà a prevenire l’insorgenza di imperfezioni sul viso.

Con gel di aloe vera

Oltre alla ricetta che abbiamo già visto, è possibile preparare anche il primer omettendo la crema viso e sostituendola con il gel di aloe vera.

Perciò, avrete bisogno di:

1 cucchiaio di gel di aloe vera

1 cucchiaio di amido di riso

1 cucchiaino di cipria in polvere

Iniziate, versando il gel di aloe vera e l’amido di riso in una ciotola e aggiungete, poi, la cipria in polvere.

Mescolate bene tutti gli ingredienti fino a quando non si saranno amalgamati bene. Potete anche aggiungere una goccia di olio essenziale per ottenere una piacevole profumazione.

A questo punto siete pronte per l’applicazione!

Applicate il composto sulla pelle asciutta e pulita e aspettate che si asciughi prima di procedere con l’applicazione del fondotinta.

Questa miscela aiuterà il vostro viso ad essere meno grasso grazie alla presenza dell’aloe. Inoltre, aiuterà il trucco a durare più a lungo.

Con semi di lino

Infine, ecco, l’ultima ricetta di primer per il trucco fai da te. Potete scegliere quella che maggiormente preferite anche in base agli ingredienti che vi ritrovate in casa.

Questa ricetta non utilizza l’aloe vera, ma degli ingredienti sostituitivi.

Per questa ricetta, avrete quindi bisogno di:

2 cucchiai di semi di lino

mezza tazza di acqua calda

1-2 cucchiaini di amido

Innanzitutto, prendete una piccola ciotola e versata l’acqua calda. Aggiungete, poi i semi di lino e mescolate bene gli ingredienti.

Quindi, lasciate riposare la miscela fino a quando non si raffredda. Poi, filtrate i residui dei semi di lino che a questo punto saranno diventati un gel.

Infine, aggiungete un cucchiaino di amido di riso per ogni cucchiaio di gel e mescolate bene il tutto. Potete aggiungere oli essenziali al vostro primer, se lo desiderate.

In alternativa, potete utilizzare l’acqua infusa per preparare il gel. Potreste, quindi, utilizzare un tè a base di fiori di lavanda o petali di calendula invece dell’acqua.

In questo modo, rendete il vostro primer più profumato ma anche più efficace, in quanto la lavanda e la calendula hanno una forte azione lenitiva e calmante sulla pelle del viso.

N.B I primer autoprodotti possono essere conservati per un mese o massimo due in frigorifero, così da ritardare la formazione di muffe e batteri. È consigliabile, però, buttarli via prima in caso di cattivi odori.

Controindicazioni

I primer fai da te che consigliamo non dovrebbero avere particolari controindicazioni, ma si ricorda di evitare l’utilizzo degli ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità.

Consultare sempre un medico in caso di gravidanza e allattamento.

