Ci sono moltissime tipologie di pavimenti che danno un tocco unico alla nostra casa.

In base alle nostre esigenze o al nostro gusto, possiamo scegliere tra un’ampia gamma di materiali e modelli.

Ma il più conosciuto è usato è di sicuro il grès porcellanato. Si tratta di un materiale molto compatto, che risulta poco poroso e per questo ha una bassa permeabilità all’acqua.

Inoltre possiamo scegliere tra moltissime varianti, grazie alla sua versatilità. Ci sono infatti pavimenti in grès effetto legno, ma anche effetto marmo, in colori e rifiniture diverse.

Come possiamo notare, si tratta di un pavimento molto resistente, che assorbe difficilmente e che si pulisce in modo molto veloce!

Ma ci sono alcuni trucchetti che ci permettono una pulizia perfetta del grès porcellanato, in più con rimedi casalinghi possiamo lucidarlo senza fatica!

Senza ulteriori indugi, vediamo insieme come pulire e lucidare i pavimenti in grès porcellanato.

N.B. Vi consigliamo di seguire attentamente le indicazioni produzione in base alla tipologia di grès che avete in casa.

Cosa evitare

Il grès porcellanato è un pavimento versatile e molto bello da vedere, ma ci sono alcuni accorgimenti da non sottovalutare in materia di pulizia.

Il grès, infatti, non tollera detergenti o sostanze grasse e oleose. Vanno perciò evitati lavaggi con oli e cere.

L’utilizzo di detergenti oleosi rende questo tipo di pavimento molto opaco e ci da la sensazione visiva che non sia completamente pulito. Ora vediamo come rimuovere gli aloni in modo efficace!

Aloni addio!

Diciamocelo, trovare degli aloni sul pavimento è proprio antiestetico! A volte l’utilizzo di un prodotto inadatto o troppo detersivo ci porta a situazioni come queste.

Per eliminare gli aloni dal grès porcellanato (che possono essere dovuti anche alla presenza di sostanze oleose) dobbiamo usare un metodo antico ma sempre efficace.

Stiamo parlando dell’aceto bianco! Questo prodotto casalingo ha proprietà anti-calcare e sgrassanti, rimuovendo la patina oleosa che può depositarsi sui pavimenti in grès.

Vi basterà riempire un secchio d’acqua calda e versarci mezzo bicchiere di aceto bianco. Lavare con cura i pavimenti e asciugare!

Detersivo fai da te

Per le pulizie giornaliere, possiamo realizzare un ottimo detersivo fai da te per pavimenti in grès porcellanato.

Non avrete bisogno di molto occorrente. Lo troverete facilmente a casa vostra!

Ingredienti

4 cucchiai di aceto bianco

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido (o scaglie). In alternativa anche del sapone liquido va bene

4 cucchiai di alcol denaturato

3 litri d’acqua

Nel secchio d’acqua inseriamo tutti gli ingredienti. Se scegliamo sapone di Marsiglia in scaglie, meglio che l’acqua sia tiepida per favorirne lo scioglimento.

Se utilizzate un panno in microfibra, le sue fibre riusciranno a trattenere con facilità lo sporco. Il Sapone di Marsiglia sgrassa in modo delicato ed è combinato con l’azione pulente dell’aceto e quella igienizzante dell’alcool denaturato.

Importante. Se il pavimento in grès è lucido, evitate l’aceto. Sostituitelo con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Come profumare i pavimenti in grès

I pavimenti in grès porcellanato, come abbiamo potuto vedere, sono facili da pulire. In più il loro materiale è resistente, ma poco tollera i detergenti oleosi.

Proprio per questo, se volete profumarli in modo naturale ma efficace, potete servirvi del profumo unico del sapone di Marsiglia.

In più, l’aceto bianco elimina i cattivi odori che si possono depositare sul pavimento. Anche se ha un odore pungente, scomparirà dopo poco tempo.

Se volete dare un tocco di profumo un po’, potete versare nel secchio d’acqua un paio di gocce del vostro olio essenziale preferito, ma non esagerate: potreste ottenere l’effetto contrario!

Importante

Ricordiamo che è molto importante attenersi alle indicazioni fornite dal produttore dei pavimenti per lavarli secondo la loro tollerabilità.

Pavimenti al top con i rimedi naturali

I rimedi naturali ci aiutano a pulire casa in modo economico ed efficace! Ecco altri consigli utili: