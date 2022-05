La polvere è quella cosa con cui combattiamo quotidianamente in casa cercando di ridurla al minimo possibile dando una ripulita con costanza.

Tuttavia il suo accumulo in casa spesso sfugge al nostro controllo e non ci sono momenti in cui non sappiamo proprio quale sia la strategia giusta per contrastarne la comparsa.

A tal proposito i rimedi naturali possono venire, come sempre, in nostro soccorso assicurandoci un risultato soddisfacente!

Scopriamo come fare lo spray cattura polvere in casa con questo rimedio fai da te!

Ingredienti

Vediamo anzitutto quali sono gli ingredienti necessari per preparare questo fantastico trucchetto in pochissimo tempo!

Nel dettaglio vi occorreranno:

2 cucchiai di sapone di Marsiglia

250 ml di acqua demineralizzata

1 cucchiaino di olio extra vergine d’oliva

5 gocce di olio essenziale agli agrumi

1 flacone spray

Ecco fatto! Una volta preparati questi elementi, avrete tutto il potenziale necessario per sbarazzarvi di quella fastidiosa polvere sulle superfici!

Il sapone di Marsiglia non solo è un ottimo pulente naturale, ma ha anche un fantastico profumo che spargerete per tutto l’ambiente.

L’olio d’oliva è ormai riconosciuto per il suo valore sgrassante in casa che aiuta anche per far brillare l’acciaio o per i piattelli del piano cottura.

Infine le gocce di olio essenziale sono indicate agli agrumi perché hanno un odore più forte e fresco, ma potete scegliere qualsiasi fragranza a vostro piacimento.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Procedimento

Passiamo adesso al procedimento che sarà semplice e veloce!

Per prima cosa se avete il panetto di sapone dovrete scioglierne la quantità indicata a bagnomaria perché dovrà essere fluido e facile da utilizzare.

A questo punto mettete il sapone sciolto in una ciotola e mescolatelo con l’olio d’oliva per ammorbidirlo ulteriormente, aggiungete l’acqua demineralizzata e infine le gocce di olio essenziale.

Ora non dovrete far altro che versare tutto nel flacone spray con l’aiuto di un imbuto ed ecco fatto!

Modalità d’uso

La modalità d’uso di questo spray anti polvere è molto pratica, vediamo le zone dove è più indicato:

Sui mobili in legno : i mobili in legno possono beneficiare tantissimo del vostro prodotto naturale in quanto sia il sapone di Marsiglia che l’olio d’oliva sono ottimi rispettivamente per sgrassare e rendere lucido il materiale.

: i mobili in legno possono beneficiare tantissimo del vostro prodotto naturale in quanto sia il sapone di Marsiglia che l’olio d’oliva sono ottimi rispettivamente per sgrassare e rendere lucido il materiale. Per le sedie : tante volte le sedie, soprattutto se in legno, hanno bisogno di essere rinvigorite con un rimedio che possa farle tornare come nuove. Vaporizzate semplicemente il composto su un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida.

: tante volte le sedie, soprattutto se in legno, hanno bisogno di essere rinvigorite con un rimedio che possa farle tornare come nuove. semplicemente inumidito con acqua tiepida. Per rinfrescare gli scaffali : gli scaffali di casa spesso vengono trascurati, ma in realtà lì si accumula un’ingente quantità di polvere. Il detergente è perfetto per profumare, lucidare e rinfrescare!

: gli scaffali di casa spesso vengono trascurati, ma in realtà lì si accumula un’ingente quantità di polvere. Il detergente è perfetto per profumare, lucidare e rinfrescare! Per i vetri e gli specchi : ebbene sì, anche i vetri e gli specchi tornano splendenti con il nostro trucchetto fai da te! Usate un panno in microfibra per effettuare una prima passata e dopo asciugate con un panno in cotone pulito.

: ebbene sì, anche i vetri e gli specchi tornano splendenti con il nostro trucchetto fai da te! per effettuare una prima passata e dopo asciugate con un panno in cotone pulito. Per le porte: infine potete scegliere di far tornare le porte in legno come se fossero nuove spruzzando il prodotto su una spugnetta non abrasiva e risciacquando con un panno in microfibra!

Avvertenze

Vi ricordo di provare il rimedio prima in angoli non visibili per assicurarvi che non macchi o danneggi le superfici.