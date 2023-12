Spesso capita di entrare in bagno ed essere investite all’istante da una puzza insopportabile.

Purtroppo, infatti, questa stanza della casa è quella più soggetta ai cattivi odori che possono essere dovuti agli scarichi, all’umidità, alla muffa e così via.

Ma oggi vedremo insieme come togliere la puzza dal bagno e profumarlo con le sfere profumate fai da te!

Ingredienti

Per preparare queste sfere profumate per il bagno vi serviranno alcuni ingredienti che sicuramente avrete già in casa o, in ogni caso, molto facili da reperire. Dovrete munirvi, infatti, di:

160 grammi di bicarbonato di sodio

60 ml di succo di limone filtrato

Mezzo bicchiere di aceto

1 cucchiaio di acqua ossigenata

20 gocce di olio essenziale

1 foglio di carta da forno

Il bicarbonato e l’aceto, infatti, sono in grado di neutralizzare i cattivi odori in modo naturale, mentre il limone è noto proprio per il suo profumo inebriante in grado di portare un buon odore in tutta la casa!

Circa gli oli essenziali, invece, potete prediligere quelli dalla fragranza che maggiormente amate.

Tuttavia vi suggeriamo l’olio essenziale alla menta, al limone, all’arancia e al mandarino, insomma fragranze più fresche e agrumate, in modo da portare una ventata di freschezza nel bagno e coprire gli odori più ostinati!

Procedimento

Una volta visti gli ingredienti di cui avrete bisogno, passiamo a vedere il procedimento per realizzare queste sfere profumate. Innanzitutto, quindi, versate il bicarbonato di sodio in una ciotola e aggiungete, poi, il succo di limone.

A questo punto, mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e aggiungete anche l’acqua ossigenata, l’aceto e l’olio essenziale. Rimescolate tutto per amalgamare bene gli ingredienti tra loro e fermatevi solo quando avrete ottenuto un’unica pasta densa e profumata.

Quindi, lavorate questo composto per ricreare delle piccole sfere con le mani e una volta realizzate, mettetele sulla carta da forno e lasciatele asciugare.

Ovviamente, invece delle sfere potete anche stendere il composto e usare degli stampini per creare delle forme a vostro piacimento. Infine, lasciatele riposare per 24 ore in modo da farle asciugare bene.

Modalità di utilizzo

Una volta ottenute queste palline profumate, non vi resta che utilizzarle per profumare il vostro bagno!

Vi suggeriamo, però, di metterle prima in un vasetto in ceramica o in un barattolo aperto una accanto all’altra e di collocarlo, poi, su qualche superficie o nei cassetti e nei mobili del bagno, dove spesso si accumula puzza.

Se volete abbellire questo profumatore e renderlo anche un elemento di arredo, potete utilizzare dei barattolini carini o decorarli a vostro piacimento con fiocchi o pezzi di stoffa, in modo da abbellire anche il bagno!

Oltre ai barattoli, però, queste palline possono essere riposte anche in alcuni sacchetti traspiranti o a maglie in modo che possiate appenderli vicino alla doccia o vicino alle maniglie del bagno.

Come se non bastasse, queste palline possono essere utilizzate anche nel wc per profumarlo e per rimuovere le macchie gialle di calcare molto incrostate!

Inoltre, questo profumatore fai da te può essere collocato anche in altre stanze o negli armadi che puzzano di muffa o di umidità.

Come profumare il bagno (VIDEO)

E se volete conoscere altri trucchetti naturali e casalinghi per profumare il bagno, allora abbiamo noi il video che fa per voi!

Avvertenze

Vi ricordo di rispettare le dosi indicate e di non usare prodotti in caso di allergia o ipersensibilità.