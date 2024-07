Come pulire la pattumiera che puzza e togliere il cattivo odore

Tutti i rifiuti che produciamo li gettiamo nella pattumiera, che teniamo solitamente sotto il lavello. Per quanta cura possiamo avere di questo contenitore, però, non di rado questo presenta cattivi odori. Soprattutto con il caldo i residui di cibo tendono ad emanare cattivi odori, anche a distanza di poche ore.

La pulizia quindi è fondamentale anche per evitare spiacevoli visite da insetti non proprio graditi. Con alcuni trucchetti casalinghi e rimedi naturali è possibile eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in modo pratico e veloce! Scopriamo come!

Perché la pattumiera puzza?

Prima di addentrarci nelle soluzioni che ho preparato per voi, analizziamo un momento i problemi principali che abbiamo tutti con le pattumiere.

Ovviamente, la cosa più ovvia, sono i cattivi odori che avvertiamo quando apriamo il mobile sotto il lavello. Solitamente è il risultato della decomposizione dei rifiuti organici. Quando poi il sacchetto cola non fa altro che peggiorare la situazione, creando un ambiente umido ideale per la proliferazione di batteri, oppure molto spesso macchiando la pattumiera stessa. Vogliamo parlare del fatto che a volte gli odori si impregnano nel materiale?

Infine, l’incubo di chiunque gestisce la casa sono le formiche, attratte come magneti da qualsiasi briciola o goccia zuccherina che sfugga alla nostra attenzione.

Non voglio farvi abbattere elencando tali problemi, ora vi propongo subito le soluzioni!

Cosa fare per non far puzzare la pattumiera?

Sebbene i trucchetti che vi consiglieremo riguarderanno alcuni ingredienti da mettere sotto al sacchetto in modo da assorbire i cattivi odori, ci teniamo a dire che innanzitutto è importante procedere con la pulizia di questo contenitore in modo da eliminare la puzza in maniera definitiva e non coprirla solo.

Vi suggeriamo, quindi, di versare 4 bicchieri colmi di aceto in una bacinella contenente acqua e aggiungere, poi qualche goccia di Tea Tree oil, noto per il suo essere un potente anti-micotico e battericida. A questo punto, immergete una spugnetta nella miscela così ottenuta e passatela più volte nella pattumiera.

Quindi, usate questa miscela per pulire la pattumiera, risciacquate accuratamente e fate asciugare al sole per evitare che possa formarsi l’umidità. A questo punto, vediamo gli ingredienti da mettere sotto al sacchetto per prevenire la formazione dei cattivi odori!

Bicarbonato per la pattumiera che puzza

Tra i primi rimedi naturali per eliminare i cattivi odori dalla pattumiera non possiamo non menzionare il bicarbonato. Questo antico rimedio della nonna ha notevolissime virtù: svolge un’azione pulente ed assorbe umidità e cattivi odori.

Come possiamo utilizzare il bicarbonato? Semplicemente cospargendo il fondo del bidone con alcuni cucchiai. Regolatevi in base alla grandezza della vostra pattumiera e create uno strato più o meno spesso. Poi inserite il sacchetto e ripetete l’operazione almeno una volta alla settimana. Le proprietà del bicarbonato aiuteranno ad assorbire i cattivi odori impedendo anche la proliferazione dei batteri.

Sabbia della lettiera

Se a casa avete la compagnia di un simpaticissimo gatto, sappiate che la sabbia della sua lettiera vi sarà molto utile per prevenire i cattivi odori dei rifiuti. Questa sabbia, reperibile nei grandi supermercati e nei negozi di animali, ha notevoli capacità anti-odore, atte proprio ad assorbire i cattivi odori rilasciati dagli escrementi dei nostri animali domestici. Come per il bicarbonato, spargete la sabbia sul fondo del bidone prima di mettere il sacchetto, controllerà efficacemente i cattivi odori e non avrete più problemi.

Metodo del doppio sacchetto

Sembra un banalissimo stratagemma per evitare i cattivi odori in pattumiera. Ma in realtà in assenza di altri rimedi vi potrebbe aiutare. Questo metodo consiste semplicemente nel inserire nella pattumiera due sacchetti. In questo modo c’è un doppio strato che non solo impedisce la fuoriuscita di fluidi dei rifiuti ma evita anche la formazione dei cattivi odori. Vi sono alcune marche che propongono sacchetti biodegradabili profumati. Potrebbero darci un aiuto maggiore in questi casi.

Caffè per la pattumiera che puzza

È da sempre che si utilizza il caffè come rimedio naturale per eliminare i cattivi odori. Lo si usa spesso mettendone un po’ nel frigorifero, oppure cospargerlo sulle mani per non farle puzzare d’aglio o di pesce. Anche in questo caso specifico, il caffè è un’ottima alternativa contro i cattivi odori rilasciati dai rifiuti.

Potete agire in due modi:

Fondi di caffè. Dopo aver preparato il caffè, mettete i fondi in una ciotolina e lasciateli asciugare completamente. Dopo che non vi sarà più umidità, agite come spiegato per il bicarbonato. Chicchi di caffè. Sembrano ancora più potete grazie alla alta concentrazione della loro fragranza.

Potete metterli in una ciotola che adagerete sul fondo della pattumiera, oppure metterla in sacchetti di tela sottili in modo che l’odore verrà rilasciato sul fondo.

Limone per la pattumiera che puzza

Il limone è utilizzato spessissimo nelle pulizie di casa. Ha proprietà sgrassanti, anti-batteriche e anti-odore, ideali per la nostra pattumiera. Potete spargere le sue bucce sul tutto il fondo de bidone, avendo cura di sostituirlo un paio di volte alla settimana.

Cannella per la pattumiera che puzza

Ottima spezia per profumare naturalmente la casa e per eliminare i cattivi odori è la cannella. Il suo profumo quasi “orientale” è un ottimo repellente naturale per alcuni insetti. Quindi potrà proteggere la nostra zona rifiuti da elementi indesiderati. Prendete una stecca di cannella e posizionatela strategicamente sul fondo prima di inserire il sacchetto. Anche in questo caso cambiatela una volta a settimana o quando avvertite che il profumo è sparito.

Oli essenziali per la pattumiera che puzza

Gli oli essenziali si prestano a usi differenti e che non riguardano soltanto la cura della persona. Possiamo infatti anche per le pulizie della casa e per donare una fragranza unica all’ambiente domestico.

Poiché sono oli molto concentrati, sprigionano un odore molto consistente e possiamo usarlo per i cattivi odori in genere. Per esempio, per eliminare i cattivi odori dalla pattumiera, possiamo posizionare dei dischetti di cotone e possibilmente coprire il fondo del cestino.

Aggiungiamo gli oli essenziali ai dischetti di cotone. Possiamo scegliere la fragranza che preferiamo, ancora meglio se olio essenziale di limone (dalle proprietà anti-batteriche e dal profumo fresco) o olio essenziale di eucalipto (ottimo contro gli scarafaggi).

Pulizia della pattumiera per non farla puzzare

Come abbiamo accennato all’inizio di quest’articolo, la pulizia della pattumiera è fondamentale per evitare i cattivi odori. Anche in questo caso possiamo usare i rimedi naturali. Vediamoli insieme.

Aceto

In casa non può mai mancare una bella bottiglia d’aceto. Chi ama pulire la casa in modo naturale si serve di questo antico rimedio della nonna per diverse faccende domestiche. Antibatterico, anti-calcare e anti-odore, l’aceto bianco è il vostro migliore alleato per pulire senza l’uso di detersivi!

Vi basta riempire una bacinella d’acqua e aggiungere 3-4 bicchieri colmi di aceto. Per potenziarne l’efficacia, aggiungete qualche goccia di tea tree oil, ottimo anti-micotico e battericida. Lavate con cura il contenitore e risciacquate. Evitate assolutamente l’umidità, facendolo asciugare completamente al sole.

Acido citrico

Una valida alternativa all’aceto è l’acido citrico. Ha proprietà disincrostanti e anti-calcare ed è estremamente ecologico. Possiamo quindi sciogliere 100 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, meglio se tiepida, così di scioglie meglio. Potete versare il tutto in uno spruzzino o mettere il tutto in una bacinella e procedere con lavaggio e asciugatura.

Sale

Le virtù del sale sono moltissime, anche se ha un costo veramente basso. Ha potenti capacità assorbenti. Infatti potete anche mettere del sale grosso sul fondo per assorbire umidità e cattivi odori. Per pulire, servitevi della classica combinazione di acqua e sale. Se vorrete profumare, qualche goccia di olio essenziale vi farà comodo!