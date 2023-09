Come fare la pulizia mensile delle Fughe con rimedi naturali

Le fughe tendono ad accumulare sporco, muffa e macchie nel corso del tempo, rendendo l’aspetto delle nostre superfici meno piacevole.

Essendo spazi molto stretti, risultano anche particolarmente difficili da pulire, ma è importante effettuare dei lavaggi così da non ritrovarsi un pavimento rovinato.

Oggi scopriremo insieme come effettuare una pulizia profonda delle fughe in modo facile e veloce. Non importa se siete alle prese con la cucina, il bagno o qualsiasi altra area, vedremo tutti i trucchetti per rendere le vostre fughe splendenti e riportare una sensazione di freschezza sulle superfici.

Ingredienti

Iniziamo subito a vedere come far tornare le fughe bianche e come nuove procurandoci tutti gli ingredienti necessari!

Non preoccupatevi, serviranno elementi che avete sicuramente in casa e di cui non sapete ancora la preziosa utilità per le faccende domestiche.

Nel dettaglio avrete bisogno di:

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

1/2 cucchiaino di dentifricio di pasta bianca (non quello in gel)

acqua ossigenata q.b.

Saranno questi i prodotti naturali che vi faciliteranno tantissimo la pulizia delle fughe, che si presenta sempre particolarmente faticosa.

L’acqua ossigenata, il bicarbonato ed il dentifricio insieme daranno vita ad un composto altamente sgrassante e disincrostante con cui potrete togliere anche le macchie più ostinate in un batter d’occhio!

Procedimento

Passiamo al procedimento senza esitare nemmeno un attimo!

Per cominciare, mettete il bicarbonato di sodio all’interno di una ciotola e, se si presenta in pezzi solidi, separatelo con il cucchiaino per avere una sola polvere.

Successivamente dovrete aggiungere il dentifricio e mescolare energicamente; vedrete che il composto si presenterà un po’ difficile da lavorare, a quel punto aggiungete qualche goccia d’acqua ossigenata fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Ora non dovrete far altro che prendere uno spazzolino, coprire le setole con il composto ottenuto e iniziare a metterlo all’interno delle fughe.

Quando avete distribuito bene tutto nelle fughe interessate, attendete circa 30 minuti, così non dovrete fare troppo sforzo. Dopodiché vi basta strofinare delicatamente e in modo veloce.

Lo sporco verrà via in 1 minuto e le fughe saranno perfette!

Non usate il rimedio descritto se avete le piastrelle in marmo o pietra naturale.

Alternative per pulirle

Non solo acqua ossigenata, bicarbonato e dentifricio; esistono delle alternative per pulire le fughe che potrete trovare interessanti perché naturali e con ingredienti presenti in casa.

Scopriamo quali sono quelle più usate:

aceto bianco : per usarlo dovrete semplicemente riempire una tazzina con dell’aceto, immergere uno spazzolino o una spugna morbida all’interno e strofinarla tra le fughe, lasciando prima agire per almeno un quarto d’ora.

: per usarlo dovrete semplicemente riempire una tazzina con dell’aceto, immergere uno spazzolino o una spugna morbida all’interno e strofinarla tra le fughe, lasciando prima agire per almeno un quarto d’ora. sapone di Marsiglia : ideale per le piastrelle più delicate. Grattugiate 2 cucchiai di sapone di Marsiglia ed unitelo ad 1 cucchiaio di bicarbonato. Per ottenere un composto omogeneo, aggiungete qualche goccia d’acqua. Spalmate il composto su una spugna o su una spazzola e poi procedete con il lavaggio delle fughe.

: ideale per le piastrelle più delicate. Grattugiate 2 cucchiai di sapone di Marsiglia ed unitelo ad 1 cucchiaio di bicarbonato. Per ottenere un composto omogeneo, aggiungete qualche goccia d’acqua. Spalmate il composto su una spugna o su una spazzola e poi procedete con il lavaggio delle fughe. succo di limone : un altro ingrediente perfetto. Premete il succo di limone direttamente su una spugna non abrasiva e usatelo direttamente sulle fughe per lavarle.

: un altro ingrediente perfetto. Premete il succo di limone direttamente su una spugna non abrasiva e usatelo direttamente sulle fughe per lavarle. sapone giallo: per le fughe particolarmente sporche, spalmate una pallina di prodotto su una spazzolina e strofinate energicamente all’interno delle fughe. Risciacquate bene per togliere tutti i residui del sapone.

Attenzione! Limone ed aceto non possono essere usati su marmo o pietra naturale.

Video Trucchetti

Dato che la pulizia delle fughe è faticosa anche per me, ho raccolto in questo video tutti i trucchetti che mi hanno aiutata a togliere lo sporco velocemente; spero possano esserti d’aiuto!

Avvertenze

Vi ricordo che il rimedio visto non può andare su piastrelle in marmo o pietra naturale.