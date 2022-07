Si sa, in estate bisogna combattere costantemente contro il calore forte e di conseguenza contro il sudore!

Durante la notte, poi, restare freschi diventa una vera e propria sfida, soprattutto se non si possiedono degli apparecchi per rinfrescarsi come il condizionatore!

Il risultato è che sui cuscini restano quelle fastidiose macchie gialle di sudore, ma non preoccupatevi!

Oggi vi dirò io come preparare uno spray fai da te che le toglierà in 3 minuti e avrete il cuscino come nuovo!

Ingredienti

Vediamo subito quali sono gli ingredienti necessari per fare questo trucchetto molto efficace e veloce!

Nel dettaglio vi serviranno:

500 ml d’acqua

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di acqua ossigenata

1 cucchiaino di sapone di Marsiglia

1 flacone spray

Ecco fatto! Questo è tutto ciò di cui avrete bisogno, ovvero elementi che sicuramente avete in casa o che si trovano facilmente!

Il bicarbonato di sodio è ottimo per pulire, sbiancare e togliere i cattivi odori dai tessuti bianchi, dunque è molto indicato per i cuscini e anche per il materasso.

L’acqua ossigenata possiede un fortissimo potere sgrassante e sui panni bianchi è ottima, per questo viene usata in lavatrice.

Il sapone di Marsiglia, infine, aiuterà a profumare e a dire definitivamente addio agli aloni di sudore sui cuscini!

Procedimento

Ora passiamo al procedimento!

La prima cosa da fare, se avete il sapone di Marsiglia solido, è tagliare la quantità richiesta in scaglie e scioglierle a bagnomaria.

Una volta sciolte, mescolatele nell’acqua e poi unite il bicarbonato di sodio e l’acqua ossigenata.

Continuate a mescolare tutto insieme finché non ottenete un’unica soluzione, dopodiché travasate tutto all’interno del flacone spray aiutandovi con un imbuto.

Ecco fatto, il voro spray fai da te è pronto!

Come si usa lo Spray fai da te

A questo punto non ci resta che vedere la modalità d’uso, molto semplice e pratica!

Dovrete scuotere energicamente il flacone prima di usarlo, poi vaporizzatelo abbondantemente sulla zona interessata del cuscino.

Potete spruzzarlo sulle federe e sulla spugna, poi passate un panno in microfibra umido e strizzato per bene, successivamente lasciate asciugare all’aria aperta.

Se mettete i cuscini fuori al balcone, ricordate di tenerli lontani dalla luce diretta dei raggi solari.

Una volta asciutto, il vostro cuscino sarà tornato come nuovo e super profumato!

N.B. Potete conservare lo spray fai da te anche per le volte successive, ma ricordate di scuoterlo prima di usarlo perché gli ingredienti tendono a depositarsi sul fondo.

Altri Rimedi Naturali anti-macchie

Infine vediamo quali sono le alternative da poter usare allo spray fai da te!

Le più indicate sono:

Aceto bianco : dovrete metterne un po’ su un panno in microfibra inumidito con acqua e passarlo sull’alone, poi lasciate asciugare e ripetete il passaggio più volte se necessario.

: dovrete metterne un po’ su un panno in microfibra inumidito con acqua e passarlo sull’alone, poi lasciate asciugare e ripetete il passaggio più volte se necessario. Succo di limone : metodo molto efficace che profumerà anche il cuscino. Dovrete mettere un po’ di succo di limone su una spugnetta morbida o un panno e lasciare che si asciughi.

: metodo molto efficace che profumerà anche il cuscino. Dovrete mettere un po’ di succo di limone su una spugnetta morbida o un panno e lasciare che si asciughi. Acqua ossigenata: in casi di aloni di sudore ostinati, mettetela direttamente sul panno e strofinate delicatamente sulla macchia, poi lasciate che si asciughi ed ecco fatto!

Avvertenze

Prima di andare avanti con i rimedi descritti, leggete le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette.