Come pulire l’aspirapolvere che puzza

L’aspirapolvere è uno di quegli elettrodomestici che non mancano mai in casa perché permette di pulire accuratamente il pavimento con un’attenta rimozione della polvere. Tuttavia ci possono sempre essere degli intoppi, come la puzza di chiuso che si sente mentre è in funzione. Con il tempo è facile sentire un cattivo odore quando lo accendiamo, dovuto principalmente all’umidità o alla puzza di chiuso che si forma nel sacchetto.

Per evitare, quindi, di diffondere questi cattivi odori in tutta la casa, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti casalinghi e naturali!

Bicarbonato di sodio

Non potevo che menzionare il bicarbonato di sodio come prima soluzione per togliere la puzza dall’aspirapolvere. Questo fantastico ingrediente, fondamentale nei rimedi naturali, assorbe gli odori in modo naturale ed è per questo che lo si usa anche in zone come cucina e bagno. Basterà, quindi, aspirare o mettere direttamente nel sacchetto un paio di cucchiai di prodotto e lasciare così l’intera notte. Vedrete che nel giro di qualche ora l’odore sarà andato via e potrete usare di nuovo l’aspirapolvere senza sentire gli odori sgraditi!

Amido di mais

Analogamente al bicarbonato di sodio, anche l’amido di mais è in grado di mandare via umidità e cattivi odori! Infatti è uno dei trucchetti più diffusi e amati per togliere la puzza e asciugare l’umido dalle scarpe. Nel caso dell’aspirapolvere dovrete mettere 1 cucchiaio e mezzo di amido direttamente nel sacchetto, vi consiglio di aspirarlo perché potrebbe restare attaccato ai tubi dell’aspirapolvere e sul pavimento. Lasciate così per qualche ora in modo che possa agire e vedrete che quando passerete l’elettrodomestico non puzzerà più!

Borotalco

Il terzo trucchetto per togliere i cattivi odori ha anche un’altra funzione: quella di profumare! Il borotalco è infatti l’ideale per unire queste due soluzioni e sono sempre di più le persone che lo scelgono per profumare tutta la casa con un odore inebriante! Come detto anche per l’amido di mais, vi consiglio di mettere il borotalco direttamente nel sacchetto, ma se avete pavimenti non particolarmente delicati, potete anche aspirarlo. Sentirete la meravigliosa fragranza in tutte le stanze!

Bucce di agrumi

Come il borotalco, anche le bucce di agrumi aiuteranno non solo a rimuovere i cattivi odori, ma anche a profumare. Vi ricordiamo, infatti, che sono utilizzati per assorbire l’umidità e la puzza anche nella scarpiera e nelle scarpe. Fate essiccare, quindi, delle bucce di agrumi all’aria aperta o sotto al forno, dopodiché inseritele nel sacchetto della vostra aspirapolvere. E che profumo!

N.B. Vi raccomandiamo di utilizzare bucce essiccate per evitare che possano marcire nel sacchetto e formare muffa.

Oli essenziali

Gli oli essenziali, si sa, sono noti proprio per il loro profumo inebriante in grado di profumare casa in maniera del tutto naturale. Perciò, perché non usarli per togliere la puzza nell’aspirapolvere e diffondere un buon profumo?

Questo rimedio, inoltre, è indicato anche per chi possiede l’aspirapolvere con il serbatoio ad acqua. In questo caso, quindi, vi basterà versare giusto qualche goccia dell’olio essenziale che avete scelto all’interno del serbatoio.

Se, invece, avete l’aspirapolvere con il sacchetto, allora dovrete versare qualche goccia di olio su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e metterlo, poi, nel sacchetto. Circa la fragranza, vi consigliamo quella al limone, lavanda o timo, in quanto hanno proprietà batteriche e un profumo inebriante!

Alloro

L’alloro è un’erba aromatica utilizzata in casa grazie alle sue molteplici proprietà, tra cui ricordiamo quella anti-odore che permette di purificare l’aria e assorbire la puzza in casa. Non a caso, è una vera e propria manna dal cielo per togliere la puzza di fritto in cucina.

Aggiungete, quindi, qualche foglia spezzettata di alloro e mettetela nel sacchetto dell’aspirapolvere. Dopodiché, fatele agire, usate l’aspirapolvere e…il gioco è fatto! Ovviamente, la quantità di foglie da usare dipende dal profumo che volete sentire.

Segatura

La segatura può assorbire l’umidità e i cattivi odori, ma ha bisogno di un aiuto in più per profumare l’aspirapolvere. Per esempio, aggiungete qualche goccia dell’olio essenziale che preferite: limone, lavanda o anche timo, che ha proprietà antibatteriche. Bastano 4-5 gocce di olio essenziale e non ci saranno più cattivi odori. Anche in questo caso possiamo direttamente aspirarla.

Sostituzione delle componenti

Le principali cause che fanno puzzare il nostro aspirapolvere dipendono dall’accumulo di sporco e polvere presenti in diversi punti di quest’elettrodomestico e principalmente nel filtro, nei sacchetti e nei tubi. Come abbiamo accennato, in commercio esistono diverse tipologie di aspirapolvere. Per questo occorre seguire attentamente le istruzioni per eseguire lo smontaggio ed effettuare un’accurata pulizia.

Filtri

Il filtro dell’aspirapolvere può essere causa di cattivi odori, poiché intasato da sporcizia e polvere. Va sostituito sia per avere una pulizia ottimale, sia per prolungare la vita del nostro elettrodomestico. In genere, in base anche alle indicazioni di produzione, un filtro va sostituito circa ogni sei mesi.

Sacchetto

Sono molti gli aspirapolvere dotati di sacchetto, che periodicamente tende a riempirsi e va sostituito. Quando aspiriamo sporco e polvere, alcuni alimenti o oggetti possono con il tempo emanare cattivo odore. Inoltre, se attendiamo che il sacchetto sia completamente pieno, c’è maggiore possibilità che l’aspirapolvere puzzi. Quindi è consigliabile sostituirlo prima di quel momento, così non va nemmeno sotto sforzo!

Tubi

I tubi con il passare del tempo possono ostruirsi a causa delle enormi quantità di polvere e sporco che trasporta nel sacchetto dell’aspirapolvere. In alcuni casi, può essere smontato e pulito anche con dell’acqua. Va asciugato completamente e messo al suo posto. Qualora ciò non sia possibile, cercate di rimuovere ogni traccia di sporco con un panno in microfibra in modo che catturi ogni piccola briciola.