Come pulire un Divano non sfoderabile con rimedi naturali

Il divano è il cuore accogliente di molte case e rappresenta il fulcro di riposo, relax, ma anche di momenti conviviali con amici e familiari.

Dato l’uso continuo e quotidiano che si fa e a causa di alcune piccole cattive abitudini, può succedere che il tempo porti delle macchie e degli odori indesiderati.

Finché si può togliere il rivestimento, pulire il divano non è difficile, ma come fare quando invece non è sfoderabile?

Beh, non è difficile! Oggi ti dirò quali sono le tecniche per pulire un divano non sfoderabile con rimedi naturali e senza fare troppa fatica!

Inizia con il Bicarbonato

Quando bisogna pulire un tessuto senza bagnarlo troppo, non resta che iniziare con il bicarbonato di sodio, il vostro primo alleato nella pulizia del divano.

Inizia spargendo generosamente il bicarbonato sulla superficie del divano e lascialo agire per almeno 40-50 minuti. Il bicarbonato assorbirà gli odori sgradevoli e contribuirà a scomporre le macchie.

Dopo aver atteso, passa un panno in microfibra umido e strofina le zone con le macchie, dopodiché usa un aspirapolvere con un accessorio adatto per rimuovere il bicarbonato, lasciando il tuo divano più fresco e privo di cattivi odori.

E ti dirò di più! Per non sprecare il bicarbonato quando lo spargi, puoi usare un colino, come se stessi mettendo lo zucchero a velo su una torta!

Questo metodo libera anche il divano dagli acari, come ti mostro in questo video dedicato:

Per le macchie

Abbiamo appena visto un semplice lavaggio a secco del divano con il bicarbonato di sodio.

Tuttavia spesso si presentano delle macchie diventano una costante preoccupazione, ma affrontiamole con efficacia e soprattutto con rimedi naturali.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Prima di tutto, identificate il tipo di macchia. Se si tratta di una macchia di liquidi come caffè, tè o vino, oppure di cibo.

In base alla macchia che hai davanti, potrai usare uno dei seguenti trucchetti!

Aceto

L’aceto è noto per le sue proprietà di pulizia e rimozione dei batteri soprattutto sui tessuti, non a caso viene adoperato tantissimo in lavatrice.

Mescola una parte di aceto bianco e due parti di acqua in un contenitore spray; spruzza delicatamente questa soluzione sulla macchia, quindi tampona con un panno pulito.

Una volta che la macchia è andata via, risciacqua sempre con un panno umido strizzato e lascia asciugare in un’area ventilata.

Succo di limone

L’agrume più versatile e famoso al mondo è un agente sbiancante naturale che può aiutare a eliminare le macchie pulire il divano non sfoderabile, donandogli un profumo fresco. Di cosa parlo? Naturalmente del succo di limone!

Tutto quello che dovrai fare per usarlo è mescolare il succo di 1 limone fresco con una quantità uguale di acqua; applica poi questa soluzione sulle macchie.

Lascia agire per alcuni minuti e tampona con un panno umido, man mano vedrai che la macchia andrà via e non ti resterà che far asciugare per bene!

Acqua ossigenata

Se il tuo divano è bianco o molto chiaro, ti sarai sicuramente chiesta cosa è meglio usare per fronteggiare le macchie.

Ebbene, sappi che l’acqua ossigenata è un prodotto molto efficace per rimuovere macchie difficili come quelle di sangue o di vino. Applica un po’ di acqua ossigenata sul tessuto, passa delicatamente un panno in microfibra sulla macchia e risciacqua con un panno umido.

Fai attenzione a non esagerare con la quantità di acqua ossigenata per evitare sbiadimenti.

Sapone di Marsiglia

Non poteva di certo mancare il sapone di Marsiglia tra i nostri trucchetti! Stiamo parlando infatti di un detergente naturale delicato, ma efficace per la pulizia dei tessuti.

Prepara una soluzione di acqua tiepida e sapone di Marsiglia e applicala sulle macchie con un panno pulito. Strofina delicatamente e risciacqua con un panno umido. Questo metodo è ideale per le macchie di grasso o altre macchie ostinate.

Per profumare

Una volta terminata la pulizia, puoi dare al tuo divano un profumo fresco e invitante.

Prepara una soluzione di acqua e alcune gocce del tuiolio essenziale preferito. Spruzza delicatamente questa soluzione sul divano e lascia asciugare. Gli oli essenziali come la lavanda, il limone o l’eucalipto possono dare al divano un profumo duraturo.

Avvertenze

Consulta prima eventuali istruzioni di pulizia al fine di assicurarti di non rovinare il divano.