Come pulire il pavimento con l’aceto bianco di alcol

Avere dei pavimenti brillanti è una delle priorità assolute che ci si dà in casa ogni giorno e la soluzione è più semplice del previsto e sicuramente l’avrete in casa: si tratta dell’aceto d’alcol, che è un ottimo sgrassante e anticalcare, è facilmente reperibile nei supermercati e ne conosciamo di vari tipi.

Sebbene l’aceto di vino sia quello più conosciuto quando si parla di pulizia domestica ecologica, l’aceto di alcol è altrettanto efficace. Le sue proprietà detergenti, sgrassanti e deodoranti, infatti, sono una manna dal cielo per pulire varie superfici. Inoltre, questa tipologia di aceto ha un odore meno pungente rispetto a quello di vino.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire e lucidare i pavimenti con l’aceto di alcol in maniera facile e veloce!

Prima di iniziare

Innanzitutto, è bene sapere alcune cose prima di procedere con la pulizia dei pavimenti con l’aceto di alcol. Ci sono, infatti, superfici su cui non deve essere utilizzato perché potrebbe corroderle. Si tratta dei pavimenti in marmo e in pietra naturale. Su queste tipologie di pavimenti, inoltre, sono da evitare anche l’acido citrico, i prodotti a base anticalcare e la candeggina. Inoltre, vi ricordiamo di diluire sempre l’aceto con l’acqua per evitare la formazione di aloni. Ora vediamo come procedere per ogni tipologia di pavimento!

Pavimento in cotto

L’aceto bianco di alcol ha proprietà pulenti e sgrassanti, che lo rendono particolarmente adatto per lavare alcune tipologie di pavimento, come il cotto. Un pavimento in cotto rende la casa calda e accogliente. Per via della sua porosità, però, può assorbire velocemente sporco o altri tipi di macchie. Lavarlo e asciugarlo prontamente è uno dei modi migliori per preservarne la bellezza. Per lavare un pavimento in cotto con l’aceto bianco di alcol, possiamo unire:

2 litri d’acqua

1/2 bicchiere di aceto bianco di alcol

2 gocce di detersivo per i piatti

qualche goccia di olio essenziale di limone

Mescoliamo tutto nel secchio e usiamo un panno in microfibra per catturare sporco e polvere. Ricordate di asciugare subito, per evitare aloni sul pavimento.

Parquet e pavimento in legno

Tra i pavimenti più eleganti della casa figurano quelli in legno e in parquet in grado di portare un tocco di bellezza e fascino agli ambienti. È importante, però, prendersi cura di questo materiale molto delicato in modo da mantenerlo sempre come nuovo.

Per non danneggiarlo, potete pulirlo con l’aceto bianco di alcol, in grado anche di lucidarlo. Vi ricordiamo, infatti, che questo prodotto vanta proprietà lucidanti in grado di far brillare anche l’acciaio in cucina!

Vi basterà versare 1/4 di aceto in un secchio d’acqua e immergere, poi, un panno in microfibra nella miscela così ottenuta. A questo punto, strizzatelo per bene e passatelo sul pavimento più volte. Infine, fate asciugare completamente per non lasciare ristagni d’acqua che potrebbero danneggiare la superficie e il gioco è fatto!

N.B Vi ricordiamo di usare l’aceto solo se il vostro parquet è verniciato. Non è assolutamente indicato per quello oliato, che ha bisogno di prodotti specifici perché più delicato.

Pavimento in Grès

Il grès porcellanato è forse il materiale più comune per i nostri pavimenti. Che sia effetto legno o effetto marmo, è resistente e versatile. Ma c’è un però: non ama i prodotti oleosi, che farebbero apparire il grès opaco e “sporco”. Proprio per questo, non possiamo non usare l’aceto bianco di alcol per pulire questo pavimento!

Ecco un detersivo fai da te facilissimo:

4 cucchiai di aceto bianco di alcol

3 litri d’acqua

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido (o scaglie). In alternativa anche del sapone liquido va bene

4 cucchiai di alcol denaturato

Dopo aver versato l’acqua, misceliamo tutti gli ingredienti. L’alcol avrà un effetto igienizzante, l’aceto sgrasserà per bene il pavimento rendendolo pulito e lucido! Come abbiamo visto, l’aceto bianco di alcol è indispensabile da tenere in casa. Non avendo un odore molto forte, non persiste nemmeno per molto, il che lo rende molto più “piacevole” da utilizzare.

N.B Se il grès è lucido, meglio evitare l’aceto. Ricordatevi, inoltre, che sul grés non possono essere utilizzati prodotti oleosi, perché lo rendono opaco e sporco.

Pavimento in marmo

Sono molti gli appartamenti che hanno una superficie in marmo. Ma si tratta di una pietra molto delicata, che può assorbire prodotti molto aggressivi. Proprio per questo, non utilizzate assolutamente l’aceto sul marmo, poiché rischia di corroderlo e opacizzarlo. Allo stesso modo va evitato l’acido citrico o prodotti a base anticalcare o, ancora, la candeggina. Se avete un pavimento in marmo, ecco come pulirlo e lucidarlo!

Addio cattivi odori

Oltre a lucidare le superfici, a sgrassare e a togliere tutte le macchie, l’aceto è fantastico anche per dire addio ai cattivi odori! Infatti viene usato in tanti ambienti diversi per togliere via la puzza e quindi per i pavimenti è la soluzione adatta, soprattutto se avete un animale domestico in casa. Se lo usate specificamente per togliere i cattivi odori, dovrete mettere 1 bicchiere di prodotto in un secchio con acqua calda e procedere con il lavaggio!