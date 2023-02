L’aspirapolvere, si sa, è uno di quegli elettrodomestici che utilizziamo tutti i giorni per tenere sempre puliti i pavimenti.

Oltre, però, a venire in nostro soccorso per liberare la casa dallo sporco più nascosto, è una manna dal cielo anche per diffondere un buon profumo.

In che modo? Con questi trucchetti in grado di profumare tutta la casa usando solo l’aspirapolvere!

Borotalco

Il primo rimedio consiste nell’utilizzare il borotalco, la polverina bianca nota per la sua capacità di lenire la pelle e per il suo profumo inconfondibile!

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mettere un cucchiaio di borotalco sul pavimento e aspirarlo, poi, con l’aspirapolvere. Noterete che nel passarla, poi, in casa, un buon odore si diffonderà ovunque!

Alloro

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo delle foglie di alloro, le quali hanno la capacità di neutralizzare i cattivi odori e di portare un profumo di fresco. Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzate anche per assorbire la puzza di chiuso in casa!

Vi basterà, quindi, spezzettare delle foglie d’alloro fino a riempire 1 cucchiaio e di inserirle, poi, nel sacchetto dell’aspirapolvere. A questo punto, passate l’aspirapolvere in casa e sentirete che odore!

Menta

Oltre alle foglie di alloro, anche le foglie di menta sono in grado di portare un buon profumo in casa attraverso l’utilizzo dell’aspirapolvere. Il profumo fresco di queste foglie, infatti, è una manna dal cielo anche per togliere i cattivi odori in bagno!

Anche in questo caso, quindi, il procedimento è simile a quello già visto con l’alloro, in quanto dovrete semplicemente spezzettare le foglie, metterle in 1 cucchiaio e versarle nel sacchetto dell’aspirapolvere. Appena la azionerete, poi, un profumo di fresco si diffonderà per tutta la casa!

Cannella

Ma quanto è bello l’odore dolce della cannella? Tantissimo! Questo ingrediente, infatti, sembra portare in casa un’atmosfera calda e accogliente, tipicamente autunnale!

Sarete felici di sapere, quindi, che potete inondare la vostra casa con questo odore servendovi solo dell’aspirapolvere. Vi basterà riempire metà cucchiaio con la cannella in polvere e farla, poi, aspirare dall’aspirapolvere.

N.B Vi ricordiamo di non esagerare con le quantità perché l’odore forte potrebbe disturbare.

Oli essenziali

Gli oli essenziali, si sa, sono noti proprio per la loro capacità di profumare. Perché, quindi, non usarli in questo caso? Versate qualche goccia di olio su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e mettetelo nel sacchetto dell’aspirapolvere.

In caso, invece, abbiate l’aspirapolvere con il serbatoio ad acqua, potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale direttamente nel serbatoio. E il gioco è fatto!

Bucce di agrumi

Tra gli ingredienti più noti in casa per il loro profumo inebriante tutto naturale, non si possono non menzionare gli agrumi, quali il limone e l’arancia. Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzati per profumare persino la scarpiera ambiente soggetto spesso alla formazione dei cattivi odori.

Ricavate, quindi, le bucce di limone ed arancia e fatele essiccare per qualche giorno sul termosifone, dopodiché sminuzzatele e aggiungete 1 cucchiaio di queste bucce all’interno del sacchetto dell’aspirapolvere. La vostra casa non è mai stata così pulita e profumata!

N.B Vi ricordiamo che le bucce vanno messe direttamente nel sacchetto e non aspirate, perché potreste ostruire i buchi dell’aspirapolvere.

Fiori di lavanda

Infine, vediamo come usare fiori di lavanda, il cui odore è in grado anche di rilassare e, pertanto, è indicato soprattutto nelle camere da notte per favorire il riposo.

Aggiungete, quindi, 1 cucchiaio di fiori di lavanda all’interno del sacchetto e…godetevi la magia! Ovviamente, vi ricordiamo di cambiare i fiori quando noterete che non si sentirà più il buon odore.

Avvertenze

Vi ricordiamo che questi ingredienti possono andare solo per l’aspirapolvere con il sacchetto.