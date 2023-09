Stirare la gran mole dei capi appena lavati può essere un’attività molto faticosa in quanto ci costringe a stare in piedi per ore.

Se, però, procediamo con le giuste modalità di lavaggio, potremmo ritrovarci capi senza pieghe che non necessitano di essere stirati.

Vi sembra un sogno? Ebbene, non lo è. A tal proposito, oggi vedremo insieme come lavare e piegare il bucato per non usare più il ferro da stiro!

Come lavarli

Innanzitutto, è importante vedere come lavare i capi nella maniera più corretta in modo da non far formare grinze già durante questa fase.

Vi suggeriamo, quindi, di inserire nel cestello della lavatrice solo una tipologia di capi e separarli da tutti gli altri in modo da non utilizzare dei programmi di lavaggio che potrebbero essere aggressivi per i capi di tessuto differente e che potrebbero, quindi, portare alla formazione di antiestetiche grinze sui vostri capi.

Inoltre, ricordatevi di optare sempre per lavaggi brevi e di non utilizzare la centrifuga, oppure cercate di diminuire i giri, accertandovi di non superare i 600. Altrettanto importante è impostare la giusta temperature di lavaggio, dopo aver letto l’etichetta. In linea generale, sarebbe bene evitare temperature molto alte perché tendono a formare le grinze sui vostri capi e a rendere necessario l’atto della stiratura.

In caso di lavaggio a mano, vale sempre la stessa regola: lavate pochi capi alla volta, usate acqua non troppo calda e non strizzate troppo i vestiti.

Dopo il lavaggio

Forse questo trucchetto potrebbe sembrare strambo, eppure è molto efficace per prevenire la formazione di grinze e pieghe sui vostri capi. Perciò, vi suggeriamo di prestare attenzione alla fase del post lavaggio ed estrarre subito i vostri capi dal cestello della lavatrice senza far passare troppo tempo.

Quando restano chiusi nel cestello, infatti, i capi iniziano ad “asciugarsi” e fissano le striature e stropicciature. L’ideale, quindi, è di stenderli ancora bagnati così che il peso dell’acqua li possa raddrizzare durante l’asciugatura.

Come stenderli

Come la fase di lavaggio, anche la fase di asciugatura è molto importante per non far stropicciare i vostri capi. Sarebbe bene, infatti, prendere i capi appena lavati, sbatterli energicamente per togliere le pieghe visibili e iniziare a stenderli nel modo più corretto.

Innanzitutto, vi suggeriamo di non stendere troppi capi insieme perché potrebbero raggrinzirsi dal momento che non hanno lo spazio sufficiente per essere stesi. Dopodiché, in caso di t-shirt e camicie, sistemate delle mollette nei punti nascosti, ovvero in corrispondenza della cucitura inferiore o di altre cuciture (come quelle sotto le ascelle), in modo da non lasciare segni antiestetici.

In alternativa, potete utilizzare direttamente delle grucce, comode in quanto conferiranno ai vostri capi la giusta piegatura. Se, invece, dovete stendere gonne e pantaloni, utilizzate 4 mollette che applicherete a partire dalla vita. Ricordatevi, però, di tirare sempre bene gli orli prima di stenderli.

Come piegarli

Una volta asciutti i capi, vediamo insieme come piegarli in modo giusto per non avere più grinze! Per farlo, vedremo insieme il metodo giapponese, ovvero una tecnica per piegare i vestiti così da non doverli stirare.

In caso di camicia o di maglietta, vi suggeriamo di stenderla su un piano orizzontale, piegare un terzo del capo dal bordo esterno e piegare un terzo del lato opposto in modo tale che entrambi i lati si possano incontrare al centro.

Dopodiché, piegate il rettangolo che vi siete ritrovate a metà nel senso della lunghezza (meglio dal basso verso l’altro) e piegatelo, poi, altre due o tre volte. Ovviamente, vi suggeriamo di passare la mano sull’indumento ad ogni piegatura così da rimuovere tutte le grinze che si sono formate.

Se, invece, dovrete piegare pantaloni o i jeans, allora dovrete piegare in due il pantalone, accavallare una “gamba” sull’altra e fare varie pieghe partendo dal basso.

Per camicie dritte senza ferro da stiro

