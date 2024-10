Come lavare il balcone con il metodo della Pioggia

Sebbene sia tante volte un disagio, la pioggia può essere sfruttata anche a nostro vantaggio. In che modo? Per pulire il balcone ad esempio! Esattamente come l’interno della nostra casa anche il balcone tende a sporcarsi continuamente.

Anzi, la sporcizia che si accumula sul balcone è di gran lunga superiore perché è esposto ai fattori esterni e, quindi, è a contatto diretto con polvere, detriti e pioggia.

Ma sapevate che è possibile lavare il vostro balcone sfruttando l’acqua della pioggia? A volte mantenere queste aree pulite senza arrecare disturbo ai vicini o utilizzare quantità eccessive di acqua può sembrare difficile.

Tuttavia, ho scoperto un metodo semplice, efficace e totalmente naturale che oggi voglio condividere con voi: il Metodo della Pioggia. Ho scoperto che così riesco a risparmiare tempo e fatica, e vi spiegherò subito come mi organizzo.

Materiale necessario per il Metodo della Pioggia

Se non avete mai provato a seguire il Metodo della Pioggia, avrete bisogno di poco occorrente, che molto probabilmente avete già in casa. Questa tecnica richiede infatti:

Una ciotola con del bicarbonato di sodio , ingrediente-base per la pulizia del balcone.

, ingrediente-base per la pulizia del balcone. Un secchio di acqua calda nel quale avrete sciolto un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie .

nel quale avrete sciolto . Un bicchiere di aceto di vino bianco o di alcol, perfetto per rimuovere calcare e residui.

Assicuratevi che il pavimento del balcone sia già stato bagnato dalla pioggia prima di iniziare, per massimizzare l’efficacia del metodo. Ora vediamo come seguirlo passo passo

Preparazione del Pavimento con Bicarbonato

Il metodo consiste nell’utilizzare il bicarbonato di sodio. Questo ingrediente naturale, infatti, è molto noto per le sue proprietà sgrassanti e per il suo potere leggermente abrasivo. In vista della pioggia, quindi, bagnate il vostro balcone o terrazza e cospargete una quantità abbondante bicarbonato di sodio su tutto il pavimento. Per un effetto più sgrassante ed efficace, potete aggiungere anche il sale fino da cucina. A questo punto, strofinate con uno spazzolone così da

rimuovere ogni traccia di sporcizia.

Infine, attendete la pioggia per completare la vostra opera. La pioggia, infatti, risciacquerà il tutto naturalmente garantendo, così, non solo una pulizia ottimale ma anche un notevole risparmio di acqua.

Aceto

Questo metodo è ottimo anche con l’aceto, soprattutto se il pavimento del balcone è in gres o in cotto. Tali materiali, sotto l’effetto pulente dell’aceto, risulteranno lucidi e puliti in un batter d’occhio, scopriamo come fare! Riempite un bicchiere d’aceto e distribuitelo lungo tutto il pavimento, successivamente passate sempre prima la scopa e poi la pezza per asciugare l’acqua.

Detersivo per piatti

Se avete appena guardato le previsioni meteo e hanno annunciato l’arrivo di una pioggia abbondante, è il momento di preparare tutto l’occorrente per lavare il vostro balcone! Bagnate il pavimento e versate un po’ di detersivo per piatti fatto in casa in varie parti del balcone. Prendete, poi, una scopa e strofinate energicamente, così da insaponare e sgrassare bene.

Se non volete lasciare molta schiuma sul vostro pavimento, passate un panno asciutto o un mocio e togliete la schiuma in eccesso. A questo punto, aspettate l’arrivo della pioggia e lasciate che l’acqua piovana pulisca a fondo il balcone e risciacqui tutto il detersivo.

Sgrassa e togli gli aloni lasciati dai vasi

Dopo aver preparato il pavimento con il bicarbonato, immergete la scopa nella soluzione di acqua, sapone di Marsiglia e aceto preparata nel secchio.

Immergete bene la scopa e usatela bagnata per strofinare energicamente il pavimento, ponendo particolare attenzione alle aree più sporche o con evidenti macchie e aloni, soprattutto quelli lasciati a terra dai vasi.

Questo passaggio sfrutta l’azione combinata del sapone e dell’aceto, che insieme lavorano per pulire profondamente e lucidare le mattonelle del balcone.

Vi ricordo, però, che se la superficie del pavimento è in marmo, pietra naturale o in materiale poroso, l’aceto non è adatto, perché le corroderà. Meglio usare in questo caso il solo sapone di Marsiglia.

Usa il Risciacquo “naturale”

Una volta terminata la pulizia, ecco il bello del metodo: non c’è bisogno di risciacquare!

Lasciate semplicemente che la pioggia faccia il suo corso, pulendo e portando via con sé i residui di bicarbonato, sapone e sporco. È un risciacquo completamente naturale ed efficace, che non richiede alcuno sforzo da parte vostra.